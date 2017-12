CARTELERA

lunes 11 dic. 2017 Humberto Gutiérrez

NADA NOS EMBONA.-

En Reynosa recibió la alcaldesa MAKY ORTIZ DOMINGUEZ el regalo que le dieron cada uno de los 7,500 asistentes a la encendida del pino que simboliza el nacimiento del niño Jesús y a la inauguración de la pista de hielo de 400 metros cuadrados, amenizados por los alumnos del instituto Reynosense para la cultura y las artes.

Mientras que en la ciudad capital el mensaje de navidad del alcalde OSCAR ALMARAZ SMER tuvo un invitado de lujo en la persona del Gobernador y su distinguida esposa, la señora MARIANA GOMEZ.

El exabrupto emitido por el subsecretario de educación ha de tener, sin no es que ya tuvo funestas consecuencias.

El señor Pimienta deja ver tras de su actuación frente a un grupo de maestros en Reynosa, que no está preparado para trabajar en la organización gubernamental, al escupir hacia arriba una terrible denuncia contra lo que el mismo representa, el funcionamiento y comportamiento de la alta jerarquía del nuevo gobierno estatal.

Su actuación es inédita, algo totalmente nuevo, nunca visto en las entrañas de la burocracia, no por nuevo, inesperado.

Lo más lastimoso, es que no se vio venir algo esperado.

De carácter bélico el subsecretario de educación media acusó que más de un año le debían a un grupo de maestros.

Porque así lo quiso, a propósito porque ya se sentía fuera de la nómina, por desconocimiento de las reglas básicas de la política o por incompetencia.

El caso es que sucedió.

Fue un boomerang, un acto suicida que dejó muy mal parado al sistema que representa, se lleva entre las patas, a la propia secretaria de Educación, a la de Administración, a la de finanzas, al Jefe de la oficina del Ejecutivo y al propio gobernador.

No entendió, no quiso entender lo que demuestra su novatez de que la ropa sucia se lava en casa y que no debe salir a lavarla afuera.

No entendió el sistema nacional de coordinación fiscal, no entendió que no compete al gobierno estatal el pago de los maestros, pero si compete la gestión de recursos federales para su pago.

Es a través de un fideicomiso con Banobras la centralización del pago.

Haya como haya sido no pudo conseguir los recursos para esas plazas contratadas apenas unos días antes.

El hilo se rompe siempre por lo más delgado.

Lo que pareciera un caso aislado se percibe como una situación recurrente, son varios los funcionarios que han mostrado inconformidad, tres Secretarios de estado, y más de cuatro subsecretarios y otros más que no se revelaron oficialmente sus cargos pero que ya renunciaron.

Diciembre será una buena época para que otros no regresen, lo lamentable es que no renuncian de frente.

Lo que demuestra que no se consiguió el perfil adecuado para la contratación de altos funcionarios de estado.

Habíamos hablado de la percepción, escasa muestra de oficio político, el poco nivel de conocimiento del manejo y entendimiento de la función pública y alta soberbia, desplante con que el que llegaron al servicio público.

Aún es tiempo de enmendar los errores.

Realmente se están haciendo las cosas públicas inéditas.

Como inédito es dar a conocer mi percepción de lo que está haciendo otro subsecretario, este de ingresos de la hacienda estatal.

ARTURO SOTO, es el nombre del subsecretario, casi un héroe que está siguiendo al pie de la letra las indicaciones superiores.

En alguien debe recaer la función y responsabilidad.

Las últimas noticias es que está aplicando las funciones que no se cumplían desde hace más de 10 años cuando se firmó el convenio en materia de comercio exterior y el registro formal de los carros llamados chocolates.

En materia de comercio exterior la función consiste en revisar la legalidad de las importaciones. Se dice que la alteración de documentos es la práctica usual para la importación ilegal de mercancía, eso incluye artículos made en china, gasolina y diésel, ropa y …. carros.

Existe un inventario de automóviles que no traen placa diseminados en todo el estado, una forma de que transiten es que porten una placa de onnapafa o de la UCD a espaldas del estado con documentación no confiable por la sencilla razón de que no es autoridad.

Es un acto público que la sociedad aplaude porque se trata de regularizar, emplacar solo para fines de control vehicular, magnífica oportunidad para que adquiera un seguro de responsabilidad civil o daños a terceros.

Esas son las cosas que el gobierno debe saber comunicar.

Se dice, bien que se dice, que la voz del pueblo es la voz de Dios, la forma de comunicarse entre sí, se refleja en las redes sociales que muestra la conformidad o descontento de las acciones del gobierno en los tres órdenes, de los partidos políticos y políticos, lo que más resaltan las redes sociales es la mentira, incumplimiento de las promesas de campaña.

Siempre habrá quien este despierto, quien tenga acceso a información para usarla conforme a su interés.

No hay enemigo pequeño. Estamos acostumbrados a reconocer y aceptar que existen jerarquías o depredadores naturales como el tiburón, la águilas, las víboras, los humanos o los leones y los políticos.

Se nos ha enseñado eso. A respetar y saber vivir con quién nos es superiorpero hay ocasiones donde esto no es del bien común y nacen las inconformidades.

Estas inconformidades están presentes.

La estrategia de la campaña negativa es una de las grandes culpables de la inmensa pérdida de tiempo, dinero y energías en que muchos políticos caen constantemente.

