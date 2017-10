Cartelera

HUMBERTO GUTIERRREZ

TERCERA LLAMADA: INICIA LA FERIA DE TAMAULIPAS

El jueves 5 se creó el Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción ( SEA) con cinco sus miembros, no se respetó la equidad de género, solamente hay una mujer.

Su Presidente ARTURO NARRO VILLASEÑOR, ha mostrado preocupación porque esa figura no existe en el presupuesto de egresos 2017.

Siendo así, no se puede distraer el gasto público cuando no hay partida, contrariando el espíritu de la ley de Responsabilidad Hacendaria, el manejo sustentable del presupuesto.

Se da el caso de que para el 2018 tampoco se prevé una partida presupuestal con cargo a ese comité ciudadano.

¿Cómo puede un organismo emanado de la sociedad civil estar esperanzado a un presupuesto que emane del erario?.

¿Entonces es público? ¿ y la independencia de criterio?.

Bien es cierto el que paga manda.

En su primera declaración el día 5 de octubre, el Presidente Lic. ARTURO NARRO, ha reconocido que sus cargos no son honorificas aunque de momento no sabe la bolsa de la que van a salir sus remuneraciones, “aunque ciertamente la ley prevé que tenemos que estar colgados de un presupuesto y admitió que no son suficientemente autónomos”.

Aparte de la Fiscalía Anticorrupción, el Comité Ciudadano, la Auditoria Mayor del Congreso, la Secretaria de la Contraloría, los contralores internos de cada dependencia y organismos descentralizados y hasta los autónomos.

Los comisionados ciudadanos saben que tiene hacer validos sus argumentos cuando se conozcan casos de corrupción de cualquier parte del estado.

El Lic. NARRO enseñó la primera carta, que “ el primer caso sería analizar el de la presunta falta de pago de la retenciones del Impuesto Sobre la Renta a la burocracia, a los que el gobernador se refirió con absoluta determinación al ofrecer el mensaje en el contexto del primer informe.

Pero…..quien es más culpable, el Director de Obras públicas del gobierno municipal de Tampico o el Contralor del Municipio que tuvo únicamente la función de estar presente en la licitación para verificar que todo se hiciera bien.

Con los nuevos reglamentos para la Contabilidad Hacendaria que se aplica desde hace dos o tres años, se requieren más firmas, siendo una de ellas, la del contralor que tiene más peso específico en el pago de la factura.

En otras noticias:

La Feria de Tamaulipas versión 2017dará inició a finales de esta semana. Por vez primera se presentará un espectáculo de Lucha Libre Profesional el sábado 21 en las instalaciones del Centro de Espectáculos del Recinto Ferial.

La noticia cordial, efectiva muestra que en Tamaulipas se sigue generando el empleo.

Ayer le dije que con números a agosto, el Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado CARLOS TALANCON OSTOS se ha registrado ante el IMSS poquito más de 33 mil.

Ya se tienen los números a septiembre de esa cifra que aumentó a 36 mil 258 poniendo a Tamaulipas como el noveno lugar nacional.

Sigue siendo la ciudad de Reynosa el máximo potencial, pues en ella se registran 6 de cada 10 empleos.

Reynosa es gobernada por el PAN, la alcaldesa doctora MAKY ORTIZ DOMINGUEZ es la presidente municipal que da confianza a los inversionistas.

Al que detectamos muy activo es al ex diputado presidente de la Junta de Coordinación Política RAMIRO RAMOS SALINAS, serio aspirante al Senado de la República combinando las actividades propias de del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, donde es actualmente Subsecretario de Operación Política. Además Secretario General de la COPECOL – Conferencia Permanente de Congresos Locales.

Se encuentra jugando en ligas mayores.

Y con la Asociación Civil “ manos que ayudan” sirve de puente entre los pobladores de Nuevo Laredo.

A propósito RAMIRO RAMOS va a estar en la Sesión del Consejo Político Nacional donde se definirá el método de selección del candidato del PRI a la Presidencia de la República, a Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, el 20 de octubre. Hoy.

El 30 por ciento va a ser para los jóvenes en equidad de género.

¿Porque es tan difícil creer a algunos funcionarios de primer nivel sus dicho y hechos?

Como el caso del director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ANAYA, afirmó que la empresa productiva del Estado tiene actualmente finanzas estables, aunque mejorables, y afirmó que se tomarán enormes medidas para lograr esa estabilización.

Al comparecer ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados en el marco del Quinto Informe de Gobierno, detalló que el año pasado se hizo un ajuste al presupuesto de 100 mil millones pesos y se reenfocaron inversiones para no sacrificar ni producción ni eficiencia, además se mejoró el gasto administrativo.

UNA PROPUESTA PARA MEJORAR EL SALARIO

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) propone la eliminación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los asalariados que ganen menos de 10 mil 298 pesos al mes.

“La propuesta no implica más carga fiscal para ningún contribuyente ni modificaciones al esquema de subsidio al empleo”, asegura el instituto.

La propuesta contempla eliminar la tasa del ISR y cuota fija para los primeros cinco rangos de ingreso de la Ley de ISR.

De acuerdo con el IMCO, un trabajador formal promedio gana 9 mil 500 pesos mensuales y paga 10% de su salario de ISR, pero el planteamiento del instituto significa no pagar ISR.

“Con la propuesta, 15.5 millones de trabajadores serían beneficiados, lo que representa el 74% del total de los asalariados inscritos en el IMSS e ISSSTE” explica la institución.

La SHCP tiene la palabra.

La depresión es causada por el exceso de pasado; el estrés por exceso de presente y la ansiedad por el exceso de futuro.

