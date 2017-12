CARTELERA

lunes 4 de dic. 2017 Humberto Gutiérrez

HAY TITULAR EN PROFECO….

· David Barragán Cisneros es el nuevo Titular;

· Promete vigilar en beneficio de los consumidores;

· México necesitará reformar la política fiscal;

· La Pesca vuelve a ser noticia estatal;

· imprimir el acta de nacimiento desde su casa?.

Las noticias sustento de esta columna son referidas al contexto del sector financiero público y privado, al desarrollo económico de las regiones de Tamaulipas y de México así como las decisiones de política en las esferas gubernamentales que rodean el entorno de estos temas , el tema de la agenda fronteriza, también son de cartelera.

Las notas y noticias de los acontecimientos que merodean el entorno de la economía, llegan en forma abundante a mi mesa de redacción así como la comunicación de las redes sociales que da a conocer los intestinos de la política, los drenajes de los partidos políticos y de los políticos.

Ninguno se salva, vamos a ver de quien tienen más misiles, es como para hacer un compendio de la suciedad que se da a conocer, sería un buena recopilación para darnos cuenta que tan sucia es para quienes se dedican a la política, no respetan ni a la familia.

La impunidad de las redes sociales es caldo de cultivo para esas ocasiones, por lo que debemos cruzar esa información y no creerla sin no sabemos, conocemos al emisor del mensaje, de la guerra sucia que nos tratan y tratarán de envolvernos.

Como decía alguien: si no quieres sentir el calor, no te metas a la cocina.

De la notas que afectaran a nuestro país está, por ejemplo, aquella que en Estados Unidos va a bajar la tasa de impuesto sobre la renta a los dueños de empresas del 30 al 20%, por iniciativa del presidente DONALD TRUMP con la intención de que el país las grandes empresas se vuelvan más competitivos e inviertan en su propio país su planes de expansión y no busquen mano de obra barata en China o México.

En México esas mismas empresas pagan 30%.

Ante esa situación si se aprueba esa reforma a la ley fiscal de EU, México requerirá de cambios en la política fiscal.

En la mesa de la SHCP guarda un lugar importante en la agenda esta probabilidad si es que el Congreso de EU la discute y aprueba.

Y al echar números dicen que reducir un punto porcentual en la tasa de impuesto sobre la renta implica una pérdida recaudatoria de 44 mil millones de pesos en tanto que aumentar en un punto la tasa del IVA significa un aumento de 50 mil millones.

Por lo que un impuesto al consumo ( IVA ) podría ser una la solución. “En el sentido de voltear a ver los impuestos al consumo como una fuente importante de ingresos recurrentes y una manera de restar presión a los impuestos directos”.

La tercera semana del mes de noviembre el gobernador fue a pescar junto a por lo menos 1,500 personas amantes de este deporte, en el paraíso LA PESCA lugar más cercano de la gente de Nuevo León, de Reynosa, de Coahuila.

Porque de verdad LA PESCA es un paraíso, con sus limitaciones en servicios públicos, pero en fin un paraíso al natural.

LA PESCA se caracteriza por la abundante pesca y por consiguiente la derrama económica, hacen de ese poblado de Soto La Marina sus habitantes, forje en la industria turística la supervivencia de sus habitantes.

Hay interés del gobierno del estado en potencializar el dinamismo económico de esa región.

El gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA de VACA no tan solo asistió, no tan solo agarró la caña y el carrete, además escuchó a los cientos de pescadores que acusaron de que no había pesca deportiva porque metros más delante de la playa hay redes que impiden pescar y que están prohibidas.

El gobernador las escucho y prometió una respuesta de corto plazo.

Bien.

¿Sabía usted que ya puedes imprimir tu acta de nacimiento desde su casa. La noticia fechada en noviembre establece que ya no es necesario formarte en un Registro Civil o ir al robot que funciona en varios puntos del estado para poder obtener una copia de tu acta de nacimiento, ahora lo puedes hacer desde casa.

Dicho documento tendrá validez en hoja blanca tamaño carta ante cualquier gobierno u autoridad municipal, estatal y federal.

Hacerlo es muy fácil, sólo hay que ingresar a la páginahttps://www.gob.mx/ActaNacimiento/ .

Como también está fechado en el mes de noviembre el oficio girado por el Procurador de la PRFECO del 16 de noviembre de 2017 con número DGD/18142017 donde se le otorgan facultades de Delegado Estatal en Tamaulipas al Lic. DAVID S. BARRAGAN CENICEROS que ya venía trabajando en la delegación Tamaulipas habiéndose forjado su carácter que le ocasionó que ascendiera en esta encomienda.

El joven licenciado DAVID BARRAGAN es un hombre inteligente, honesto a toda prueba que recibe la oportunidad de esta responsabilidad.

En platica telefónica, amigo del columista, me dijo que todos los programas de vigilancia para beneficio del consumidor se encuentran desarrollándose con plena tranquiladas en los municipios del estado, principalmente atendiendo las quejas que se presentan donde el público consumidor demuestra tener la razón y como Procuraduría se debe cumplir la restitución o el pago correspondiente.

En lo que va del año, hemos logrado la restitución de más de 46 millones de pesos en beneficio de los consumidores.

La PROFECO es una institución confiable y si está en manos de gente confiable, honesta y además que lo parece.

