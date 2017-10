CARTELERA

lunes 16 de octubre Humberto Gutiérrez

UAT ES PARTE ESPECIAL DE MI VIDA

Como lo viví en carne propia, no puedo de ninguna manera dejar de comentarlo.

La noche del viernes 13 fue un día especial de mi vida, celebramos en familia de egresados de la Facultad de Comercio sus 50 años de vida.

50 años que se dice fácilmente la edad, pero no para que el los vive.

He tenido la fortuna de vivir y celebrarlo.

Fue el viernes un motivo de festejo y el encuentro con grandes amigos que hacía tiempo no veía, que encontré con amigos, muchas canas y kilos.

Pero…. Que importa, lo importante es estar.

La pregunta obligada, ¿cómo han pasado los años?.

Cumplí 48 años de egresado de la UAT, la escuela como todos saben, me siento orgulloso.

En aquellos años, me refiero a 1969 llego a la ciudad que arropó. Me dio educación superior, me dió trabajo, un esposa con la que formé mi familia, tres hijos, mis amigos, toda una vida que vivo para contarlo.

Me tocó una mesa previamente reservada, estábamos 10 personas de la misma generación 2 de la tercera y 8 de la cuarta con una diferencia de seis meses, todos de 1974.

Pertenezco a la última generación de cinco años que salimos en junio, y luego fue de nueve meses que salieron en diciembre.

Ese día fue motivo de saludar a mis maestros de lo que ahora presumo de amistad.

En esos años fue mi director ENRIQUE ETIENNE y que ahora se despide siendo Rector, 50 años de servicio a la universidad Autónoma de Tamaulipas, toda una vida.

Le comento que vivo para contarlo porque algunos ya no viven, la vida no les dio suficiente tiempo.

Por supuesto que hubo oradores, EL Director de la escuela DR. JOSE ANTONIO SERNA HINOJOSA, el Maestro MIGUEL SALMAN, LUIS NAVARRO, y el agradecimiento del Rector ENRIQUE ETIENNE.

Fue una noche formidable, invitados docentes y egresados, una noche de reencuentro, de amigos que abrazamos la profesión para celebrar los primeros 50 años, los 40 años de la creación de la primera Maestría de la Universidad y un sentido y profundo homenaje al muy respetado y querido maestro, decano de la facultad ENRIQUE CARLOS ETIENNE PEREZ del RIO quien entregó su vida, corazón y alma a la Universidad.

Lo que bien nació no se detiene el crecimiento, la Facultad de Comercio sigue apuntando hacia el mejor rendimiento académico.

MIGUEL SALMAN, fue mi Maestro y sigue aportando a la UAT su vasto conocimiento de la profesión. Al tomar la palabra expresó que con 12 minutos no alcanzaba a resumir los lo construido en 50 años, dejado una profunda huella en todos nosotros y la sociedad en que vivimos porque.

¡¡¡ Vaya ¡¡¡ que aportó más de 7 mil egresados.

Cuando yo vine de Reynosa a la Universidad deseoso de tener una formación académica superior, Ciudad Victoria se convirtió en un centro receptor de estudiantes.

Los despachos profesionales de esa época, provenían de Tampico y de San Luis Potosí.

Ahora la Facultad de Comercio y Administración ofrece 102 opciones de posgrado, con 57 maestrías, 18 doctorados y 27 especialidades, es la facultad que pasa a la historia de nuestra Alma Mater como la piedra angular de los estudios de posgrado.

En nuestra facultad han egresado más de 7 mil alumnos, 39 generaciones de maestrías, y 6 generaciones de doctorados.

Honor a quien honor merece.

El homenaje de este columnista es para mi Maestro, Colega y amigo ENRIQUE ETIENNE.

Como han pasado los años, como han cambiado las cosas.

Tomó la palabra para agradecer el convivió el Rector, la mesa de nosotros está detrás, allí estábamos los más viejitos, venidos de Matamoros, de Reynosa, de Chihuahua, de Victoria.

Hasta allí llegaron amigos de la primera y segunda generación, compañeros a los cuales les impartí por 15 años catedra.

Fue repito una noche muy grata de recordar los tiempos idos, cuando estábamos pasando a ser mayores de edad al cumplir los 18 años, los primeros amores en esa época sucedieron, también las primeras borracheras.

En otras noticias: en Tamaulipas han ocurrido pocas noticias que han reclamado la atención PUBLICA, el asesinato del periodista VICENTE VILLASANA, ocurrida en 1947, el asesinato de mi amigo el Doctor RODOLFO TORRE CANTU, y la detención de EUGENIO HERNANDEZ FLOREZ, ocurrida la semana anterior.

De los últimos acontecimientos existen varias leyendas urbanas acerca de quién fue el judas traicionero que por quedar bien con el gobierno del cambio empinó el ex gobernador quien por perdonar ahora le cuesta su libertad.

Los apuntes de la comunicación por altos personajes azules que se refieren a personajes que vendieron su lealtad por libertad.

Vaya usted quien tiene la verdad completa.

Este domingo en la LIBRE 17 en su carácter de presidente municipal OSCAR ALMARAZ convivió con los emprendedores de la ciudad capital, dando una muestra de promoción a los pequeños empresarios que hacen lo posible por estar en las empresas formales.

Andando por la frontera norte del estado de Tamaulipas las apuestas están encontradas, si opta por la reelceción la actual alcaldesa MAKI ORTIZ o si va a lanzar para conquistar una diputación.

Méritos los tiene, en uno u otro sentido.

Ha hecho buen trabajo en la Presidencia Municipal.

