lunes 26 de marzo – 18 HUMBERTO GUTIÉRREZ

TAMAULIPAS NECESITA REINVENTARSE

Como todos los lunes, el tema de hoy está reservado primordialmente para comentar el desarrollo económico de Tamaulipas.

Tratando de captar la atención de la gente de los tres niveles de gobierno, garantes de la inversión pública y coactores de la participación de la inversión privada.

Se fundamenta en la atención de que Tamaulipas no crece en su economía, el saldo promedio de las seis regiones es de carácter negativo en los últimos dos años, mandando al estado al antepenúltimo lugar.

Son nada más tres estados que muestran una caída.

Para Tamaulipas -.5 en 2016 y -.8 en 2017.

El propio gobernador de Tamaulipas reconoce la complejidad económica nacional y lo traslada al diagnóstico de nuestro estado, no está ajeno a la realidad de muchas familias, uno de cada tres personas – dijo- vive en alguna condición de pobreza, casi 700 mil carecen de una alimentación adecuada.

Una situación inexplicable dijo el gobernador que se duplicó entre 2010 y 2016.

Me jacto que los lectores de cartelera, son personas inteligentes, por lo que dejo a su interpretación.

Ante esta situación de la economía, el gobernador de Tamaulipas agarra al toro por los cuernos al dictar y establecer medidas para buscar su solución o al menos parar el desastre económico.

A partir de sábado, implementa acciones para mejorar las condiciones de bienestar de esas personas, de esas familias, ampliar las oportunidades de empleo mediante el impulso a nuevas vocaciones económicas ( ¿?), aparte medidas para garantizar la seguridad ciudadana (¿?).

Establece un programa emergente de fortalecimiento al gasto de las familias mejorando el ingreso y garantizando los servicios de salud de calidad.

A partir de hoy, 260 mil familias tendrán despensa, se construirán 100 comedores en 34 municipios donde se servirán 10 mil comidas calientes diarias.

La implementación de un programa de abasto de alimentos a bajo costo, subsidiando a las familias en la compra de alimentos básicos.

A partir de hoy cuidado de la salud a personas con necesidad de traslado, médico en tu casa.

También explicó el pago de la tenencia, el programa de austeridad que implemento desde el inicio del gobierno.

Reconoció que hay crisis y que las familias son la prioridad.

¡¡ Juntos saldremos adelante ¡¡¡

Hasta allí el video compartido.

Comentario al respecto:

No faltará quien escriba, quien comente, con razón o sin ella, que esta acción es inminentemente electorera, frente a la decisión del voto dentro de 100 días cuando el primero de julio habremos de comparecer ante la urna para elegir Presidente de la Republica, dos Senadores, 9 diputados federales y 43 presidentes municipales.

Hace menos de un mes se veía un PAN imbatible.

Ahora no se aprecia lo mismo de acuerdo a consultas hechas de como se ve el contexto electoral.

Todavía no empieza la campaña y se nota entre el colectivo social el descontento.

Sin ser culpa de nadie más que de la economía nacional que afecta a Tamaulipas, observa la ciudadanía un gobernador debilitado por no cumplir con sus promesas de garantizar seguridad.

Por más que les comento que no puede resolverse en cuestión de unas semanas, las cifras señalan que la inseguridad ha superado la fuerza del gobierno federal, del estado y de los municipios.

La debilidad se muestra al no haber hecho candidatos a su gusto.

El impacto de las redes sociales está débil, el equipo de monitoreo de da cuenta y no avisa de esa debilidad, se puede asegurar que no está funcionando. No es una comunicación efectiva.

Lo que es seguro es que “ alguien “ engaño al gobernador al hacerle saber, que el padrón de beneficiarios de los programas sociales no era el adecuado y ese “ alguien “ toma la decisión de suspender los beneficios subsidiados a ese extenso número de pobres.

Puede cobrarse en las urnas.

Ahora “ alguien “ sugiere dar marcha atrás en la decisión.

Es común oír que más vale tarde que nunca, y que el cielo está lleno de pecadores arrepentidos.

El PAN con el efecto CABEZA de VACA triunfó por el hartazgo de los tiempos que estábamos viviendo.

Ahora, los Tiempos del Cambio parece ser que lo único que ha logrado es más cansancio.

Reitero, el gobernador hace lo posible por lograr la paz en Tamaulipas. Me queda claro que no depende solamente del estado.

Tamaulipas requiere de reinventarse, el estancamiento de la economía y posible recesión están presentes.

Hay que hacer algo urgentemente. ¿Qué les parece una cruzada estatal entre gobierno y la iniciativa privada ( cámaras empresariales ) tendiente a la formalización del empleo?.

¿Que les parece que las instancias gubernamentales dedicadas a la capacitación para el empleo dediquen más su esfuerzo a diagnosticar los servicios que necesitan en cada sector de las ciudades?.

Que capaciten a los vecinos a autoemplearse en técnicos en refrigeración, en reparar aparatos electrodomésticos, en vulcanización de llantas, no solamente de carros, de bicicletas y motos, en reparación de calzado, bolsas y cintos, el afilador, ¿cuánto tiempo hace que no sabemos de ellos?,

Costureras o costureros, peluqueras y peluqueros, batallamos para encontrar uno.

Le estoy hablando de capacitación para el autoempleo, y después de que se capaciten hacerse un crédito de Fondo Tamaulipas y que se pongan a trabajar.

Esos cursos no deben ser más de tres meses.

Imagínese. En Tamaulipas hay casi 2,000 secciones electorales y existen instancias de capacitación que te ofrecen becas.

Lo que hace falta es revisar que servicios hacen falta, si encuentra cinco en su seccional son 10 mil personas que emergen al trabajo productivo de la mano del gobierno municipal, estatal o federal. No importa quien cante el huevo.

¿Ahora que si se cada tres veces al año?.

Hace mucho muy bien el gobernador a tomar las necesidades de la gente de Tamaulipas como propias.

Pero haría muy bien, en escuchar las voces profesionales que tienen algo que aportar para beneficio de la gente del estado.

