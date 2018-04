CARTELERA

lunes 22 de abril Humberto Gutiérrez

JUGADA CONOCIDA , ¿ JUGADA FALLIDA ?.

La semana pasada fue de inmensa felicidad para mi familia porque me vieron llegar a 66 años. El mejor regalo de la vida es que esto vivo y sano, atrás quedó aquella crisis de salud de la embolia a los 52. Imborrable recuerdo aquellos años.

Ya estoy frente a la computadora, tratando de comentar noticas financieras, económicas y del desarrollo económico que tienen que ver principalmente con nuestro estado, Tamaulipas.

Reflexiones de temas que nos ofrece la vida cotidiana. El día a día que supera la adversidad o hace más grande la distancia que nos separa como ejemplo el estancamiento de la economía y en la producción que sufre nuestro estado.

En los tiempos de elecciones que termina el 1º de julio abordo temas superficiales, muy por encimita ya que los medios tienen sus propios intereses.

Pienso que no es posible enfrentar las redes sociales que a través de la máscara que te ofrece el anonimato te hacen llegar rumores, noticias infundadas o verdaderas transcendidas que los medios tradicionales no publican, no es su exacta dimensión.

En el tiempo que se lleva de campañas en el estado, lo poquito que me he enterado es de la pobre presencia de piezas discursivas dignas de tomar en cuenta. Nos encontramos bajo el mismo escenario de los tiempos pasados prometiendo los candidatos a Senadores y Diputados acciones imposible de creer y de cumplir, los candidatos viven en una burbuja dorada, lo que quieren es conseguir el poder por el poder mismo que le sirva para hacer negocios a su sombra.

Pocos se salvan.

Con estos pencos tendremos que arar para sembrar el futuro de México.

Le debo comentar que los candidatos han tenido la oportunidad de buscar el cambio, sin lograrlo. Me refiero al cambio que se ve en losl bolsillos de los mexicanos, leo que los números de pobres sigue aumentando.

El número de empleos de los que el gobierno federal presume como una cifra histórica no dice nada a los que tenemos memoria, Calderon declaró que la historia lo va a recordar como el presidente del empleo, ya ve como se le recuerda, como el presidente que inicio que el país de convirtiera desde hace 10 años en tierra de sangre cuando se ha acumulado 250 mil crímenes, atentando a la sociedad civil con menos inversiones y menos generación de empleos.

Dijo Fox en sus discurso que México en el año 2000, necesita un millón de empleos por año, apenas en este sexenio que está por terminar, 450 mil por año en promedio.

De Fox, Calderon y Peña no han quedado a deber alrededor de 10 millones de empleos

Cifra muy significativa si leemos que los muchachos que salen de la escuela no hay para ellos un trabajo remunerador.

Es que las micro, pequeña y mediana empresa la suma no llega a los 4.5 millones, en la que la micro y pequeña empresa solamente agrupan 2.5% del universo.

Por lo tanto en México abundan en su mayoría aquellos negocios que tienen la categoría de MICRO que 97.5 del total de empresas de esas categorías.

Es allí donde deberían mostrar un discurso realista que sirva para detonar el crecimiento de las ciudades.

Concluyo esta petición, para hablar del desarrollo y crecimiento del país se necesita más que un discurso vago.

Recuerdo el día en que con bombos y platillos Manlio Fabio presentó la iniciativa que se refería al primer empleo ya hace como 9 años. Y…. que pasó. Es irrelevante.

Como el caso actual de que los diputados votaron para que los gobernantes de los tres órdenes de gobierno no tengan fuero en sus funciones.

Lejos de que es una postura para reflejar un congreso al servicio de la gente, debieron aprovechar la iniciativa para discutir penas más graves a los delitos de enriquecimiento ilícito, el combate a la impunidad y a la corrupción.

Hoy, se sigue considerando un delito no grave el peculado, se puede seguir desde una isla paradisiaca, desde el confort de la casa que se compró con recursos del erario o de las componendas que ofrece el contratismo

O que decir de los compadres, sobrinos, hermanos, esposas, aquellitas que le buscan un lugar en la abultada nómina.

Y luego los nombran candidatos. Por allí debieron terminar. Fue un acuerdo político que no queda a deber.

Tal parece que se acabó la ilusión y la esperanza de vivir un México con principios.

Nada más falta darle una oportunidad a la esperanza de México.

A propósito, se fue real la asistencia de fomentar en la cúpula del poder una alianza ante López Obrador en la semana anterior, la lectura que le doy es que siendo los cupuleros que defienden sus intereses de los negocios a la sombra del poder, adolece ese grupo de un nivel muy alto de degradación y de poca prudencia al infiltrar el contenido de esa reunión que se llevó a cabo con la finalidad de mostrar la poca concurrencia en la percepción de su candidato.

Se repetirá el dicho aquel que jugada conocida será fallida?

Y como no ha de ser la falta de interés del PRI, he visto anuncios panorámicos o espectaculares de Anaya y de Morena, pero ninguno de PPMEADE en los estados de Tamaulipas, Nuevo León Yucatán y Quintana Roo.

A la noche se va a llevar el primer debate de los candidatos, vamos a darnos del comportamiento de PPMEADE, de sus propuestas y la forma de debatir.

Mi correo:humbertografico@yahoo.com.mx en twiter, @cartelera1997

Me gusta: Me gusta Cargando...