jueves 22 de dic. Humberto Gutiérrez

HECHOS Y ACCIONES EN SALUD PÚBLICA

Ayer miércoles a las 4.44 am inició oficialmente el invierno.

La Secretaria de Salud, LIDIA MADERO GARCIA, salió bien librada de los días de tensión con motivo del pago del bono navideño que año tras año se pagan a los empleados del sector salud en Tamaulipas.

La licenciada MADERO, resultó fortalecida de los golpes bajos que pretendían culparla sin escuchar, los “ lideres” que se involucraron pretendían a toda costa poner piedras en el camino a esta administración con el pretexto de recibir el bono navideño en vales de despensa.

Al final se recibió.

LA Secretaria era el medio para fastidiar al gobernador.

No les quedo de otra que escuchar que el pago viene directamente desde la federación, que era una práctica ilegal pagar en efectivo.

Y tan, tan, este cuento se acabó, tuvo razón la Secretaria MADERO GARCIA, se impuso la cordura y la tolerancia, el respeto y firmeza.

La lectura que da el conocer esta acción es que hay quien quiere moverle el tapete, desde el interior de la Secretaria.

Mientras tanto así como hay quienes quieran moverle el tapete a la señora Secretaria de Salud, ésta participa en realizar la parte sustantiva de la secretaría: fomentar la prevención al realizar una reunión estatal de epidemiologia con la finalidad de brindar las herramientas efectivas que permitan prevenir a atender los daños a la salud de los habitantes.

Durante dos días de trabajo y 60 elementos de todo el estado, fueron capacitados en temas relacionados al reglamento sanitario internacional donde se les pidió a los asistentes sumar esfuerzos y trabajar unidos.

Mientras que en el ISSSTE, el doctor JUAN MANSUR ARZOLA, el delegado de esta institución reporta el avance de los trabajos de remodelación y rehabilitación de la clínica de la ciudad capital sonde se están invirtiendo 27 millones de pesos mientras que en Reynosa y Matamoros la inversión es de 28 millones en cada clínica.

Para ofrecer un mejor servicio.

En tanto en la Universidad Autónoma de Tamaulipas se observa la realización de estudios para analizar la calidad del agua en la zona sur de la entidad que puede variar por efectos del cambio climático.

En materia de salud la UAT ofrece la carrera de Medico y Enfermería, donde gozan de cabal salud, sus egresados están destinados a que sean profesionistas de éxito.

¿Será el cuerpo de bomberos de las ciudades de Tamaulipas una salvaguarda de la salud pública?.

En este contexto, creo que sí.

En este tema aplaudo la diligencia y cumplimiento de actos de campaña del diputado local del PRI por Matamoros ANTO TOVAR GARCIA que gestionó, consiguió o pago con sus propios recursos, como quiera que sea, le rinde un tributo al Honorable Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Matamoros y paga lo que prometió: 16 equipos completos 16 chamarrones, 16 pantalones, 16 pares de botas, 16 cascos, 20 overoles para incendio, 16 tanques de aire con equipo Scott de respiración y detector de hombre caído, una bomba de agua y 3 camillas, lo que permitirá que estos servidores estén mejor equipados y ofrezcan un buen servicio a la ciudadanía.

Acompañado del presidente municipal este martes JESÚS JUAN DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE , quien al lado del diputado ANTO TOVAR, encabezaron la ceremonia, estando representantes del municipio, líderes de colonias y de medios de comunicación.

“Ante la falta de equipo y material para los bomberos, que me di a la tarea de gestionarlo ante las autoridades municipales y de los Estados Unidos, y hoy cumplimos la promesa” mencionó el diputado local.

También consiguió en la ciudad de Harlingen un camión de bomberos equipado con todos los adelantos, correspondió al Comisionado y Representante de la ciudad texana la entrega del camión apaguafuegos.

Por esta gestión el diputado local ANTO TOVAR se gana al pueblo y cumple lo que prometió.

Bien que merece otra oportunidad de responsabilidades mayores.

Es muy raro encontrar a hombres o mujeres con estas características: las ganas de servir al prójimo. Noticia de PP-Castillo.

Calificada de excelente y oportuna la información de la Coordinación General de Protección Civil Tamaulipas, con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, que informa oportunamente los ingresos de los Frentes Fríos y cambios del clima lo que ocasiona que la población esté informada y preparada para los cambios de temperatura.

Esta información es saludable, que estemos atenta a ella, para evitar trastornos en la salud, está a cargo del estado.

En cuanto al IMSS, el delegado doctor ROBERTO HERNANDEZ BAEZ, dijo en exclusiva para Cartelera que el Hospital nuevo de Reynosa recibió equipo de alta tecnología para rayos x, patología y urgencias para benefició de 450 mil derechohabientes en la zona fronteriza.

A partir de 2017, se presentará un nuevo proyecto para la construcción de un nuevo Hospital Regional en Tampico.

Existe un hospital totalmente rehabilitado en Cd. Madero que fue fundado en 1970 y actualmente da servicio a 400 mil derechohabientes del IMSS.

Creo, es mi percepción que en materia de salud, TODOS, tenemos mucho que aportar. La SALUD PUBLICA, es tema de TODOS porque no ocupa a TODOS. Si queremos tener una sociedad saludable a la que pertenecemos TODOS, debemos ser amigables con el medio ambiente y con los sectores más necesitados.

Debemos depositar la basura en su lugar, a estas alturas del siglo, veo gente que va en su carro y abre la ventana para tirar basura.

No se vale.

El que hace un buen ejemplo es el presidente del municipio de Victoria, lo vi por eso me consta y por eso lo escribo. NO recuerdo otra vez en que haya visto 29 kilómetros de drenes pluviales limpios por primera vez me congratulo con la autoridad municipal, siendo esta una acción de salud pública.

No hay que ser, hay que respetar al medio ambiente, es nuestra casa, en Ciudad Victoria esta nuestro hogar, es el lugar que decidimos para vivir. Ocasionemos una cultura de respeto para hacer de nuestra casa, nuestro municipio un ejemplo para presumir de la limpieza.

Este es un ejemplo de salud pública.

Fortalezcamos la alianza del gobierno con las fuerzas productivas en el afán del bienestar de nuestra gente, ya lo estamos viendo en estas fiestas decembrinas, la GRAN alianza con los empresarios.

Falta poner nuestra parte como sociedad. Ojala y no sean palabras al viento.

ENTRE TODOS, ES MAS FACIL.

