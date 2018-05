CAÑEROS DE LA ULPCA–CNC PARAN SALIDA DE AZUCAR EN EL INGENIO BETA SAN MIGUEL DE EL NARANJO S.L.P.

Por no Respetar Acuerdo el Gerente:

El Naranjo S.L.P.-El pasado sábado por la tarde en reunión de Comisariados Ejidales de Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Ocampo y El Naranjo, Campesinos Cañeros y el Comité Ejecutivo Local de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar (ULPCA) afiliados a la Confederación Nacional Campesina (CNC) se tomó el acuerdo de parar la salida de los trailers cargados de azúcar, lo anterior fue informado por el Presidente de la Unión Fermín Rocha Vázquez.

Fermín Rocha entrevistado frente a la puerta donde mantienen el paro de los Trailers cargados de Azúcar enfatizo que el Ingenio no ha sido bloqueado totalmente porque no queremos parar la zafra que aun continuara mientras las lluvias nos lo permitan ya que se rebaso la fecha programada para su terminación, pero no ha sido culpa de los Cañeros de la CNC quienes siempre hemos cumplido con la cantidad de toneladas de caña que nos corresponde, el retraso ha sido por culpa del Ingenio.

Rocha Vázquez dijo que este paro humilde y pacifico fue provocado en primer lugar por culpa del Gerente del Ingenio quien ha dado largas a la firma del acuerdo sobre el precio de garantía al pago por tonelada de caña ingresada a fabrica para su industrialización en base al Karbe el cual ya platicamos y llegamos a un acuerdo hace unos días pero el Gerente no ha tenido tiempo de atendernos para firmar ya esa acta de precio de garantía y el karbe se nos está cayendo y eso nos perjudica a todos.

En segundo lugar el Presidente de los Cañeros de la CNPR el Doctor Juan Manuel Guerra Esquivel a quien le quedan más de 100 mil toneladas de caña de pie tampoco respeto el acuerdo de ya no quemar más caña hasta que se firme el acuerdo de precio de garantía y continua con los trabajos de cosecha normal y quemando caña incluso está derivando (enviando) caña a el Ingenio de la Incada es por ello que consulte con el líder nacional el Ingeniero Daniel Pérez Valdez y él me autorizo a hacer lo que se está haciendo.

Termino diciendo que el líder le dijo que sigan haciendo la quema de caña para su cosecha para no parar la zafra y no perjudicar a los Campesinos y Productores cañeros de la CNPR a quienes les invito a que les apoyen en el paro, ya que de triunfar esta lucha será en beneficio de todos los cañeros y mientras no se firme el acta el karbe está bajando y eso es pérdida económica para todos y hay que tomar en cuenta que no tardan las lluvias y se termina la zafra.

PIE DE FOTO…3702… El Naranjo S.L.P.- Fermín Rocha acompañado por Don Eliseo Rodríguez, Don Victorio Compean, el Ing. Vicente Martinez, Don Cleofás Torres y otros cañeros de la ULPCA – CNC.

