CARTELERA

lunes 15 de mayo .- Humberto Gutiérrez

MAKI PRESIDE HOMENAJE AL POLICÍA CAÍDO EN REYNOSA

· cuenta regresiva para la negociación del TLCAN;

· Pérdidas por 400 mdp: Fecanaco;

· Hoy visita Reynosa Osorio Chong;

· Oscar Almaraz sirve bien a la ciudad capital

Iniciaron los 90 días para que inicie la renegociación del Tratado del Libre Comercio, si no es del gusto de las autoridades americanas harán el pedido de retirarse.

No lo creo. Los países del mundo globalizado dependen de los costos de la mano de obra, esencial para el capitalismo.

Las autoridades americanas se contradicen, por la mañana dicen que se habrán de tratar por separado México y Canadá y por la tarde dicen que les da igual.

No hay plazo que no se cumpla, las autoridades de México se dicen listas para modernizar el tratado que agrupa 22 temas que después de 25 años, son insuficientes para la evolución de la vida económica de las tres naciones, el tratado del libre comercio ha sufrido parches sin actualizarse.

Procuraran anexar el tema del comercio electrónico, incorporar el uso de la electrónica digital, el transporte e incorporar el tema de inmigración que aunque no es comercial tiene que ver los trabajadores agrícolas, temporales, visas de trabajo amparadas en el TLCAN.

Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos se encuentra presionando a las autoridades mexicanas para nivelar el déficit de la balanza comercial por 3,500 millones de dólares, este es su argumento mayor.

Amenazan antes del 5 de junio con reinstalar los aranceles al azúcar mexicano que exporta el 50% de su producción, las autoridades estadounidenses creen que México subsidia a los productores.

Y México presiona que frene las importaciones de jarabe de alta fructuosa de maíz de EU.

Con motivo de informales de los acontecimientos que ha vivido la ciudad de Reynosa durante al menos dos semanas de enfrentamientos y disturbios, ha dejado cuantiosas pérdidas económicas de acuerdo a dirigentes del comercio organizado por cantidades superiores a los 400 millones de pesos. Según declaración de JULIO ALMANZA ARMAS, presidente de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio (Fecanaco). Dijo que muchos negocios se han visto obligados a adelantar sus horarios de cierre por temor.

Otros, explicó, cerraron sus puertas de manera temporal, en tanto no se restablezca la paz en Reynosa, la mayoría de las escuelas y algunas maquiladoras optaron por no abrir y en general los vecinos y habitantes de este solar no salieron de su casa por ningún motivo, ni a trabajar.

De la pérdida de vidas, el policía estatal ISRAEL NICASIO MORALES recibió un homenaje póstumo en las instalaciones municipales de la Secretaría de Seguridad Púbica, donde participaron, la alcaldesa de Reynosa, doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ; FRANCISCO JAVIER GARZA DE COSS, representante del gobernador y el vicealmirante LUIS FELIPE LÓPEZ CASTRO, Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas.

Caído en cumplimiento de su debe en defensa de la sociedad, por ese motivo se le considera un héroe y ejemplo de policía, su familia recibió la Bandera Nacional así como de manos de la alcaldesa doctora MAKI ORTIZ unas sentidas palabras de pesar por su muerte y la indemnización correspondiente, y la seguridad de que joven familia tendrá las oportunidad de estudio y la pensión que corresponda.

Hoy se espera la visita a ciudad Reynosa del Secretario de Gobernación para presidir una junta del sistema de seguridad para Tamaulipas, análisis de las estrategias y resultados.

El gobernador de Tamaulipas tomó la responsabilidad del combate a la delicuencia.

Es de notarse que en este renglón las autoridades están reprobadas, se supone colusión de funcionarios del mal alto nivel que permiten con su no acción, esos funcionarios pueden ser de actualidad o del pasado.

El comercio organizado de esta pujante ciudad de Reynosa le van a decir a OSORIO CHONG ¡¡ ya basta ¡¡. Reuniones van, reuniones vienen y no arreglan nada y cada vez el deterioro de la economía, que va de mal en peor.

El representante de la industria restaurantera pedirá la voz y hará que se escuche la voz ciudadana.

Por el rumbo de la ciudad capital, OSCAR ALMARAZ tiene un capital político muy envidiable, la da el tiempo que ha trabajado en el servicio público y la sonrisa que brota inconscientemente en su rostro.

Su bono política está en las alturas, se preparó para ser presidente municipal de la tierra que le vio nacer, remando contracorriente para obtener primero la candidatura y luego el triunfo electoral.

Como alcalde ha hecho de su misión un compromiso, su política es de puertas abiertas, siempre a favor del ciudadano. Aplicado como es, por vez primera, un acto inédito, hizo gestiones con la empresa FERROMEX para que invirtiera en la ciudad capital resarciendo el deterioro en las calles adyacentes que las pesadas unidades causan, que reportan daños a causa de la vibración y el peso del tren de carga.

El presidente e hizo escuchar y en uso de las facultades que le dieron sus electores gestionó y logró recursos adicionales de esta empresa que contemplan la reposición de durmientes y la reparación de la carpeta asfáltica. El costo del progreso requerirá el uso de vías alternas.

