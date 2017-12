CARTELERA

A medida que avanza el tiempo decembrino las notas que vale la pena mencionar en esta colaboración tengo que buscarla hasta en los rincones.

Desde ahora le comento, la noticia que va a estar en la boca de muchos es la que se va a dar a conocer hoy mismo cuando el Congreso dictamine el presupuesto de ingresos egresos, la miscelánea fiscal con la creación de nuevos impuestos y derechos y la solicitud de más deuda pública y el no aumento a los existentes.

Vamos a esperar hoy por la tarde cuando se conozca el humo blanco de este documento celosamente guardado.

Tienen hasta el día 15 para aprobarlo.

Como también en el día 15 el IEETAM es el último día para cumplir con el requisito que marca la ley para entregar a ese organismo público la Carta de Intención para buscar la reelección para presidente municipal quienes opten por la vía independiente.

El alcalde actual HECTOR DE LA TORRE VALENZUELA, saco más votos que sus dos contendientes juntos del municipio de Llera; el día 12 sin previa cita acudió a la Oficialía de Partes del organismo electoral, para cumplir con el requisito que marca la ley; su pretensión de reelegirse.

De la Torre Valenzuela fue uno de los dos candidatos independientes que ganaron alcaldías en las elecciones locales del 5 de junio del 2016, en los que contendieron 22 candidatos que buscaban una alcaldía.

El otro alcalde independiente, José Luis Gallardo, de Jaumave, no se ha acercado al órgano electoral para buscar su reelección.

De la Torre Valenzuela obtiene el aval del IEETAM, tendrá de enero a febrero para recolectar las firmas de apoyo.

Va por la tercera.

Existe un viejo dicho que si la autoridad se da a respetar, el pueblo la respeta.

Este dicho le cae muy bien a la alcaldía de la ciudad capital, tratándose de conductores en estado de ebriedad.

Tan solo en este fin de semana 30 conductores que tuvieron la mala suerte de pasar por el operativo anti alcohol.

Este operático no tiene punto fijo, se está aplicando a cualquier hora del día. la finalidad dice el alcalde OSCAR ALMARAZ SMER es reducir el número de accidentes viales por conducto de conducir vehículos bajo el efecto de bebidas embriagantes.

Es una cultura que debemos adoptar.

Es mi responsabilidad comentar una acción legislativa de interés para el público usuario, protege el interés del usuario.

La Iniciativa refiere que cuando acontece un accidente o se genera una infracción, la autoridad -municipal, estatal o federal- comúnmente, llama a discreción un servicio de grúa que usualmente es particular, dicho servicio lleva al automotor al corralón particular de su preferencia, y es ahí cuando el dueño del vehículo accidentado, responsable o no del accidente, queda a merced del concesionario del depósito vehicular, no existe claridad en cuanto a las tarifas que serán cobradas por el servicio de arrastre o de depósito y estos no están debidamente regulados, por ello la necesidad de efectuar las reformas planteadas.

Es digna de un aplauso esta iniciativa.

Muy mal hace LOPEZ OBRADOR cuando ya registrado como precandidato de MORENA, en su mensaje habla de hechos futuros que no podrá cumplir, como las del aumento a becas para estudiantes del 50%, a los adultos mayores el 100%.

Ningún presidente del partido que sea, tendrá margen de maniobra para gastar en programas sociales y en obra pública.

La deuda y sus intereses se llevan la mayor parte.

De mismo modo se entiende la descentralización de la función pública, anunció que en su gobierno si es que lo dejan ponerse la Banda Presidencial, la Secretaria de Turismo se ubicará en Chetumal; Pemex en Ciudad del Carmen, Campeche; la Secretaria de Energía en Villa Hermosa, Tabasco, la Comisión Federal de Electricidad en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la SEP estará ubicada en Puebla, la secretaria de cultura en Tlaxcala, la Secretaria de Comunicación y Transporte en San Luis Potosí, la Secretaria de Economía en Monterrey, Nuevo León, y Nacional Financiera en Torreón Coahuila.

Pensar tan solo en reubicar al personal y a sus familias lo hace inviable.

Debiera cuidar más lo que dice por la boca. No le vayan a decir lo que el le dijo a FOX, ¡¡ ya cállate chachalaca¡¡.

Con que en su periodo abata los índices de corrupción e impunidad, y encuentre la forma de crear empleo y aumente el crecimiento, le voy a guardar en el salón de héroes mexicanos.

Después de 12 años y tres candidaturas.

En el muro de los distinguidos columnistas que perciben que las senadurías de van a mover por el lado de los posibles candidatos, por el PRI, se menciona a MARCO ANTONIO Bernal, BALTAZAR Hinojosa, EDGAR Melhem, RAMIRO Ramos, ENRIQUE Cárdenas, OSCAR Almaraz, YAHLEEL Abdala, MARIA ESTHER Camargo, AIDA ZULEMA Flores.

Mientras que por el PAN, se sugiere no perder de vista a GERARDO Flores, Omeheira López e ISMAEL García.

Mientras tanto, MAKY ORTIZ, alcaldesa de Reynosa invito a almorzar a los maestros, activos y jubilados, en ese encuentro resaltó que en este año, histórico por cierto, la inversión en el sector de educación: la rehabilitación de 64 escuelas, el Municipio que gastaba de 3 a 5 millones en Becas durante toda la historia ahora estaba gastando 34 millones porque ese es el tamaño del compromiso que yo siento para sacar adelante a esta ciudad” y mencionó que en su primer año recibió cuatro reconocimientos nacionales para el Municipio.

Recibió un aplauso bien merecido.

