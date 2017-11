CARTELERA

miércoles 1 de nov.- Humberto Gutiérrez

SE VENCIÓ EL PLAZO, AUDITORÍA LLAMA A CUENTAS



· Oscar Almaraz demuestra que hace la tarea;

· De Shopping hasta 500 dlls pasajeros por tierra;

· Ramiro Ramos y Lalo Gattas levantan la mano;

· Maky Ortiz garantiza el tránsito de paisanos.

Una demostración de apoyo popular de todos los sectores y niveles socioeconómicos, fue el que demostró en su convocatoria OSCAR ALMARAZ SMER, alcalde la ciudad capital para celebrar el domingo en la #libre 17 en el concurso de catrinas.

Algunos dicen que fueron como 15 mil, otros que simplemente no podían caminar del gentío.

**** A partir de hoy se va a llevar una inspección más estricta para los viajeros que utilicen el aeropuerto de Mcallen, cualquier accesorio electrónico que sea mayor en tamaño que un celular – ipads, nooks, cámaras fotográficas y de video y laptops, serán sujetos a inspección por rayos x.

**** Desde el 1 de noviembre de 2017, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) amplía la franquicia de 300 a 500 dólarespara los pasajeros que arriben al país por vía terrestre. De esta manera, se iguala el derecho a los que arriban por vía marítima o aérea.

Entonces, los pasajeros procedentes de la región fronteriza o de EU, que se dirijan hacia el interior del país, pueden ingresar mercancía hasta por 500 dólares o su equivalente en moneda nacional.

Al mismo tiempo que inicia el programa Paisano, ya que esperan a más de 146 mil por Tamaulipas, cifra del periodo anterior.

MAKY ORTIZ la doctora alcaldesa de Reynosa ha manifestado que el municipio se encuentra listo para recibir a los paisanos que vienen de vacaciones y su paso por Reynosa está garantizado.

En el Programa paisano acreditan los tres órdenes de gobierno con la finalidad de que lleguen bien a su destino, por lo general adentro del país. Son los que envían dólares a las familias mexicanas.

**** Se acabó octubre, mes consagrado para sensibilizar al mundo sobre el cáncer de mama. La organización mundial de la salud establece que es la segunda causa de muerte en el continente americano, anualmente 2.8 millones de mujeres son diagnosticadas y 1.3 fallecen más de la mitad, con menos de 65 años cuando la edad promedio de vida son 78 años.

**** Mientras que en la ciudad de Pharr en Texas con 72 mil habitantes tiene un presupuesto 3,325 millones de pesos (175 millones de dlls. ) Reynosa con más de 600 mil habitantes tiene un presupuesto de no más de 1,500 millones. Sin comparación.

**** A caray. Se registraron 74 aspirantes a la Presidencia de la República, parece vacilada, la mayoría son de oropel, solamente se registraron para la foto, no hubo seriedad.

Se salvan de la hoguera, MARGARITA Zavala, ARMANDO Ríos Peter, el bronco JAIME Rodríguez y PEDRO Ferríz.

**** La Feria de Tamaulipas es un aparador donde una mezcla de diversión familiar se combina con el escaparte de la exposición de los productos artesanales de los 43 municipios de las regiones de Tamaulipas. Vale la pena ver con atención lo que están produciendo y más lo que se acercan a la Secretaria de Desarrollo Económico donde existe una subsecretaria de promoción a la pequeña y mediana empresa, y lo que es mejor: Está funcionando.

SOYTAM la marca de Tamaulipas se está afianzando.

**** GUILLERMO ORDORICA ROBLES así se llama el Cónsul de México en Mcallen, su ciclo duro muy poco, se va a Rumania. Fue su despedida el lunes, su paso fue sin pena ni gloria. No supo defender a los indocumentados ni exigir buen trato a las autoridades de migración, mucho menos a los niños, mujeres y ancianos.

**** Reynosa vive en tensa calma después de que una oleada de violencia que se vivió por varios días, escuchemos la voz de RODOLFO MARTINEZ GALVAN “ Durante el fin de semana y todavía por la mañana del lunes no escuché balaceras, eso se reflejó ayer en los restaurantes, cines y plazas públicas que tenían meses de no verse pletóricos, al parecer el arribo de 300 soldados y los operativos de seguridad pronto surtieron efectos. Tenemos motivo para iniciar la semana con optimismo y los operativos de seguridad mientras no se aparten para el que fueron implementados no habrá quejas ciudadanas.

**** Quién no oculta de pretensión de ser postulado para Senador por Tamaulipas por el PRI, es el originario de Nuevo Laredo RAMIRO RAMOS, de buena fama pública y mejores relaciones allá, donde se tomarán las decisiones.

Lo mismo ocurre con LALO GATTAS en la ciudad capital, está haciendo campaña solamente lo permitido, lo mismo se le ve saldando gente que haciendo en las redes sociales ruido. Va por MORENA.

**** Dice el dicho y dice bien que no hay plazo que no se cumpla. Esta vencido el plazo que la ley manda para comprobar más de 20 mil millones de pesos que se encuentran observados por la Auditoria Mayor del Congreso para los presidentes municipales, organismos paraestatales y dependencias del gobierno estatal.

Fueron debidamente notificados y espera del Congreso del Estado dictar medidas para quien siendo funcionario público no cumpla con ese mandato.

También el lunes se venció el plazo para el juicio contra la señora MONICA ROCA PEREZ COLLADO que se sigue en una corte de Texas.

Ella se ha declarado inocente de esos perjurios para la justicia americana.

Mi correo:humbertografico@yahoo.com.mx sígame en twiter @cartelera1997

Me dio gusto saber de la salud de la niña de mi amigo DIEGO LOPEZ BERNAL, sus padres han sufrido mucho, como sufrimos los padres por la enfermedad de nuestros hijos. Lo están superando al saber que su hijita va mejorando. Felicidades a echarle ganas.

Me gusta: Me gusta Cargando...