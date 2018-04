Cartelera

HUMBERTO GUTIÉRREZ

SE LUCEN LAS DAMAS CANDIDATAS

ALE, YAHLEEL Y MARIA ELENA GANAN REFLECTORES

A veces me da la impresión de los líderes de los países donde se desenvuelve la economía del mundo no toman buenas decisiones, a veces pienso que les falta un tornillo.

El caso patético se lo lleva Trump que manifiesta sus ocurrencias en voz alta y por escrito vía twiter, dejando atrás la gloria de representar al otrora país más rico y poderoso del planeta.

El tamaño de su declaración lo hace sentir tan pequeño como un niñito chiflado.

“México está haciendo una fortuna con el TLCAN (…) Tienen leyes fronterizas muy fuertes, las nuestras son patéticas. Con todo el dinero que ganan de Estados Unidos, esperemos que frenen la gente que pasa a través de su país y en el nuestro, al menos hasta que el Congreso cambie nuestras leyes migratorias”.

No sabe lo que habla ¡¡. Mención aparte es ¿ quién le cree?.

México está inmerso en los mercados globales, tan claro como que es la 15ª economía por su volumen de producción y exportación, son 32 países en los que se da el 80 por ciento de los negocios.

De más de 180.

Tan solo una prueba. Asómese a la alacena y curioseé cuantos productos son de nacionalidad mexicana, por lo general son de compañías estadounidense.

En el sector financiero CitiBanamex reporta utilidades por más de 20 mil millones de pesos anuales. Es de capital estadounidense.

Los fondos de pensiones de las grandes empresas de EU invierten en Certificados de Tesorería ganando más que en EU de interés.

Dice un spot televisivo del cual presume nuestro presidente ENRIQUE PEÑA que en su administración de ha dado la mayor e histórica inversión extranjera.

Desde que se aprobó la reforma energética, se lamen los bigotes los norteamericanos por la apertura del petróleo a la inversión particular.

La industria maquiladora es en gran parte de procedencia norteamericana.

¡¡¡ Así que otro perro con ese hueso señor Trump ¡¡¡.

Se le achaca a AMLO ser un candidato populista. ¿Es bueno o malo?.

Llega a mi memoria el recuerdo de BARACK OBAMA, el presidente de color que defendió acusaciones en su contra, de ser populista, y dijo: “ si, ser populista es querer ayudar a los más pobres, y querer tener servicios de salud, para toda la población, y ayudar a mejorar las condiciones de vida, entonces si soy populista”.

Y BARCAK OBAMA dejó un legado en servicio de salud, y de vivienda.

Y recuerdo que la prensa nacional e internacional dispuso en lo general dedicar su portada a las elecciones de México dando un margen importante de ganancia electoral a LOPEZ OBRADOR.

La prensa extranjera es aquella que operó el milagro mexicano cuando ENRIQUE PEÑA NIETO logro el acuerdo cupular Pacto por México para lograr las reformas y le vendió las portadas.

Acaso pasa lo mismo con LOPEZ OBRADOR?.

Sin duda, lo que menos le falta es dinero.

En lo domestico. Las mujeres están poniendo el ejemplo tratándose de campañas electorales.

Tenemos la información de la campaña que recién inició ALE CARDENAS visitando casa por casa en las colonias de Victoria, del distrito que incluye Victoria, Guemez, Padilla, San Carlos, San Nicolás, Villagrán y Mainero.

ALE CARDENAS está bastante motivada y está haciendo la tarea de proselitismo en la búsqueda del voto persona a persona. Es una guerrera muy disciplinada y organizada. Allí la lleva.

Otra mujer que ha mostrado talento y tablas es la candidata al Senado YAHLEEL ABDALA, ha retado públicamente a sus adversarios al debate público, refirió que ser legislador significa debatir ideas proyectos.

En ese aspecto se lleva de calle a ISMAEL, AMERICO y MARIA ELENA FIGUEROA. Hasta al propio ALEJANDRO GUEVARA.

Muy entrona la mujer. Esa declaración la hizo ganar puntos y si no le toman la palabra y el compromiso no se la van a acabar, por 90 días le va a llamar zacatones.

FIGUEROA SMITH es candidata al senado por el PAN, que acepte debatir sería muy apreciado por su propuesta de apoyar con dinero, 1,500 pesos al mes, en lugar de despensa, becas, y campañas de salud a los más necesitados.

Muy interesante, va a ser muy bueno aceptar el debate.

RICARDO ANAYA, candidato de la Coalición “Por México al Frente”, estuvo en Reynosa el martes. En la tarde encabezó un evento en el Gimnasio Multidisciplinario de la UAT.

Me aseguran, no estuve porque no me convocaron, lo acompañó, ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, candidato a Senador por Tamaulipas. los candidatos a diputados federales JUANA ALICIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ, ERNESTO ROBINSON TERÁN y por JESÚS MARÍA MORENO IBARRA, Coordinador campaña presidencial del PAN en Tamaulipas así como

FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR y GERARDO PEÑA FLORES, Presidente y Secretario General del PAN en Tamaulipas, respectivamente.

La buena noticia la aporta el balance en Tamaulipas de la Semana Santa. 2,1 millones de paseantes disfrutando las merecidas vacaciones que con este motivo religioso se presentan.

La derrama fue en el orden de 860 millones de pesos que viene a ser un bálsamo para los comerciantes y prestadores de servicios turísticos.

En las redes sociales corre una video que este si es cierto de GUSTAVO RICO de SARO candidato a la diputación por el noveno distrito electoral con sede en Reynosa, limpiándose restos de huevos que le arrojaron durante una visita a un centro recreativo. Muy mal que se vio esta actitud de los vecinos. Lleva como adversario a vencer en las urnas a aquel priista que visito tenis rojos para competir por el PRI en la anterior contienda.

