REYNOSA Y RIO BRAVO SE VESTIRÁN DE AZUL

· Carlos Ulivarri, virtual ganador para Rio Bravo,

· Chucho Nadder y el beso de los diablos,

· Oscar y Ale Cárdenas por el triunfo

· Nuevo Laredo refrendara al alcalde.

Entramos a la segunda quincena de junio, faltando 13 días para acudir a la urna para elegir al próximo presidente de la República y la renovación del congreso y a 43 alcaldes en Tamaulipas.

Es más el interés por la elección de los alcaldes, representan la primera instancia de gobierno, la cercanía con los ciudadanos, con los vecinos, con la sociedad.

Por primera ocasión, este año se permite la reelección para presidentes municipales.

Sin duda a aquellos alcaldes que hicieron la tarea en beneficio de la sociedad, de la comunidad que representan, con un gobierno cerca de la gente los electores van a refrendar su voto de confianza.

A los que no, pues no. Les dirán adiós.

Solicita el voto para reelegirse en la mayoría de los municipios donde se concentra el 80% de los electores y de la población.

En esta ocasión participa con entusiasmo el partido MORENA en los municipios más importantes, con candidatos a senadores y diputados de buen peso, por primera vez, ya que MORENA tiene cuando mucho cuatro años de vida.

Tienen en contra como contrincantes a los presidentes emanados del PAN y del PRI que han hecho bien su primer periodo de un año y medio.

Tal es el caso de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, Tampico, Madero y Altamira.

Logrará el PAN la votación alcanzada en 2016?

Allí tenemos el caso de Reynosa donde la Dra. MAKY ORTIZ dejó en corto tiempo un legado difícil de superar: la mayor inversión estatal y municipal que se tenga historia, su gobierno cercano a la gente y con una imagen pública de persona que le interesa servir, ejemplo de honestidad y transparencia. Va en primer lugar de aceptación popular, seguido por el candidato de MORENA con 20 puntos de ventaja que la hace la próxima alcaldesa.

El efecto MAKI va a ocasionar el voto útil para los candidatos a diputados y senadores por el PAN así como el candidato presidencial RICARDO ANAYA.

El gobernador es de Reynosa, es bien sabido, que Reynosa es la Joya de la Corona y con la ayuda de MAKI va a mantener la supremacía del PAN en su ciudad natal llevándose el carro completo. No hay contrapeso de los candidatos del del PRI.

El pueblo de Reynosa votará por la reelección, MAKI ORTIZ hará historia como la primera mujer alcaldesa que se reelige y como el primer ayuntamiento del PAN por dos periodos.

Por cierto el gobierno municipal atiende la limpieza de los drenes pluviales para evitar que el dengue se propague y manda un exhorto a los vecinos para que tiren basura en la calle.

Y ahora comento de la ciudad capital, Victoria es como la segunda patria, la que me ha dado hospedaje por 48 años, al día de hoy comparto mi vida en la ciudad capital, en Reynosa y Monterrey.

He visto de cerca el comportamiento del alcalde, hoy con licencia, OSCAR ALMARAZ SMER, que busca el voto por la reelección, ¡¡ bien hecho ¡¡.

Tiene OSCAR ALMARAZ en su beneficio electoral ser compañero de la formula en que participa ALE CARDENAS como candidata a diputada federal. Una mujer joven, con entusiasmo por servir desde el Congreso y dispuesta a gestionar para su distrito los recursos necesarios para abatir los rezagos.

OSCAR ALMARAZ por su carisma y su trato amable con toda la gente que atiende, que sabe escuchar, se compromete y ejecuta, no se anda dándole vueltas. Por su capacidad de gestión sin adquirir ningún crédito ha sido ha multiplicado la capacidad de inversión del municipio, recursos que se han aplicado en obra pública de infraestructura, proyectando a la ciudad capital como una CIUDAD VIVA como antaño.

No es de dudarse que la los habitantes del municipio de Victoria, refrenden el voto para que continué por ese camino de progreso que tato extrañamos.

En donde las cosas de la política están a punto de ebullición es en Rio Bravo donde dan por descontado que Guajardo no logre los votos suficientes para su reelección, el nombre de CARLOS ULIVARRI LOPEZ, candidato por el PAN se ha ganado la simpatía y el voto popular.

En Tampico se dice que a CHUCHO NADER recibió el beso del diablo, hay sumas que restan, así parece darse la lectura de la adopción de dos presidentes del PRI cuyo tufo permanece en la mente de los tampiqueños, se trata de Gustavo Torres Salinas que aún no salva las cuentas públicas y Oscar Pérez Inguanzo.

La Maestra Peraza sale ganando.

Con motivo del día del padre les comparto una reflexión: Enseñaras a volar…pero no volaran tu sueño. Enseñaras a soñar… pero no soñaran tu sueño. Enseñaras a Vivir … pero no vivirán tu vida. Sin embargo…en cada vuelo, en cada, en cada sueño, perdurará por siempre la huella del camino enseñado.

El mejor regalo se recibió por parte de la selección mexicana de futbol por el extraordinario triunfo de México que jugo impecablemente contra el campeón del mundo, al favorito.

Esta entrega del equipo jugando con el temor, a ganar echan por abajo los numerosos nemes que llegaron por las redes sociales anticipando la derrota del equipo mexicano. Los mexicanos jugaron con orden, con disciplina y lo más importante demostraron que ¡¡ si se puede ¡¡ no importa el tamaño de su oponente.

Por la cercanía de las elecciones en México, no falto el guasón que equiparara el que Alemania iba arriba en las encuestas con Andrés Manuel López Obrador.

MI CORREO: humbertografico@yahoo.com.mx en twitter @cartelera1997