CARTELERA

miércoles 8 de febrero Humberto Gutiérrez

JUNTAS DE CONCILIACION , DE QUE SE VAN, SE VAN….

La editorial de este día está reservada para RAMIRO RAMOS SALINAS, quien hace el anuncio del acuerdo político a iniciativa del Ejecutivo de la Nación ENRIQUE PEÑA NIETO de reformar la Constitución para – en lenguaje puro y llano – desaparecer las Juntas de Conciliación para lo cual se necesita el consenso de por lo menos, la mitad más uno de los congresos locales – 17 – para hacer la reforma efectiva y legal.

Misión cumplida ¡¡¡¡.

En conversación telefónica, me dijo el ex Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas que el consenso es vital para sacar adelante la agenda legislativa, y que es su deseo informar por conducto de la COPECOL – Conferencia Permanente de Congresos Locales- de la que es presidente el orgullo tamaulipeco, de los últimos acontecimientos de los acuerdos entre las fuerzas políticas representadas por el bien de México.

Los congresos locales decidieron aprobar la reforma constitucional que tiende a desparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje a fin de hacer más efectiva la justicia laboral.

Entre los estados que aprobaron reformar la Constitución esta Tamaulipas.

Precisa RAMIRO RAMOS que esta acción legislativa es fundamental para llevar una transformación mediante el traslado del sistema de justicia laboral, pasando de las Juntas de Conciliación y Arbitraje al Poder Judicial de la Federación en todo el país.

“La finalidad es crear centros de conciliación autónomos y un organismo descentralizado a nivel federal, se pretende la eliminación de prácticas que durante un conflicto laboral daban lugar a la incertidumbre jurídica, a la vulneración de los derechos laborales, es decir todo aquello que conviertió la justicia laboral en lenta, costosa y cuestionable”.

No lo dijo, lo digo yo; además corrupta, coludida con los abogados en perjuicio para el sector emprendedor.

Los abogados y coyotes que rondan las juntas de conciliación aprovechaban el espíritu de proteger los derechos de trabajadores haciéndoles firmar una bola de mentiras, con testigos falsos, pidiéndole indemnización laboral a costa de hacer los juicios largos, al fin de que la carga de la prueba era para los patrones.

Se acaba la corrupción que imperaba en las juntas de conciliación, eso de espera por el sector empresarial que seguramente es un gran ejemplo para el país.

Por lo mismo, aplaudo al Presidente PEÑA NIETO por esta valiente decisión. Sacar, extirpar este cáncer que representan las Juntas de Conciliación que amañados con coyotes de la rabia y abogados sin escrúpulos abatían a los inversionistas.

Hay desde luego abogados laborales respetables.

Ayer por la mañana haciendo eco a su promesa y su juramento, el Presidente Municipal de Victoria OSCAR ALMARAZ SMER, aceptó la renuncia de carácter personal presentada por el Secretario de Ayuntamiento ARMANDO NUÑEZ MONTELONGO y del Director de Obras Públicas OSCAR SALDAÑA GONZÁLEZ.

Existe un dicho que dice que de la política no te vas por sí solo, te corren por diversos factores.

La renuncia del primero es para satisfacer a la sociedad de los rumores y percepciones, se requiere de funcionarios que al paso por el pantano mantenga su plumaje lo más limpio posible.

Solía decir mi compadre JORGE RODRIGUEZ TREVIÑO que en paz descanse, “ que abrazar la política y como agarrar un pedazo de carbón, no quema, pero mancha.

En lo personal soy buen amigo de ahora ex director de obras públicas, su renuncia me hizo ganar una apuesta con un amigo mutuo, la apuesta deriva en que no iba a llegar a los seis meses.

Simplemente no le aguanto el paso al presidente ALMARAZ.

LOS POSIBLES ERRORES DE TRUMP

DONALD TRUMP es un ave de tempestades, sigue hablando sin tener bases para sostener su dicho y se ha estado metiendo en las patas de los caballos y lo más posible es que lo arrollen.

Ha dicho públicamente que el gobierno de México tiene problemas a la hora de controlar diversos aspectos de su país y el combate contra los cárteles del narcotráfico es el principal de ellos.” Yo diría que las drogas y los cárteles de la droga son el número uno dijo Trump.

Otro caso: es el de Rusia, que estableció hoy sus diferencias con Estados Unidos sobre Irán, al rechazar que el país persa sea un estado terrorista, y reafirmó su voluntad de cooperación con Teherán.

Un aspecto de su personalidad es su declaración a través de twiter del lunes.

Se refiere a que según el periódico New York Times Trump no estaba bien enterado del decreto en que se nombró a Stephen Bannon como miembro del Consejo de Seguridad Nacional antes de firmarlo. “Yo decido lo que hago, en base mayormente a la información recibida, y todo el mundo lo sabe. Hay medios noticiosos que mienten y lanzan NOTICIAS FALSAS para marginarme”.

Como la ve???

O como este, Cualquier dolor que el presidente Donald Trump quiera causar a California repercutirá en todo Estados Unidos, afirmaron los líderes legislativos Kevin de León del Senado estatal, y Anthony Rendon, de la Asamblea.

Respondieron así a las amenazas del presidente Trump, porque defienden a los inmigrantes y a las ciudades santuario.

Ciudades santuario son aquellas en que sus policías no vigilan el status migratorio de las personas.

A esta situación se ciñe el golpe legal que sufrió Trump ante el veto migratorio impuesto a los refugiados y ciudadanos de siete países por un Juez federal que suspendió las medidas y las restricciones migratorias.

Y para finalizar el líder de la filial de Al Qaeda en Yemen difundió un video en que se refiere al presidente estadounidense Donald Trump como “ese nuevo tonto en la Casa Blanca”, e informa que un reciente operativo estadounidense contra el grupo mató a 25 personas, entre ellas 11 mujeres y niños.

Como le digo, se está metiendo en camisa de once varas.

Me gusta: Me gusta Cargando...