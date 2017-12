CARTELERA

dic. 5 de 2107 martes Humberto Gutiérrez

REYNOSA, HISTORIA DE UN BUEN GOBIERNO

Con la sola mención del estado de Tamaulipas es referencia de problemas de seguridad, retos y oportunidades.

Los asuntos relacionados con la seguridad de sus habitantes es para los gobiernos el Talón de Aquiles, término utilizado como una expresión para referirse al punto flaco o débil, en este caso de la organización gubernamental.

El asunto es que este problema lleva 12 años en que rebasó las estructuras gubernamentales y 18 de compartir la administración pública.

No es el caso solamente del estado de Tamaulipas, se ve, se siente y se nota en todo México.

No es fortuito que en Tamaulipas, tierra donde vivimos y donde tenemos familia, trabajamos, invertimos al crear empresas y construimos el futuro para nuestros hijos y nietos estamos viviendo un clima inseguro en extremo.

El gobierno está rebasado en esta lucha en la que la sociedad civil no participa excepto en la denuncia, mas sin embargo, no se denuncian más del 50% de las situaciones antisociales y el 90% quedan impunes.

Aquí nos tocó vivir¡¡¡

Si la sociedad mexicana observa que PEÑA NIETO cumplió en su gobierno le dará el voto al partido que lo propuso en la próxima contienda.

Si GARCIA CABEZA de VACA ha cumplido con la sociedad tamaulipeca, el pueblo generoso como es, le dará su voto a su partido con los candidatos que postule.

Si no……no.

Le dará la espalda.

TAMAULIPAS sigue siendo tierra de oportunidades para vivir sus retos, de inversión pública, pero más privada, sigue siendo tierra en cuyas regiones se observa el dinamismo económico que ofrece Tamaulipas con la generación de empleos que le aseguro que los tres niveles de gobierno en la medida de sus facultades hace lo posible por arraigar el empleo.

REYNOSA y VICTORIA son dos municipios de 43 que ofrecen a Cartelera la información suficiente y con valor de comprobación, cosa que no hacen otros municipios que no han aceptado mi oferta comunicativa de información del desarrollo de sus regiones representativas, no les cuesta nada, pero en fin, allá ellos y su mala cabeza.

En esta ocasión comentaré las últimas noticias de los últimos días de la tierra de mis ancestros. REYNOSA.

Me gana el amor por mi tierra y más al saber que se están haciendo las cosas públicas mejor antes.

REYNOSA es administrada por un gobierno cuya alcaldesa es la Doctora MAKY ORTIZ DOMINGUEZ que se ha caracterizado por la sensibilidad que ofrece la atención a la gente más necesitada.

En su administración de dos años por vez primera, de los cuales lleva 15 de 24, le faltan nueve, tiene la opción de reelegirse si es que el partido, el PAN la cobija con sus siglas.

Ha construido en estos 15 meses al frente del Ayuntamiento mayor acercamiento con los habitantes, ha llevado mensaje de solidaridad y compañía a los niños en cada cumpleaños, a las señoras capacitadas para llevar un peso a su familias, a los adultos mayores, ha triplicado las becas a más de 7 mil estudiantes, a llevado ayuda alimentaria a las familias más pobres, ha casado a mas mil parejas.

Por su sencillez, en al andar y en el vestir, el discurso muy natural ha logrado incrementar su imagen pública y su oferta política, mal haría el PAN si no aprovecha su buena presencia en el colectivo social.

Como ejemplo de lo que estoy escribiendo tengo en mi escritorio la información verificada de lo último que ha sucedido.

A pesar de los contratiempos y malos augurios al principio de su administración desde las altas esferas del poder, optaron por no meterse con ella, que se crece ante el castigo.

Fue una mañana de noviembre del año pasado cuando el representante del gobierno les prometió a sus asociados a esta aventura.

Ha pasado un año, y ya recibió a nombre del Republicano Ayuntamiento la alcaldesa el premio al esfuerzo de llevar bajo la constante de trabajar de cara al pueblo el reconocimiento, El Premio Nacional al Buen Gobierno en la categoría de reconocer por parte de la Federación Nacional de Municipios de México, organización que agrupa a 1,625 municipios del país por laImplementación de Proyectos Innovadores muncipalistas.

Ese reconocimiento de sus pares en a la gestión sobresaliente realizada por su Gobierno en beneficio de la población, por el impulso de iniciativas innovadoras ante los retos​ actuales de los municipios, por la creación del programa Apoyando Tu Futuro, que aporta becas para hijos de personas que cumplen una sentencia judicial.

Apoyando Tu Futuro es ya un modelo replicable que es catalogado como una experiencia exitosa y aptas para ser replicadas en otras ciudades.

Apoyando Tu Futuro es una política pública que acerca a los hijos de los internos del Centro de Ejecución de Sanciones a actividades deportivas, culturales y sociales para reconstruir un tejido social diferente al que pudieran estar acostumbrados.

Mediante un sistema de tarjetones sellados verifica el Gobierno Municipal que los becarios asistan a los eventos deportivos y culturales que les ofrecen una visión de la vida productiva y comprometida con la sociedad, por ello es un programa modelo para que otros gobiernos lo repliquen.

Con toda la experiencia a lo largo de mi vida, he observado desde 1974 al sector público, por lo me atrevo a comentar que este programa del gobierno municipal, su reconocimiento obedece que este programa que desarrolla el municipio de Reynosa es de excelencia, innovador y replicable que su fin es el de transformar la calidad de vida y contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

La FENAMM es la organización municipalista más representativa del país, fue constituida en 1997; agrupa a más de 1,625 municipios e impulsa el fortalecimiento y modernización de las finanzas y de la hacienda pública local para ampliar sus fuentes de ingreso.

