CARTELERA

ueves 9 de febrero Humberto Gutiérrez

CERRADA LA PINZA, HORA DE DECISIONES

Por ser una noticia importante, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, confirma la oportunidad que tienen los estudiantes, egresados, profesores e investigadores y da a conocer la información de que las convocatorias se encuentran abiertas para obtener becas para cursos y estancias en el extranjero.

No desaprovechen la oportunidad los jóvenes que reúnen las características.

Mire lo que son las cosas de política y de los políticos.

En los tiempos actuales no hay seriedad en el comportamiento de algunos políticos, no hay firmeza en sus principios ni en sus decisiones, tan pronto son una mezcla de centro derecha, centro izquierda, como de extrema derecha; amanecen abrazando corrientes izquierdistas, todo es a su conveniencia económica. Pareciera que el objetivo que persiguen es eminentemente económico sin perseguir el beneficio social, sin importar lo que pase abajo, en el pueblo.

Ejemplo los hay de todos conocidos.

Ellos le apuestan al olvido, las cúpulas de los partidos – se dice- venden las candidaturas al que mejor le pague.

El tiempo y los méritos de sus agremiados no cuentan en general, y los compromisos se olvidan.

Trasciende el ejemplo de los priistas de Matamoros donde el alcalde, JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, ha convocado a hacer un frente común en contra del alza de los combustibles, e invita a diputados locales y federales a proteger a los ciudadanos; cuando bien, son víctimas de su propio infierno, el alza de combustibles.

A ver cuanta juntan entre todos, no se vayan a llevar una sorpresa.

No se va solo el presidente CHUCHIN, dice que será acompañado por los diputados federales y diputados locales, Edgar Melhem Salinas, Pedro Luis Coronado, Baltazar Hinojosa Ochoa cuando ellos mismos, los legisladores federales aprobaron totalmente las iniciativas donde se contemplaba el nuevo precio de los combustibles.

Pa´que se hacen como el tío lolo.

Nos vamos hasta el estado de Nayarit donde la candidatura se resolvió a favor del líder campesino urbanizado MANUEL HUMBERTO COTA SANCHEZ dejando en el camino al dirigente de Liga de Economistas RAUL MEJIA GONZALEZ respaldado por MANLIO FABIO BELTRONES quien al no lograr la candidatura del PRI, que muestra que es un partido desechable porque prontamente se refugió en adopción con el partido Movimiento Ciudadano del cazador de oportunidades DANTE ALFONSO DELGADO.

Así se están manejando las cosas, lo que está en juego es mantener las regalías a la que tiene derecho por medio del INE.

La democracia en México cuesta de nuestro dinero 5,400 millones de pesos para este año, las medidas de austeridad no afectan a los partidos.

La semana pasada el gobernador del estado hizo la presentación del plan de austeridad al que se ha se someter el gobierno y los servidores públicos, ajuste a los sueldos de director para arriba del 10%. No dijo que iba a pasar con las jugosas compensaciones, disminución de la flotilla de vehículos en 25% así como la gasolina, y convocó a los funcionarios que vigilaran el comportamiento del gasto en viáticos.

El 16 de enero en mi columna titulada “ ahorran o cuello “ expresé que la economía consiste en saber gastar y el ahorro en saber guardar.

Parece que fue oída en el tercer piso, allí, donde se toman las decisiones.

Ahorran o cuello al que no obedezca.

En otro tema JORGE ESPIN0 ASCANIO, ex jefe de asesores del gobernador cuando fue presidente municipal, ex delegado del Capufe, hombre de toda la confianza del gobernador, es tanta la confianza que ameritó una reforma a los requisitos para ostentar el cargo de Auditor, ya no se requiere experiencia contable o financiera.

Lo que en buen romance indica que ya tenían sustituto.

Desde hace tiempo.

Tendrá que emplearse a fondo para conocer los vericuetos de la información financiera de las cuentas públicas para que no le metan un gol.

En diciembre escribí en mi columna que sería una buena decisión que la Auditoría Superior se descentralizara por regiones, en la zona norte y la zona sur, de esta manera se tendrá un mejor control a los municipios de las observaciones a las cuentas públicas, además que de esta manera se puede estar más cerca del ejercicio del gasto público, sobre en las operaciones “ interesantes”.

Pudiera ser.

Ya está cerrada la pinza, con gente de confianza en los cargos que toman las verdaderas decisiones. Ahora sí, es tiempo de gobernar y de cobrar facturas.

Mientras tanto, ayer en la tarde – noche se tenía contemplada una Sesión del Cabildo victorense para dar a conocer la persona que sustituirá a ARAMADO NUÑEZ en la Secretaría del Ayuntamiento. La Dirección de Obras Públicas SERGIO CASTILLLO SAGASTEGUI con gran experiencia en auditoria de obras gubernamentales.

Que sea para bien.

El edil de la ciudad capital, OSCAR ALMARAZ entregó 20 camionetas nuevas de paquete que se encargaran de dar servicio de limpieza y recuperación de espacios públicos, este equipo se suma a los 25 camiones de basura, 5 tractores para parques y jardines además de 20 patrullas para seguridad y vialidad.

Una inversión pocas veces vista.

Quien dijo que no podía tener una ciudad limpia y con orden?

Hoy se celebra la última Jornada Ciudadana en la ciudad de Reynosa, en estos eventos reúnen a la sociedad civil participativa; el objetivo es obtener información para elaborar el Plan Estatal de Desarrollo que se debe nutrir de la voz del pueblo.

Es un mandato legal.

El tema central es desarrollo e imagen urbana con la presencia del Gobernador, su avanzada llego desde el martes siendo atendidos por la alcaldesa MAKI ORTIZ.

Aunque el acto es del gobierno del estado, la alcaldesa está atenta a brindar una estancia placentera a los visitantes de la región.

Mañana informare las conclusiones.

Me gusta: Me gusta Cargando...