CALIENTA LA GRILLA DEL PRI EN GOMEZ FARIAS

El Golondrino Rubén Darío

Andrés García y Lupita Martínez buscan el PRI

Por Mario A Resendiz Olvera

GOMEZ FARIAS TAMPS, Se calienta la grilla política, dentro de las filas del partido Revolucionario Institucional, el cual 3 aspirantes que buscan la presidente del Comité directivo Municipal, Ing. Andrés García, y Lupita Martínez y el Golondrino Rubén Darío, del poblado del Limón.

Bueno a si lo están manifestando los mismos priistas del Municipio de Gómez Farías, que el aspirante Rubén Darío, no tiene casa ni domicilio en el poblado Loma Alta, por el cual es un Golondrino más que busca la gran oportunidad de los mismos priistas, de Gómez Farías.

Mientras que el Comerciante Andrés García, tiene todo para llegar al comité directivo Municipal del partido tricolor, porque cuenta con más del 90 Por ciento de apoyo a su favor , por parte del consejo Municipal del partido Revolucionario Institucional, según las banderas esta la gran mayoría y puede ser el mejor líder del PRI.

Quien no canta las rancheras es Lupita Martínez, mujer que quiere ser la nueva líder del partido del PRI, pero atrás esta la ex alcaldesa Teresa Galván García, y Ernesto Saavedra Almaguer, y quieren a toda costa comprar los votos a cualquier precio, y llegue Lupita al PRI. Ya que aprovechar que el municipio no tiene delegado del PRI.

Me gusta: Me gusta Cargando...