CARTELERA

ueves 27 de oct. Humberto Gutiérrez

TRABAJO MATA GRILLA

Un leve resfrío me hizo recordar mis 65 años………y me tiró.

Pero no lo suficiente para dejar de trabajar.

Hace unos días, el martes les platique sobre la percepción que tienen algunos políticos sobre México y su economía. Con 900 palabras no se explica el alcance.

Lo que obliga a escribir sobre este tema es la necesidad que tengo de descubrir el verdadero rostro de los enemigos de mi país, México, políticos y comunicadores con piel de oveja que ven y hablan de la economía que como la suegra, nada más barren por dónde camina.

Esa es mi verdadera intención, hablar objetiva y asertivamente los temas, no me liga nada con los partidos políticos y no tengo porque creer adjetivos calificativos de los políticos que ven el árbol, sin ver el bosque.

Este es como el del martes un trabajo de recopilación y de investigación sobre la economía de México.

México es un actor protagonista en el mundo; se constituye en la décimo quinta economía más importante, de acuerdo a estadística del Banco Mundial.

En materia exportadora, el país ocupa el décimo tercer lugar, según la Organización Mundial de Comercio.

Y, de acuerdo a la UNCTAD, es el quinto receptor de Inversión Extrajera Directa entre las economías emergentes,

Además de uno de los países más globalizados del planeta al contar con acuerdos de libre comercio con 46 naciones.

Sin embargo.

Hacia el interior de la República Mexicana existen algunas entidades alejadas del desarrollo que se caracterizan por los elevados niveles de pobreza, marginación, desempleo y peor aún, desbastadas por los fenómenos naturales de septiembre pasado.

Para combatir esos rezagos, se han declarado algunas Zonas Económicas Especiales (ZEE) orientadas a generar detonadores de crecimiento de largo plazo.

México ha logrado propiciar un sólido desarrollo industrial en sectores como el automotriz, eléctrico-electrónico, aeroespacial y agroindustrial, que han generado empleos y oportunidades de negocio.

No obstante, el desarrollo económico nacional, global, moderno y competitivo que aspiramos como nación no puede ser entendido cuando en zonas como el sur de México sigan predominando actividades de baja productividad y rezagos sociales.

En gran parte de esta región predomina aún la infraestructura deficiente, baja calidad educativa, usos y costumbres en el uso de la tierra, y en organización política lo que inhibe la innovación y el desarrollo tecnológico, además de condiciones desfavorables para el fomento del crédito, falta de seguridad y certidumbre, entre muchas otras características que provocan un poco atractivo clima de negocios.

En territorio nacional con casi 1,972, 550 km2 , ocupa el quinto lugar en el mundo.

El primero es Canadá con más con casi 10 millones, lo sigue Estados Unidos con casi 10 millones, la diferencia son 70 km 2, después sigue Brasil, Argentina, México, Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia y Venezuela de 36 países de América.

Como dato curioso, Tamaulipas tiene una superficie de 80, 249 km2 que es más mayor a la de 15 países de América del Sur.

Muy poca gente sabe que los países del continente europeo, tan solo ocupa el 2% del territorio del mundo y con solo 15.5 millones de km2.

Rusia, China, Australia, representan en el planeta tierra fuera de América los países con mas territorio.

México se encuentra el 14avo lugar.

Nada más nos comparamos en México con España (505.370 km2) Francia (643.801 km2), Japón ( 377,981 km2), Alemania 357 km2,.

Tan solo Tamaulipas tiene más extensión territorial que 138 países del mundo de 247.

Por eso no debemos de compararnos, la superficie de la mayoría de los países tiene poca extensión geográfica y por lo mismo pocos habitantes.

Por eso les alcanza el presupuesto público, entre menos burros……..

De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), los últimos lugares de competitividad en México los ocupan entidades como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Veracruz. Las brechas de desarrollo económico que se han generado en estas entidades obligan a fortalecer el tejido productivo y social, por lo que el país, a través del fomento de la Zonas Económicas, tiene la oportunidad de disminuir estos rezagos y de integrar a los estados que han quedado al margen de la dinámica de crecimiento y desarrollo industrial.

Son en algunas de estas entidades donde hasta el momento se han declarado las ZEE (Puerto Chiapas, Chiapas: Lázaro Cárdenas en Michoacán y Coatzacoalcos, Veracruz); para ellas, se han anunciado incentivos fiscales que estarán operando a partir de 2018.

La experiencia internacional señala que no es suficiente un plan de incentivos o sólo buscar cerrar la brecha en la dinámica de crecimiento, no a través de decretos.

Se ha de tratar de generar un plan integral nacional, que estas zonas se conviertan en polos de desarrollo de largo plazo, que se incluya una redirección de las políticas públicas del país, con enfoque en la construcción de infraestructura, la generación de competencias de capital humano, certidumbre jurídica, transparencia y apoyos a la innovación, acceso al crédito productivo, un desarrollo urbano sustentable y otra serie de medidas que tengan como objetivo elevar la productividad.

En asuntos del terruño, les diré que para Tamaulipas se está generando una política pública que tiende a propiciar el desarrollo con permanencia de la pequeña y mediana empresa, el Subsecretario JESUS VILLARREAL tiene a su cargo eta tarea, encomendada a la Secretaria de Desarrollo Económico cuyo titular es CARLOS TALANCON OSTOS, está resultando el binomio perfecto de esta administración.

La marca de la casa SOYTAM ya se conoce.

Siendo como es la necesidad de educación el privilegio para salir de pobres, el gobierno municipal de Reynosa, MAKY ORTIZ les abre la oportunidad para acreditar primaria y secundaria para los vecinos que no cuenten con este documento.

En la ciudad capital, OSCAR ALMARAZ ordenó un inventario de los árboles de la avenida 17 con la finalidad de acallar voces que no quieren a Cd. Victoria y su modernización. Trabajo mata grilla barata.

Mi correo: humbertografico@yahoo.com.mx en twiter @cartelera1997

Me gusta: Me gusta Cargando...