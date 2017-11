CARTELERA

martes 21 de 2017.- HUMBERTO GUTIÉRREZ

A MAKY ORTIZ SE LE RECONOCE POR EL BUEN GOBIENRO

No se puede calificar con igualdad a las instituciones públicas, no son parejas en su evolución y desarrollo a pesar y al paso de los años.

Algunos funcionarios titulares las manchan a su paso, otros las visten de gris, y muy pocos los que le sacan el brillo del diamante por el servicio público.

Las instituciones públicas, todas sin excepción, encontramos al paso de la historia reciente a políticos de políticos de linaje bárbaro, que han mandado al diablo las instituciones.

Recuerdo a VICENTE FOX que en encontraba en su discurso víboras prietas y tepolcatas en las instituciones del gobierno. Cuando llegó al gobierno, se echó en manos de lo que prometió combatir.

Con ANDRES MANUEL que todo lo ve mal, no debiera prometer tanto que lo hacen ver como al Mago de Hoz, no se le cree tanto, solamente él tiene la varita mágica de los problemas que persisten en el tiempo.

La población del país se debe estudiar al compás de la evolución misma del conflicto social, la pobreza que agobia, la clase media que tiende a desaparecer, los ricos que dominan y que hacen negocios en el gobierno y los millenials, esa generación a los que como país no tenemos nada que ofrecerle.

Somos cada días más mexicanos y cada vez estamos mejor informados, con una educación globalizada, las noticias que impactan al mundo está a un click de distancia; frente a la computadora, frente a un teléfono inteligente.

Entonces ya no se puede engañar a nadie, las redes sociales se han encargado de desmitificar el contenido de los boletines oficiales, tienen la valentía de proliferar su contenido rápidamente y el emisor no tiene capacidad de respuesta oportuna.

Representa un reto para los medios de comunicación tradicionales, léase radio, televisión e impresos.

La tecnología no nos rebasó. Rebasó a un sector de la población de 60 años o más, pero no a todos, estamos frente a un proceso generacional en donde los que tenemos más de 60´ y no estamos en edad improductiva todavía le entendemos y nos defendemos un poquito.

Este fenómeno de comunicación debe estudiar de otra óptica.

La juventud mexicana ocupa un lugar de importancia por el colectivo social, entre 18 y 35 años de edad se encuentran la mayoría.

Los nacidos en el año 1,982 que tienen ahora 35 años, estaban muy chicos de la última crisis del 95´,cuando el Presidente ZEDILLO comprendió que la economía de México estaba prendida con alfileres.

Coincide con ese tiempo cuando se empieza a fracturar la clase política del PRI, ANDRES MANUEL, PORFIRIO Muñoz Ledo, EUGENIA Navarrete, CUAUHTEMOC Cárdenas fueron priistas consumados.

En todos la sangre es priista.

Estamos cada vez más cerca del anuncio de los candidatos que coincide con el cambio del Gobernador del Banco de México donde actualmente es el titular CARSTENS.

La cúpula política sigue acumulando a las personas participativas en la vida política nacional a grado tal que recuerdo el PACTO por MEXICO anunciado apenas un día posterior al inicio del sexenio de ENRIQUE PEÑA NIETO.

Creo que PACTO por MEXICO sigue vigente. Cuidando las formas de hacer política, el legado de PEÑA NIETO continúa a pesar de que en la política todo se vale por tal de mantener el poder.

Y el poder es solo de unos cuantos, los partidos políticos son buen escaparate para enriquecerse con dinero de los contribuyentes. A los partidos políticos no les piden rendimiento de cuentas, lo mismo que a las instituciones del clero, a los funcionarios de gobierno, sobre todo a los gobernadores, son valores entendidos mientras le sirvan AL SISTEMA son protegidos.

Empecé con las instituciones públicas. Los titulares que asemejan el diamante por el brillo de su actuación, una de ellas es la Universidad Autónoma de Tamaulipas que obtiene nuevamente el reconocimiento que la certifica como Oficina de Transferencia de Tecnología.

La UAT es la única institución de enseñanza superior que cuenta con esta distinción. La certificación fue refrendada el 25 de octubre de 2017.

Comparto el orgullo de pertenecer a la UAT.

También me gusta platicar la cosas buenas que pasan en mi terruño, la ciudad de REYNOSA de donde soy originario y de mi ciudad VICTORIA la ciudad que adopte, en que estudié y en que Dios dispuso para formar mi familia y hacer los amigos de que ahora disfruto.

Me entero de que el gobierno federal – priista – otorgó un reconocimiento al gobierno municipal cuya titular es la Dra, MAKI ORTIZ DOMINGUEZ como uno de los municipios de 2,420 por el “ uso eficiente y eficaz , transparente de los recursos públicos”,

La lectura para las grillas palaciegas que no dejan a la doctora. Ella va a estar en la próxima boleta electoral, este pendiente.

Y en la ciudad capital el presidente municipal OSCAR ALMARAZ SMER se hizo presente en el paseo familiar de la calle libre 17 acompañando a los jóvenes emprendedores que no se rajan.

Fue un día de fiesta. OSCAR aparecerá en la próxima contienda electoral.

