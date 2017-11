CARTELERA

UAT ESTRECHA VINCULOS CON UNIVERSIDADES TEXANAS

Comienzo el día con una reflexión: Quien elige a los gobernantes, ¿es el pueblo o los que cuentan los votos?

Sin estar el horno para bollos, el PRI y el PAN aventarán al ruedo electoral a los candidatos que ofrezcan las condiciones para ganar, uno para retener el poder y otro para arrebatárselo, con una diferencia, el PAN es el partido en el gobierno; eso le da una ventaja.

Ninguna elección será igual que la otra, solía decir RICARDO GAMUNDI cuando fue presidente del PRI.

Dura, compleja y complicada labor para el presidente actual SERGIO GUAJARDO en el entendido hay bien pocos que le quieran entrar al toro.

SE dice que SERGIO GUAJARDO no tendrá mañana si no logra rescatar parte de lo perdido en la elección anterior, los posibles candidatos ven con alto riesgo la inseguridad existente y la estabilidad para sus familia cuando no se tiene el sartén por el mango.

Para el gobierno panista es bien importante retener lo que ya tiene y ganar Matamoros, Tampico y la Ciudad Capital.

El asunto complicado para los presidentes municipales priistas radica en la fuerza que tenga la Auditoria Mayor del Congreso para frenar algunas aspiraciones, hay que tomar en cuenta del tercer trimestre y el segundo semestre de 2017 que no están revisadas y por si fuera poco, las ya revisadas se pueden volver a revisar según deja constancia alguien que sabe de estas cosas, el ex diputado presidente del Congreso RAMIRO RAMOS SALINAS y ahora flamante Subsecretario de Organización Política.

“Yo siempre dije que una cuenta pública aprobada no era una patente de corso”.

Reconoció la posibilidad de que las cuentas de ex alcaldes y ex funcionarios puedan ser revisadas otra vez en la búsqueda de desfalcos; que el hecho de que estuviera aprobada una cuenta pública no significaba que estuviera aprobada para siempre, o sea la Auditoría siempre tiene la posibilidad de estar revisando”.

Y fue claro al señalar: “se pueden reabrir todas las cuentas, desde que se aprobó la Ley de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera”.

Es bueno saber el dato para que se pongan las pilas.

Es fuerte prospecto para competir para Senador por Tamaulipas.

Como el caso de Matamoros metió reversa en el aumento a la base del un impuesto predial. Es bueno que el presidente municipal CHUCHIN DE LA GARZA haya entendido que no están los momentos para incrementar el valor de los predios, olvidando que cuando corre sangre en las calles, las propiedades se devalúan.

Es bien cierto que a mayor recaudación del impuesto predial, pueden tener mayor acceso a los recursos federales. Pero creo que no hay las condiciones políticas, ni económicas no están para tan siquiera proponer un aumento.

En Matamoros el fuego amigo y el enemigo se dan a la tarea de descalificar al gobierno municipal del priista de JESUS de la GARZA, un hombre que empezó con el pie derecho su administración, honesto pero falto de carácter para realizar los cambios.

El presupuesto está lleno de nóminas que cubren compromisos, con fuerte gasto y con deudas a los proveedores desde hace meses.

Mas la acción pública de las presidencias municipales se aprecia por las ganas que le ponen los alcaldes en el sentido social de la obra y la supervisión y en el sentido de saber comunicar, uno de los grandes rubros en que se nos queda a deber.

La noticas buenas no deben darse a conocer por una sola ocasión, no deben ser por un solo día. Los comunicadores de la ciudad capital y el de Reynosa, ambos generan más información que organizaciones públicas más complejas.

Para nadie es un secreto que la alcaldesa de Reynosa, la Dra. MAKY ORTIZ DOMINGUEZ ha empleado un presupuesto para obras histórico para la ciudad de Reynosa por 1,400 millones de pesos.

Esa realidad cualquier ciudadano la percibe.

Otro caso digno de mencionar es el de OSCAR ALMARAZ que ha pavimentado 150 calles de concreto y 126 calles de asfalto cantidad de pavimento histórica que no se veía desde los tiempos del gobernador EMILIO MARTINEZ MANNATOU, hace más de 35 años.

Una mención digna de comentarse es la publicidad del Fondo Tamaulipas, la financiera estatal que comparte en las redes sociales:

¿Necesitas dinero extra para invertir en tu negocio? Acércate a Fondo Tamaulipas y conoce los diferentes programas de financiamiento que el Gobierno del Estado de Tamaulipas tiene para los emprendedores. Comunícate al teléfono: (834) 172 6000.

Enhorabuena a los 46 beneficiados del programa Microcrédito del municipio de Victoria que participaron en la entrega de recurso por 587 mil pesos y que ahora podrán iniciar o mejorar sus negocios.

La Directora General de Fondo Tamaulipas es AYDEE GONZÁLEZ GARCÍA participó en Tampico, en la Presentación de Proyectos del programa “INVERSIÓN JOVEN”.

En otras noticias, El Fondo Monetario Internacional (FMI), anunció oficialmente que AGUSTÍN CARSTENS, actual gobernador del Banco de México, dejará de ser el presidente del Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI) del organismo a partir del primero de diciembre próximo, fecha en que comenzará a dirigir el Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en inglés).

Fue en San Antonio, TX donde el Rector ENRIQUE ETIENNE y el Congresista de los Estados Unidos, HENRY CUÉLLAR, sostuvieron una reunión en la cual estrecharon los vínculos que permitan afianzar acuerdos para la colaboración académica y movilidad estudiantil entre la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) con universidades norteamericanas.

Lo anterior se puso de relieve, luego de una conferencia que ofreció HENRY CUÉLLAR a directivos de la UAT en la Ciudad de San Antonio, Texas, en el marco del seminario académico internacional organizado por la Asociación Hispana de Universidades (HACU, por sus siglas en inglés).

