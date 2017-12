Buscan disminuir los Accidentes carreteros Con operativo navideño

De la Redacción

Con el firme propósito de crear conciencia en la ciudadanía, sobre la prevención de accidentes en esta temporada decembrina y cuidar de su seguridad, se dio el arranque de la campaña “Navidad Blanca 2017”, en la cual participan las diferentes corporaciones de seguridad, respaldadas totalmente por gobierno municipal.

Lo anterior se realizó en presencia del Presidente Municipal, Ing. Juan Francisco Leal Guerra, acompañado por el Dr. Juan Manuel Ramirez Carrizales, quien acudió en representación del jefe de la Jurisdicción 06 Mante, el Dr. Abraham Benavides González, el Dr. Marciano Ruiz Durán, Presidente del Consejo Local de Cruz Roja Mante, C. Enrique Murillo Rodríguez, Subdirector del Centro de Emergencias Mante, C. Eduardo Fonseca González, Delegado de la Policía Estatal, Ing. Claudia Tavares Hernández, Encargada de la Operación de la Dirección de Tránsito y Vialidad en el Mante, C. Claudia Denise López Ibarra, Coordinadora de Promoción de la Salud, C. Raymundo González Obregón, Responsable del Programa de Prevención de Accidentes de la Jurisdicción Sanitaria VI, miembros del cabildo y funcionarios.

Fue el C. Raymundo González Obregón, responsable del programa de prevención de accidentes, quien dio la bienvenida a todos los presentes exhortándolos a llevar el mensaje de la prevención, así como a cuidar y proteger a sus familias para evitar futuros accidentes, de igual forma pidió unirse la ciudadanía y el municipio, para juntos lograr que estas fiestas decembrinas no se vea opacada por percances o situaciones en donde se involucren desgracias personales.

Por su parte el alcalde Juan Francisco Leal, reiteró que es un una prioridad del gobernador Francisco Cabeza De Vaca, que la ciudadanía cuente con la seguridad y respaldo de las autoridades municipales, para lograr unos festejos con un saldo blanco, para juntos difundir el mensaje fundamental de esta campaña, que es el de unir fuerzas para poder crear conciencia y de esta forma evitar accidentes, así mismo reconoció la labor de todas las corporaciones de seguridad, así como dependencias involucradas, que a lo largo de esta temporada cuidaran y preservar el orden de todo el municipio.

Frente a presidencia municipal una a una recorrieron el centro de esta ciudad, las patrullas de la policía federal, así como ambulancias de cruz roja, bomberos y protección civil para dar por iniciado el operativo decembrino “Navidad Blanca 2017”.

Me gusta: Me gusta Cargando...