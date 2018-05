CARTELERA

PLAGA DE PULGAS EN HOSPITAL

Eliseo Castillo en el Cisen de Tamaulipas,

Reynosa emprende cultura de prevención,

SoyTam engrandece a Tamaulipas,

Los candidatos quieren ser populistas ¡¡¡

Saludo con afecto y cariño al Dr. FELIPE GARZA NARVAEZ, por cumplir años. Compañero, compadre, amigo de los amigos a quienes les tiende la mano cada vez que lo necesitan.

La amistad sincera perdura por casi cuatro décadas. En lo particular me agradan las personas que no tenemos más remedio por luchar en y por la vida, los que no teniendo todo a favor procuramos salir adelante. Esa es la gente que me agrada juntarme. La gente fuerte.

Entramos en materia.

La frontera norte de Tamaulipas se compone de 10 municipios donde vive más del 50% de los habitantes. Uno de ellos es Reynosa que ostenta el liderazgo de ser la ciudad de más crecimiento del norte de México y de los 43 municipios de Tamaulipas. Es la que genera mas empleo.

Los habitantes de la ciudad de Reynosa consideran darle el voto de confianza a la candidata del PAN a la alcaldía MAKI ORTIZ, consideran que debe terminar lo que empezó, otorgándole la confianza para estar al frente del gobierno municipal.

Los sectores de la sociedad civil aprecian la honestidad y el rendimiento de cuentas de las acciones que ha desarrollado. El programa de obra pública más grande la historia derivado de un programa de austeridad, de disciplina financiera y mano firme en la administración.

A creado el gobierno municipal de Reynosa una verdadera campaña relacionada con la prevención de accidentes y de protección civil, para los conductores y a los habitantes.

Es la ciudad más importante hablando en términos electorales. Es la Joya de la Corona.

También se hará, el día primero de julio la evaluación social del gobierno de CABEZA de VACA, con las elecciones intermedias, el pulso social se va a conocer.

Porqué los sé, el PAN debe ratificar lo que tiene y rescatar los municipios de Victoria, Tampico y Matamoros.

Dice el refrán que en casa del herrero, azadón de palo. Pues resulta que están generadas relaciones institucionales entre los tres órdenes – municipio, estado y federación- para hacer un frente común en el combate del dengue en todo el estado.

Donde participa en Sector Salud.

Su objetivo es controlar de carácter preventivo los 80 mil kilómetros cuadrados, es lo que tiene la geografía tamaulipeca.

Pero no pueden controlar de la infestación de pulgas en el Hospital Dr. Alfredo Pumarejo en Matamoros, en un área de 10 mil metros cuadrados. ¿ Qué le parece?.

Y no es chisme, ni grilla palaciega, ni rumor, ni ganas de fastidiar, fueron palabras declaradas del administrador del citado Hospital Civil, MARIO CORTEZ.

Esta es una de las perlas recogidas por cartelera: ““Empezamos a fumigar hace una semana tanto en el exterior como en el interior para erradicar la infestación de pulgas poco a poco, de manera que estas labores se realizarán permanentemente durante la temporada de altas temperaturas”.

“Existe mucho animal desde perros, gatos, tlacuaches, mapaches y roedores, la plaga de las pulgas se salió de control”.

Sin afectar a los enfermos. ????

Poco a poco. Que poca¡¡¡¡.

En otra noticia

El texto encontrado señala que empresarios y productores tamaulipecos participan en el LontrasFest que se realiza en Tampico del 25 al 26 de mayo, en la explanada de la Expo Tampico, y en donde se exponen productos 100% Hechos en Tamaulipas, tales como botanas, aderezos, salsas, bebidas, empanadas, cervezas artesanales, mezcal, entre otros.

En complemento de la nota, honor a quien honor merece, en esta administración se ha estado promoviendo la cultura del emprendedor como nunca antes había sucedido en otras administraciones dándole el mérito a que JESUS VILLARREAL CANTÚ que supo interpretar el sentir del gobernador.

Los emprendedores han encontrado el apoyo necesario y real para convertir en proyecto de trabajo la idea que tuvieron y que por razones de asesoría, capacitación y financiamiento han hecho realidad que más de 150 productores han emprendido.

Es una de las cosas buenas de este gobierno.

Pasando a otras noticias:

El adjetivo de populista con que se le menciona a LOPEZ OBRADOR por doce años, parece ser que ahora que va de puntero todos los candidatos quieren serlo.

Por el lado de JOSE ANTONIO MEADE ya promete regularizar los autos chocolates a lo que se desistió cuando en dos sexenios fue Secretario de Hacienda.

Es una promesa dar a los adultos mayores, madres solteras más recursos.

El caso de ANAYA es más dramático propone que por el hecho de ser mexicano reciba un salario universal.

Los trabajadores informales que son los más. Los formales tienen un promedio de 280 pesos diarios.

El caso es que se quieren asimilar a AMLO.

En noticias locales. Se acuerda usted de ELISEO CASTILLO TEJADA cuando llegó con MANUEL CAVAZOS LERMA muy joven???

Bueno, ahora es llamado por el gobierno federal priista a figurar como Delegado de Gobernación en el Estado de Tamaulipas.

Es un personaje que conoce el estado y el estado, que conoce a los grupos, ese sí, sabe de las entrañas, los intestinos y lo entrampado del Poder, es un político que guarda y conserva el misterio de su actuación.

Solo que…..

Hay unos lazos de unión e identificación con personajes de los vientos del cambio, que permanecen en la oscuridad, en el drenaje de la política.

Tendrá algo que ver esa circunstancia ?….. es a favor o en contra??

Mi correo: humbertografico@yahoo.com.mxen twiter@cartelera1997

