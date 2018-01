CARTELERA

miércoles 18 Humberto Gutiérrez

LA INTERNACIONALIZACION DE LA UAT

La Universidad Autónoma de Tamaulipas ofrece la nota fresca de la semana en beneficio de los estudiantes de Licenciatura.

La buena noticia es en la UAT se mantiene abierta la convocatoria para concursar por una beca de movilidad estudiantil en instituciones de Canadá, Estados Unidos y Finlandia.

Todavía están en la etapa de registro puesto que la convocatoria del programa de intercambio: Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte (CONAHEC por sus siglas en inglés), extendió al 15 de febrero de 2018 la fecha límite para la primera ronda de postulaciones.

La Dirección de Internacionalización y Colaboración Académica de la Secretaría Académica de la UAT, precisó que los aspirantes deberán reunir como requisitos generales: más del 50 % de créditos aprobados, ser un alumno regular con un promedio mínimo de 8.5 y contar con la certificación B1 del idioma inglés.

Esta es la oportunidad de participar, está abierta para aquellos estudiantes de licenciatura de la UAT que reúnan los requisitos y que deseen cursar un semestre en algunos de estos países, correspondiente al período escolar de otoño (agosto-diciembre 2018).

…… Los precandidatos no están alineados con el calendario electoral. Se supone que en tiempos de precampaña es ganarse la candidatura haciendo proselitismo hacia dentro del propio partido o partidos que los postulan. No lo hacen así, la convocatoria es abierta no es solo para la militancia.

Esa actitud es solapada por el INE.

….. En febrero, del 6 al 8, se realizará el foro de “Oportunidades y desafíos en desarrollo de petróleo y gas de yacimientos no convencionales en Tamaulipas” en el Parque Cultural Reynosa que vuelve a estar en las planas nacionales con noticias positivas.

Esta actividad la impulsa el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y respaldada en todo por la presidente municipal MAKY ORTIZ DOMINGUEZ en la organización de este foro de relevancia binacional.

Se estima que sectores productivos e inversionistas de Texas y Nuevo León vean de manera positiva estas actividades del foro de energías.

De la misma manera, profesionistas y universidades con carreras afines tendrán la oportunidad de conocer más sobre tecnologías y normatividades.

….. En nueve estados del país hay condiciones geográficas y climatológicas favorables para producir maguey o agave para mezcal y sotol en tierras prácticamente marginales, donde otros cultivos ofrecen pocas posibilidades de desarrollo por su baja productividad.

Se trata de los estados de Oaxaca, Puebla, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas y Durango, y que son reconocidas por su “denominación de origen” para efectos de consumo nacional y, sobre todo, para la exportación de un producto de calidad.

….. De primera línea: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió tres juicios de amparo con lo cual determinó que los médicos, dentistas, psicólogos y nutriólogos, deben contar con terminal bancaria, aceptar pagos a través de transferencias o cheques, para que sus clientes puedan deducir los gastos generados por sus servicios. En la sesión del 10 de enero de 2018, por mayoría de cuatro votos, la Primera Sala de la SCJN consideró que el requisito previsto en el artículo 151, fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta es constitucional.

….. El Instituto Nacional Electoral (INE) reveló que 28 aspirantes a candidatos a diputados federales independientes podrían quedarse fuera de la boleta, por las irregularidades detectadas en los respaldos ciudadanos pues se advirtieron 98 mil 500 casos de credenciales “hechizas”.

….. Bancos del país venden el dólar libre hasta en 19.17 pesos, con una variación a la baja de seis centavos respecto al cierre anterior, y se adquiere en un precio mínimo de 17.65 pesos.

Analistas dicen que la apreciación del peso se debe a la percepción de un menor riesgo de que Estados Unidos abande el TLCAN, luego de que la semana pasada se comentó que la administración de DONALD TRUMP seguirá buscando un acuerdo, si es necesario más allá del primer trimestre del año.

