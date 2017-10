Cartelera

LA CIUDAD CAPITAL, CAMINO A LA RECUPERACION

Ya no se va a llamar FESTIVAL INTERNACIONAL de TAMAULIPAS, ahora con el gobierno de los vientos del cambio se llamará FESTIVAL de IDENTIDAD TAMAULIPECA, tiene como finalidad que se dé la oportunidad al talento tamaulipeco sin preferencias a particulares, incluyente de carácter plural.

Con la nueva forma de expresión del talento mexicano en nuestro estado con una duración de 10 meses se pretende arraigar la cultura en Tamaulipas.

El Congreso del Estado dio inicio el domingo el primer periodo de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, CESAR AUGUSTO VERASTEGUI fue el representante del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA de VACA y en presencia del Presidente del supremo Poder de Justicia, Magistrado HORACIO ORTIZ RENAN.

La diputada reynosense ANA LIDIA LUEVANOS SANTOS es la presidenta para el mes de octubre.

En esa ocasión, en la intervención del Diputado ALEJANDRO ETIENNE LLANO, Coordinador de los diputados del PRI en la tribuna plasmo el posicionamiento para este periodo.

Tal vez acicateado porque un dos días atrás oyeron de la voz del gobernador en su mensaje el diagnostico de como recibió el gobierno priista: un presupuesto manejado irresponsable y discrecionalmente, que no habían enterado las retenciones a la SHCP y otras lindezas, miles de aviadores y contrataciones con precios inflados.

En ese sentido el PRI se defiende diciendo que con el nuevo sistema de justicia penal, todo mundo es inocente hasta que se prueba lo contrario.

Y el que acusa debe probar el delito.

Para lo cual ya ha pasado un año.

Que tendrá que decir el amigo del gobernador el Contralor SORIA LANDEROS?, ¿ Y el Procurador IRVING BARRIOS?

Lo cierto es que el Gobernador los sube a la palestra, ha pasado un tiempo suficiente para probar el presunto delito y llamar a cuentas.

Es decir, si el gobernador lo sabe y lo anuncia, ¿cómo es que esos funcionarios no actúan?

EL Coordinador de la bancada priista en su posicionamiento y a pregunta expresa por este columnista dice que como oposición, el PRI va a privilegiar los acuerdos y el consenso, que no pusieron obstáculos para aprobar el préstamo, el presupuesto de egresos y de ingresos, pero expresan con firmeza en el seno de información técnica y financiera alejado de la legislación de la materia y que van a vigilar el manejo de los recursos y su administración para no se haga costumbre los sobreprecios a cambio de un moche.

Pongo la voz en el diputado ETIENNE: “ Lo hacemos convencidos que la construcción de las instituciones que le dan rostro y horizonte a Tamaulipas no es una suma cero sexenal; ha sido el esfuerzo conjunto de generaciones y de gobiernos lo que produjo el Tamaulipas que somos. Sin dejar de reconocer los retos y adversidades actuales, no debemos menospreciar o subestimar el trabajo acumulado, el arrojo y la energía de los tamaulipecos… que día con día escriben nuestra historia “.

“Somos conscientes de la nueva realidad política que vive nuestro estado, particularmente en el seno del Congreso, en el que, como primera minoría , podremos perder las votaciones, pero nunca debemos perder la congruencia, dignidad y credibilidad, condición indispensable para construir una nueva mayoría comprometida con las mejores causas de los tamaulipecos .

Lo hemos dicho y lo repetimos, las derrotas, como los triunfos electorales, no son para siempre.

Entendemos a la política como el instrumento para hacer que las cosas sucedan… y buscaremos que suceda lo mejor para los tamaulipecos..”.

El gobernador de Tamaulipas dijo en su primer informe

que las acciones emprendidas en el tema de Seguridad Ciudadana, uno de los 3 ejes del Plan Estatal de Desarrollo, han derivado en el avance del estado en el Índice de Paz México, escalando 9 posiciones en comparación con el año pasado.

“Ante ustedes, reitero el enorme compromiso que tengo como gobernante. No habrá tregua contra los violentos, mi gobierno actuará con firmeza y determinación. Estoy convencido de que juntos ganaremos esta lucha, lograremos pacificar a nuestro estado”.

La sociedad organizada o no tiene una percepción de que lo que se está haciendo todavía no rinde frutos. Habrá que esperar a que dé el gobierno con la estrategia que resuelva este flagelo que impide crecer a los pequeños, modestos y medianos empresarios que no están sobreviviendo a este clima de desorden social.

En otros temas, hoy se termina el plazo para el registro de candidatos independientes para los diferentes cargos de elección popular.

El popular alcalde de Victoria aclara que la modernización de la calle 17, tradicional de la ciudad capital será embellecida, desde el Paseo Méndez hasta el Estadio, los árboles, TODOS serán respetados, con un camellón para que la gente camine.

Eso traerá como beneficio la generación de una calle comercial, con la posibilidad de que las casas grandes de esta zona sean caracterizadas en una atmosfera de hoteles-botiques, comercios. Como las grandes ciudades.

