POLÍTICOS MALAGRADECIDOS

Humberto Gutiérrez

¿Cómo calificar el discurso del senador por el PAN, JAVIER LOZANA ALARCON ex priista y alto burócrata del PRI, después convertido al PAN gracias a su poder chambista, hoy Senador por el PAN.

Renuncia al PAN que por doce años le dio de comer generosamente.

Ahora abandona el partido al que de tanto se sirvió, abandona a su candidato ANAYA y presume del apoyo a PP MEADE.

¿pos cuantos votos puede representar ?.

Traidorsuelo como es, trata de convertirse hoy como partidario de PP MEADE. ¿ habrá alguien que le compre esa historia?.

Lo menos que dijo es que ANAYA es un dictador lo más discutible, ¿ es que apenas se dio cuenta?.

”Estamos ante la imposición de un joven dictador que, imitando las peores prácticas que tanto criticamos en otros partidos, se replican en el PAN con absoluta candidez e impunidad”, expresó Lozano Alarcón.

Esta dedicatoria lleva a concebir que no se afiliará a ningún partido político.

Todavía piensa que el pueblo que lee es pendejo. Perdón es que no encontré otro adejetivo.

Lo cierto es la frustración de no ser el escogido para Puebla es que se produjo este berrinche.

Encontró el lugar que le corresponde: la calle.

Otro político, el presidente de Estados Unidos no ha visto una en las decisiones que tienen que ver con la legalidad.

Resulta que un juez federal falló en contra de la decisión del presidente TRUMP de cancelar la Acción Diferida de 2012 (DACA), programa que durante cinco años amparó de la deportación a unos 800,000 jóvenes indocumentados que entraron al país antes de cumplir 16 años y que se les conoce como dreamers.

El juez determinó que la cancelación de DACA fue una medida “arbitraria y caprichosa”.

DACA fue cancelado por el gobierno de Trump el pasado 5 de septiembre, dejando al borde de la deportación a los miles de inmigrantes que fueron traídos por sus padres, y que recibieron el beneficio migratorio a partir del 15 de junio de 2012, durante el gobierno de Barack Obama.

Otro político que prevé que los vientos le soplan de espalda es MANLIO FABIO BELTRONES al sentirse involucrado en el delito de malversación de fondos públicos del erario de Chihuahua, al tramitar un amparo para evitar la orden de aprehensión en su contra como parte del posible desvío de recursos públicos que son investigados por la Fiscalía General de Chihuahua.

Esta situación no se puede equiparar con la guerra sucia en este proceso electoral ya que está documentado y preso el operador de ese desfalco.

El otro político que buscó una salida decorosa del gabinete del presidente PEÑA NIETO es el secretario de Gobernación, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, al dejar el segundo cargo de importancia para buscar una candidatura al Senado de la República.

De seguro que sería plurinominal.

La decisión de Osorio Chong viene luego de que no fuera designado como candidato del PRI a la Presidencia de la República y se optara por JOSÉ ANTONIO MEADE.

Lógico que busca fuero.

Pero no, no afecta la desgracia solamente a los políticos, los mexicanos somos los más desgraciados, con salarios bajos en la gran mayoría de la población los precios de la canasta básica no dejan se subir.

Al cierre del año 2017, la inflación acumulada fue de 6.77 % , fueron los productos energéticos, así como los alimentos, bebidas y tabaco los que contribuyeron en mayor medida a los aumentos esto es con datos del INEGI.

Dentro de los energéticos, la gasolina Magna tuvo un incremento de 17.46 por ciento en el año,, mientras que el gas doméstico LP aumento sus precios en 44 %.

Y eso que nos vendieron que los precios de las gasolinas, el gas y la luz con la reforma energética iban a disminuir.

¡¡¡ nos la creímos ¡¡

En la categoría de alimentos, los productos que más impactaron a los bolsillos de los consumidores durante el año pasado fueron la carne de res, la tortilla de maíz, la papa y la leche, los cuales tuvieron aumentos de hasta 50 por ciento

La vivienda y el transporte fueron los componentes que más impactó a la inflación.

Pero esto aún no termina

Se ha estado produciendo una transferencia de precios más altos de a otros sectores, un efecto que es visible en el incremento continuo en algunas categorías, como los precios de la tortilla, los pasajes de autobús foráneo, de avión y de pasaje urbano, los taxis.

Fíjese, todo esto es producto de gasolinazo de febrero 2017.

De los políticos que nos quieren gobernar, de esos que los partidos nos manifiestan como los mejores de allí, de allí tenemos que votar por el que menos malos negativos nos presente.

Es un hecho no negado de la componenda del PRIAN, todo hace pensar que un futuro en caso de que PP MEADE no prenda en el ánimo popular y prende ANAYA los apoyos políticos se van a manifestar con el que ofrezca ventaja en las encuestas.

ANDRES MANUEL no es sensible a las críticas porque en doce años ya le dijeron de todo, hasta lo que se habría de morir. Destaca que no es su meta ostentar riqueza, su reto es que “ los otros” son los propietarios de la riqueza nacional. Por eso es la preocupación y el miedo porque llegue AMLO. Con toda la fuerza habrán de negarle el triunfo, no hay cárceles que aguanten a tanto bandido.

