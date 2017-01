CARTELERA

VIERNES 20 DE ENERO HUMBERTO GUTIÉRREZ

50 AÑOS DE LA FACULTAD DE COMERCIO de la UAT …. parece que fue ayer

Tengo conocimiento, porque tengo allí un par de amigos de los malos antecedentes de la aplicación de recursos vía fondo perdido del Banco de Desarrollo de América del Norte mejor conocido ( BDAN) cometido por otros gobernadores emanados del PRI y acerca de los créditos otorgados y que han puesto en tela de duda a los funcionarios del mismo banco de desarrollo.

Este banco para entendernos protege el medio ambiente de la frontera, especialmente en las aguas que provenientes de las ciudades de Tamaulipas que derraman sobre el Rio Bravo y que sirve tanto para el consumo humano como para la agricultura.

De tal manera que no hubo recursos vía crédito o fondo perdido para Tamaulipas en los últimos seis años.

Por ese motivo el gobernador de Tamaulipas se reunió con el Director Gerente de este banco GERONIMO GUTIERREZ FERNANDEZ con la finalidad de tender puentes para una colaboración mejor, atendidos a los vientos del cambio que surgen en Tamaulipas a partir del primero de octubre.

Entre los proyectos platicados destacan la ampliación de rices fronterizos para el comercio y ocho proyectos de modernización de los organismos operadores de agua.

Esto es tomando en cuenta de que la frontera de dos países está en el Rio Bravo y más de seis millones de personas y el territorio agrícola se benefician de ese rio.

Me dio gusto, me siento bendecido porque recibí una invitación para asistir a la ceremonia de los primeros cincuenta años de existir la Facultad de Comercio de Cd. Victoria de mi Alma Mater, la UAT, la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Parece que fue ayer, cuando en agosto 1969, acompañado de mi señor padre me trajo a Victoria donde había de estudiar la carrera de Contador Público. Eso quería mi padre, y como no había de otra, lo complací, y creo que en el lugar que se encuentre me sonríe; es la visión que tengo desde que no lo veo, murió su cuerpo, no su ejemplo, ni su figura, ni su aliento. Me imagino que con su recuerdo siempre que amanece lo hago perecedero.

La imagen de mi padre es un permanente en mi persona, Así se lo saber a mis tres hijos.

Y a mis amigos que los conocieron.

Don Benjamín.

Volviendo al tema recordé mis raíces, recuerdo que fue precisamente el Rector ENRIQUE ETIENNE el primer director de mi facultad, lo menciono con orgullo, buen director, buen maestro, después compañero de trabajo, amigo como pocos, y al final seguimos siendo amigos.

Que padre es vivir la vida sin perjudicar a nadie.

La UAT sigue los tiempos que la sociedad exige, que bueno que la UAT esté dirigida por un auténtico universitario, qué fundo la Facultad de Comercio donde han surgido mucha gente sobresaliente – como yo – gente profesionista que ha protagonizado que la UAT este considerado entre las mejores 15 de la nación.

El señor Rector tiene en su objetivo la generación del conocimiento aderezado con un complemento: CON VALORES.

Se dice que en la UAT se van a soltar los vientos del cambio.

Ya se soltaron desde hace dos años con la llegado de un universitario como lo es ENRIQUE ETIENNE.

Mi jefe, mi amigo, mi compañero.

En otras noticias no sorprende el nombramiento de RAMIRO RAMOS SALINAS como subsecretario de operación política.

Son pocos los tamaulipecos que abren cancha a nivel nacional en cargos ejecutivos por su desempeño.

Tenemos el ejemplo de FELIPE SOLIS ACERO, persona cuyo talento lo ha hecho merecedor de la Subsecretaria de Gobernación de Asuntos legislativos y Acuerdos Políticos.

Me gustaría que en caso del nuevo presidente del PRI a nivel estatal fuera él, porque no tiene fierro.

Además es de Reynosa.

Y no hay de otros.

Pero mientras en asuntos estales la alcaldesa de Reynosa anunció inversión por cerca de 13 millones de pesos en el suministro de agua potable.

Mientras el presidente municipal de la ciudad capital da a conocer al responsable de cada sector que recae en los vecinos con la intención que los servicios públicos estén orden.

Aunque sean la buena intención de los alcaldes de Tamaulipas, las demandas son muchas y el presupuesto es poco.

No contiene.

Por ultimo tenemos conocimiento aunque no es tema de cartera de la extradición del chapo Guzmán a Estados Unidos..

Y no me resta el comentario de mi amigo, amiguísimo ALBERTO GONZALEZ KARAM

Humberto :

Para enriquecer el comentario de laSexagésima Tercera Legislatura del Estado, en su segundo periodo ordinario de sesiones con la asistencia del Gobernador del Estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la Diputada del PAN Juana Alicia Sánchez Jiménez, delIV Distrito con cabecera en Reynosa, fue electa Presidenta de la Mesa Directiva con el compromiso de armonizarán la legislación local en materia del Sistema Anticorrupción, justicia laboral, miscelánea penal,responsabilidad administrativa y justicia penal para adolescentes, así como de salud, educación y economía, incluyendo la expedición del Plan Estatal de Desarrollo.

La Mesa Directiva del Congreso de Tamaulipas, se encuentra conformada por Juana Alicia Sánchez Jiménez delIV Distrito de Reynosa (PAN),Presidenta; Víctor Adrián Meraz Padrón del XIX Distrito de Miramar (PAN) y Nancy Delgado Nolazco de laRepresentación Proporcional del PRI,Secretarios, así como Ana Lidia Luévano de los Santos del VII Distrito de Reynosa (PAN), Suplente.

Alberto González Káram

