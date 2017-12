CARTELERA

miércoles 13 de dic. Humberto Gutiérrez

Radio pasillo ….

En el caso de empadronar los carros de los llamados chocolates esto sería nada más para el control del estado, para verificar que no sean robados, para lograr saber la identidad de quien los usa y para obtener un seguro cuando menos para daños a terceros.

Es una medida estratégica para ordenar los 400 mil autos americanos que transitan por las calles, caminos y carreteras de Tamaulipas.

Aunque el SAT podía hacer campaña para decomisar esos automóviles.

Creo que no son los tiempos para aplicar ese tipo se sanciones, estamos en pleno proceso electoral.

Lo que si es cierto es que se le acaba el negocio de unos cuantos, esta medida sería apoyada por las fuerzas vivas de la entidad.

Existe la posibilidad que desde el propia SAT impide ese padrón, porque crea derechos.

En Tamaulipas solo el 30% de los automóviles tienen algún tipo de seguro, lo que representa un potencial riesgo de pérdidas patrimoniales.

Así como la PROFECO destina recursos a beneficio por la defensa de los derechos de los consumidores y en este año ha logrado mediar en el rango de 87 millones de pesos, existe otra institución la CONDUSEF, ésta interesada en defender el reclamo de los ciudadanos que se sientes afectados por los servicios financieros que ofrecen principalmente los bancos, aseguradoras y agencias de fianzas.

Ha logrado defender 66 millones de pesos a favor de los ciudadanos.

Con todas las ocurrencias de LOPEZ OBRADOR es el precandidato que esta el mayor tiempo en los medios, la bandera de la honestidad es su mejor aliado.

Ya le siguen los pasos PP MEADE ahora que es precandidato, dará mucho de qué hablar, ya arropó a dos ex presidenciables del PAN, VICENTE FOX ya está de su lado, y CALDERON no está de lado del PAN, no es dudarse que como el caballo que empata gana.

Y esta situación definitivo que le quitará votos a RICARDO ANAYA que lo primero que hizo fue echarle fuego a la inconformidad que su precandidatura despertó en sus propio partido.

SERGIO GUAJARDO líder indiscutible del PRI de Tamaulipas, ha dicho que los candidatos a presidentes municipales la convocatoria se emitirá hasta el próximo enero y que será 22 mujeres y 21 hombres y que por primera vez el 30 por ciento de sus candidatos serán jóvenes menores de 35 años.

Mientras tanto en el caso del PAN su líder FRANCISCO ELIZONDO ha a dicho que una vez que se decida el candidato a nivel nacional para fijar las reglas y condiciones para seleccionar sus candidatos.

Pero de que en el PAN local de Tamaulipas, ya están palomeados los candidatos en las principales ciudades, vale más que lo crean, traen a candidatos ganadores y conocidos en sus municipios.

El PRI no se quedara a la zaga.

Nomás que todavía no son los tiempos.

La guerra sucia apenas comienza.

Alrededor de 9,500 empleos en el ramo maquilador está ofertando la ciudad de Reynosa y su planta industrial instalada.

Ese número se dio a conocer el miércoles 29 de noviembre cuando el Gobierno Municipal de Reynosa fue anfitrión para la ‘Reunión de Vinculación con la Industria de Exportación y Alcaldes de los Municipios de San Luis Potosí y Veracruz’, presidida por la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ y el presidente de INDEX, ENRIQUE CASTRO SEPTIÉN, con la participación de once alcaldes del estado de Veracruz y uno del estado de San Luis Potosí, a quienes la presidente municipal MAKY ORTIZ expresó que en este ramo industrial estamos requiriendo mano de obra, estamos ofertando 9 mil 406 empleos” entre operadores​, técnicos, administrativos e ingenieros.

Reynosa es fuente importante de empleo con muchas áreas a ocupar en la manufactura del sector automotriz, electrónico, electrodomésticos, médico y plásticos, entre otros.

Lo que no deja de sorprender es que ya estamos a día 13 de diciembre y todavía no se discute en el seno del Congreso de Tamaulipas la Ley de Ingresos, el Presupuesto para el año que entra y la posibilidad de qe vengan cambios fiscales.

Hasta el jueves sería posible que se conozca el paquete económico de 2108.

Se podría tener un nuevo derecho para empadronar los autos chocolates y dar la bienvenida a casinos que tengan la capacidad legal para instalarse en Tamaulipas, pero con la posibilidad de un impuesto estatal sobre las ganancias de los clientes.

Eso podría ser, ocasionando aplausos entre los jugadores de maquinitas.

Para que para que se maneje en fast track, debe contener cosas importantes.

Una más del Congreso Local, rechazó el congreso la propuesta de JESUS de la GARZA presidente de Matamoros su interés de aumentar el impuesto predial con un tasa del 50 % adicional para uso habitancional y 100% par auso comercial e industrial.

Cobra fuerza el rumor que dice una fuente muy confiable para su servidor, que el ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ llamó a cuentas al ex vocero GUILLERMO MARTINEZ GARCIA y le preguntó qué ha pasado ya más de un año y la prensa y los demás medios le siguen atacando.

Y le pidió que visitara a estos medios y columnistas para ver la manera de arreglarlo a lo que se negó el ex vocero.

Y de allí se perdió la buena relación que tenían, es un asunto de mucho peso y pesos que arrastró el ex vocero.

Dejando un flanco abierto para el ex gobernador, aún más para GUILLERMO MARTINEZ, porque podría considerarse el chivo por donde se expíen la corrupción que dicen investigar.

Y como no, si se quedó con lo que no era de el.

Mi correo: humbertografico@yahoo.com.mx en twiter @cartelera1997

Me gusta: Me gusta Cargando...