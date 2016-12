CARTELERA

EN LA BUSQUEDA DEL BIENESTAR SOCIAL

El próximo año, va a estar muy intenso.

En la medida en que conozco los detalles del presupuesto para Tamaulipas se los daré a conocer.

GERARDO FLORES PEÑA, es el Secretario de Desarrollo Social, toma la palabra para decir que la construcción de los Parques de Barrio habrá de continuar porque ha demostrado este programa de la Secretaría de Gobernación que ayuda a la cohesión social y la convivencia familiar.

En el pasado próximo HOMERO de la GARZA mostró mucha actividad en esta acción pública y aunque había presupuestado 100 parques de barrio a lo largo y ancho del estado, nada pudieron construirse 67 de acuerdo al sexto informe de gobierno de aquel entonces.

Cuando ANTONIO MARTINEZ TORRES entró a SEDESOL, se perdió el entusiasmo.

Que bien, lo que sirve se queda y no lo que no se va, dijo el gobernador CABEZA de VACA en su discurso de protesta como titular del ejecutivo de Tamaulipas.

En el municipio de Victoria más de tres mil obreros trabajan en la industria maquiladora.

Para el gobierno municipal de Matamoros el bienestar de las familias es primordial.

De esta manera, el presidente municipal JESUS de la GARZA DIAZ del GUANTE tiene un programa de trabajo preferencial “ MAS CERCA DE TI “ que junto a audiencias públicas gobierna da respuesta a los requerimientos ciudadanos.

Le recuerdo que estas administraciones municipales serán de 24 meses de duración y no 36 con la finalidad de que se homologuen las elecciones, de tal manera que en Tamaulipas para el 2018 se vote también para alcaldes de los 43 municipios.

Así que a portarse bien si quieren repetir.

En la presentación en polyforum del Secretario de Gobernación habló de la buena relación que tiene el señor gobernador CABEZA de VACA con el señor de Los Pinos PEÑA NIETO.

Es que cuando era Senador antes de ganar la gubernatura de Tamaulipas hicieron empatía cuando las reformas aprobadas encontrando buen apoyo del tamaulipeco hoy gobernador.

Tardó nada más dos meses y medio para que un Secretario viniera a Tamaulipas en visita oficial y fue nada más que el segundo de a bordo, el que maneja la seguridad interna.

El gobernador CABEZA de VACA sigue rompiendo esquemas de la política.

Por primera vez un gobernador fue a llevar posada a la zona rural de Victoria.

HOMERO GARCIA de la LLATA pone el dedo en la llaga a los problemas de inseguridad que viven los productores agropecuarios, denuncia problemas de abigeato en Llera. Jiménez, Jaumave, Aldama y Soto la Marina.

La numeralia de cifras del incumplimiento de la SAGARPA dejara helados a gran cantidad de productores agrícolas.

Este año, ya no hubo nada de los adeudos atrasados.

Promete pagar hasta los primeros meses de 2017, 930 millones de pesos de adeudos.

El acuerdo suscrito con el gobernador del estado y el Secretario JOSE CALZADA de que el pago va estar listo simplemente no se cumplió.

Solamente liberaron 200 MDP.

En la ciudad de Nuevo Laredo este JUEVES 15 de DICIEMBRE a la “Firma de Convenio de Colaboración Para la Certificación de Habilidades de los Migrantes”. Se contará con la presencia del Lic. AGUSTÍN DE LA HUERTA MEJÍA, Director de Conalep Tamaulipas.

OSCAR ALMARAZ Y EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

La colonia MAINERO es de las primeras colonias de Victoria, de la ciudad capital.

Fue el escenario este viernes de la presentación ante el cabildo del Plan Municipal de Desarrollo, platicado por el mismo ante el cabildo y teniendo presencia algunos dos mil vecinos.

Los asistentes fueron personas representativas de la sociedad civil, el acto tuvo la presencia del enviado exprofeso del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA de VACA.

Fui testigo de la capacidad de convocatoria del presidente municipal, diputados locales de las diferentes fuerzas políticas, empresarios del comercio, de la industria de transformación, de la construcción, gerentes de la industria maquiladora, líderes de colonias.

Se interpreta como un relanzamiento de lo que va a realizar en 21 meses de administración, el diseño de un plan de organización de lo que le ha pedido el pueblo en la campaña y el saber escuchar la voz para la solución del profundo rezago en los servicios públicos para lo cual tuvo que deslindarse de los seis años anteriores.

El plan de su gobierno incluye la rehabilitación de 18,300 luminarias. Al adquisición de 20 patrullas de tránsito y 24 camiones recolectores de basura, la electrificación de 13 colonias y la pavimentación de 100 mil metros cuadrados de pavimento de concreto.

Es toda una odisea porque solamente tiene 21 meses para lograr su cometido, si no es antes no es convocado por su partid.

OSCAR ALMARAZ SMER tiene todo para crecer políticamente por el lado del Partido Revolucionario Institucional, me atrevo a decir anticipadamente que va a tener un lugar en la planilla para competir por la Senaduría.

Pa´l baile vamos.

En mis 45 años de observar la vida política estatal, le puedo asegurar que el acto como el del viernes pasado, no se había hecho, nunca antes desde la época en que gobernó MARTINEZ MANNATOU, época en que se diseñó el plan municipal de desarrollo.

Ahora se hizo con bombo y fiesta en grande.

Lo que está cubierto en la limpieza de los 29 km de drenes pluviales, la limpieza y puesta en marcha de espacios públicos dignos como lo demanda la sociedad y que el munícipe acta su mandato.

Su máxima prioridad es recuperar la tranquilidad y paz para los habitantes del municipio de Victoria.

el Lic. OSORIO CHONG, el Secretario de Gobernación no llegó con las manos vacías, arribo con 500 elementos de seguridad. Vamos a ver, si ahora si.

