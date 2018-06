CARTELERA

jueves 28 de junio.- HUMBERTO GUTIÉRREZ

A RESCATAR LA DIGNIDAD ROBADA

El gobernador cumplió con RICARDO ANAYA en Tamaulipas, sacó la casta y llenó el estadio. Por apoyo no quedó.

Pa´eso es gobernador, faltaba más, le oí decir al guasón que nunca falta.

Todo mundo, todos los que tienen voz quieren convencernos por quién votar. Los partidos políticos, los candidatos, las encuestas, los grandes empresarios, las televisoras, los periodistas, las activas redes sociales.

Está usted a punto de llegar un momento mágico, el estar frente a la urna, ese momento en que usted cruzará una boleta, sea por reflexión o por sentimiento, constituirá el derecho ejercido para buscar el futuro de México.

Allí estará solo usted y con su conciencia, que es quien reclama si el voto estuvo influenciado, si alguien tomo la decisión por usted, o su fue libre de escoger por quien votar.

El voto libre produce una sensación de alejarse de los mensajes perturbadores persuasivos que por cientos vimos o leímos.

Ahora es usted; nadie más que usted. Votemos sin temor.

Nosotros la gran mayoría, vamos a escoger el futuro de México, y se lo digo desde ahora, no se arrepentirá.

Lo que más importa es el reflejo de como la mayoría de las mexicanos construiremos un país como deseamos.

Nos hemos equivocado otras veces y el país envuelto en una guerra sin sentido por 11 años, un guerra que inicio Calderón y fue continuada por Peña Nieto.

Solamente que usted elija seguir así. ¡¡ Pensemos en cosas chingonas¡¡

Así como en la familia no nos ponemos de acuerdo en donde comer unos tacos, menos los políticos donde existen intereses incalculables, ocultos, misteriosos. Hay alguien quien se comprometió a devolver la dignidad robada.

Haciendo un examen objetivo del contenido y mensajes de la campaña, haciendo un estudio para conocer a los candidatos y relacionándolo con el estudio de finanzas públicas, inseguridad social, de políticas públicas, el crecimiento económico, al que se suma la corrupción e impunidad males de gobiernos en desarrollo. Mezclándolos llegamos a tener un cocktel que de seguir por el mismo camino vamos directamente más al fracaso.

Asé está el país.

El gobierno mexicano se está dando por inercia desde hace 18 años y está dando al traste cuando México está sumido en una guerra, y está sumido en la miseria, en la inseguridad y en el más pobre crecimiento.

Ha llegado el momento de intentar corregir el rumbo.

El candidato ANDRES MANUEL LOPEZ de Morena, JOSE ANTONIO MEADE del PRI y RICARDO ANAYA por el PAN y partidos que les acompañan.

En plata limpia, fue lo mejor que pueden ofrecernos los partidos hegemónicos. La primera conclusión a la que llego es reconocer que así de fregados estamos en los siguientes seis años.

Todos ellos están conscientes del problema gravísimo que ocasiona el ambiente de corrupción e impunidad que cobija y rodea al servicio público.

ANDRES MANUEL fue el primero que propuso el combate a fondo de la corrupción e impunidad.

JOSE ANTONIO MEADE ya reconoció también en el curso de la campaña y toma su propósito de combatirla.

RICARDO ANAYA está bien consciente del cáncer que lo provoca.

Pero solamente ANDRES MANUEL permanece congruente hasta al final.

Creo que el mensaje social entendido por los tres candidatos ofrecen frenar la corrupción e impunidad, tenemos instituciones más robustas, una apenas iniciaron y otras empezaran el siguiente sexenio.

El mal esta detectado. Falta ver quien lo va a operar con más insistencia.

RICARDO ANAYA ofrece un buen futuro con alta tecnología, pero no a corto plazo, le falta madurar en el servicio público, le hace falta su paso por una presidencia municipal y por una gubernatura, los problemas de México no se resuelven con el librito en la mano, para eso se requiere los colmillos de lobo que solamente tendrá su paso por los altos cargos en la administración pública.

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR le ofrece a electores la honradez que demostrado en los altos cargos públicos, al menos no le han demostrado, ni el PRI ni el PAN corrupción a su paso. Si acaso tiene problemas para hablar fluido, no los tiene para pensar, en su proyecto de Nación escribe bien sus metas a corto plazo. Argumenta que las grandes fortunas se han hecho al amparo de la corrupción en el servicio público.

Y pues sí. Tiene razón.

JOSE ANTONIO MEADE es a pesar de todo el que reúne el mejor perfil para ser el presidente. Es el que mejor conoce los intestinos de la alta burocracia como está actualmente, al menos no se le conocen riquezas malhabidas, tienen en contra el partido que no le ayuda, su largo tiempo en el poder, aunque no se quiera se mancha.

Uno de los principales problemas que tiene el México de hoy es que su economía está pagada con alfileres, una deuda externa e interna que chupa el 30% del presupuesto, más de 600 mil millones, unas pensiones y costo del aparato gubernamental excesivo a mas no poder que les deja un margen de maniobra muy limitado.

Por eso me lleva a pensar que la continuidad es posible.

Sea como sea. El próximo presidente tendrá muy poco que hacer, si no se hacen cosas chingonas: como frenar el cáncer de la corrupción, un alto programa de austeridad como el adoptado por Zedillo que incluya a los altísimos funcionarios en el gasto innecesario.

Mi correo humbertografico@yahoo.mxsígame en twiterr @cartelera1997

La mejor candidata de los cinco que contienen al cargo de elección popular a la alcaldía de Reynosa es MAKI ORTIZ

A pesar del golpeteo político mediático es una persona admirable, porque ha cumplido el mejor proyecto ¡el de trabajar por Reynosa!.

Se dice fácil pero nadie lo había hecho, obras que quedarán escritas en la historia de Reynosa que sufría un rezago de más de 30 años.

Me gusta: Me gusta Cargando...