viernes 29 de sept.- Humberto Gutiérrez

COMENTARIOS PREVIOS AL 1er INFORME



México despertó al mismo tiempo que las redes sociales, instrumentos de comunicación que lo mismo se usa para informar de hechos al momento, que para hacerlo de forma maliciosa, toxica, combustible para la desinformación que repicamos por morbo, por la cultura de nosotros.

Las redes sociales, las informativas guardaron un lugar especial con motivos de los terremotos.

Por otro lado algunos aprovecharon las redes para saciar su apetito belicoso.

México consagró su despertar en el mismo mes que celebraba el inicio de la lucha por la independencia.

La sociedad organizada representativa utiliza las redes para lograr hazañas que los políticos o partidos logran encubrir, por eso el hartazgo social que dice que el sistema político actual está muerto.

Eso está bien, el poder ciudadano genera gobernantes, el poder ciudadano es tan fuerte que impidió la figura del fiscal carnal, una imposición que quiere dar desde la presidencia de la República.

El poder ciudadano repica los errores de los gobernantes y los viraliza incomodando a la clase política.

La comunicación en el más amplio sentido deja inerme a la clase gobernante, a los comunicadores oficiales, a los que guardan la buena imagen del gobernante.

La campante corrupción que golpea a la sociedad, los gobernadores que huyen del brazo de la justicia por sus actos de corrupción, como la creación de empresas fantasmas, moches, nominas fantasmas, son casos de corrupción que más tarde se darán cuenta.

Han trascendido los casos de Ayotzinapa, la Guardería ABC, la masacre de los 72 migrantes en San Fernando, la decena de miles de desaparecidos, la Casa Blanca, Odebrecht, OHL, el Socavón, la estafa maestra, los gobernantes y funcionarios que se enriquecen al amparo de su cargo, tienen un factor en común: la impunidad. Esa impunidad que es mantenida y alimentada por altas esferas del gobierno.

En ese contexto el gobernador de Tamaulipas entregará hoy el contenido del Primer Informe de Gobierno en el marco de la Sesión Solemne del Congreso del Estado, en un regreso a la formalidad como lo marca la Constitución.

El gobernador hizo firmar un acuerdo con los partidos de oposición de que por el bien de Tamaulipas van a aprobar todas, todas su iniciativas.

El poder ciudadano hizo que el gobernador no publicará aquel acuerdo legislado contrario a la libertad de expresión. Ahora está en la agenda social un préstamo por más de 10 mil millones que no han podido explicar su contenido y alcance.

Hace dos semanas me eche un clavado para descifrar lo que no han podido explicar los legisladores y la misma gente.

El gobernador informa, hay que escuchar el mensaje político.

Es opinión generalizada que en este primer año, nos queda a deber.

El gobernador tiene todos los hilos del poder en sus manos, eso ni se discute, tiene información de los bienes de los municipios y del estado que están en otras manos, tiene información constante y sonante, para darle un dolor de cabeza a quien intente sacar la cabeza.

En Nuevo Laredo hay expedientes de GARZA BARRIOS, de CANTUROSAS, en Reynosa LOUBBERT se lleva el OSCAR.

En Matamoros la Auditoria Mayor del Congreso del Estado no ha emitido alguna inconsistencia de las cuentas públicas presentadas por el alcalde CHUCHIN DE LA GARZA, se la están guardando, al final no le van a quedar ganas de buscar una relección y tendrá que dejar el camino al candidato del PAN, por su seguridad para no ser carne de presidio.

En Reynosa es cosa juzgada, el PAN debe mantener su preeminencia política, si acaso el PRI ganará un diputación federal para hacer del consenso y equilibrio político. Depende de los candidatos que deben estar sobrados de firmeza y decisión de ganar.

Rio Bravo, Madero, Tampico y Altamira están en la mira del gobernador.

Por último, termina el primer año de gestión del gobernador de Tamaulipas, como siempre ha pasado, no es nuevo, el primer año es de cumplir compromisos, de deslindarse del pasado, en este caso de aprendizaje del quehacer público.

Desde ahora lo digo, me consta, no ha sido fácil, no tiene margen de maniobra con el presupuesto, declaró la Secretaria de Obras Públicas que solamente 2 mil MDP para inversión en infraestructura, cuando la propia secretaria tiene un gasto de 4.5 mil MDP.

No hay que ser impaciente, el gobernador de Tamaulipas cumplirá con las expectativas, apenas han pasado 12 meses de 60.

Esto es un preámbulo de acuerdo a mis percepciones de como entra al segundo año de gobierno, año electoral, en el cual se va a definir la aceptación o el rechazo del gobernante estatal.

En un sueño alucinante creo que el gobierno federal próximo va a ser de coalición. Que el PAN, PRD y MOVIMIENTO CIUDADANO forman un frente común.

El PRI promotor del gobierno de coalición aparentemente se hace a un lado.

El PRI designa a un ciudadano como candidato que no lleve el tatuaje del tricolor, nadie conocido como priista.

Quien le gusta? JOSE ANTONIO MEADE, CARLOS SLIM o JUAN RAMON DE LA FUENTE?

A la propuesta valdría la pena recordar que el frente político va a apoyar al candidato del PRI y eso lo hace que aparezcan varias fotos en las casillas de los partidos.

Parece medio fantasioso, pero recordemos a JOSE LOPEZ PORTILLO que fue candidato de TODOS los partidos políticos de ese entonces.

Vale la pena recordar, no hay nada nuevo.

Todo con el afán de mostrarle que todos contra ANDRES MANUEL.

