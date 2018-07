Cartelera

HUMBERTO GUTIÉRREZ

AHORA ES LA ECONOMÍA EL RETO NO LA POLÍTICA

Para las personas que presentaron examen de admisión en la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas para estudiar la carrera policial les informo que la publicación de resultados la van ver a partir del 12 de julio el portal de la propia universidad en http://www.usjt.edu.mx/ . Los aspirantes que aparecen en las listas de aceptados, pasan a la Etapa 2.

El Rector, Mtro. JESÚS ANTONIO LARA MARA, comentó que alrededor de 400 jóvenes presentaron solicitud para ingresar a las Licenciaturas de Ciencias Policiales, Seguridad Pública y Criminología y examen el pasado 23 de junio.

Reveló que el resultado aprobatorio de dicha evaluación, será lo que determine el número de estudiantes que ingresarán a la USJT en el siguiente ciclo escolar.

La verdad es que es una magnífica oportunidad ya que durante el tiempo de estudio los alumnos aceptados disfrutan de una beca y al salir salen con chamba asegurada ganando 15,900 pesos mensuales.

En la época de campaña los partidos PRI y PAN se caracterizaron por decirnos que si ganaba AMLO, México regresaría al pasado, a los años 70´s, que sería un retroceso, que México se derrumbaría y devaluaría la moneda ( en un 30% ) por miedo de los inversionistas en querer invertir en el país.

Ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario, las variables económicas están a tono con la decisión de los mexicanos.

No hay día que sea noticia ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, noticias por supuesto buenas tendientes a corregir lo que estaba mal, la mayoría son en el entorno de la economía no de la política.

No se devalúo le peso, sino que se recupera en 3%. La Bolsa Mexicana de Valores le cayó bien la elección puesto que las acciones de las empresas se han revaluado.

El acuerdo con los empresarios fue buen recibido, se trata de crear una sinergia en la que gobierno –empresa le den trabajo en todo el país a 2.6 millones de jóvenes que no han encontrado acomodo o lugar de trabajo, el gobierno se compromete a pagar 3,600 pesos y el empresario a ser una especie de tutor donde el trabajador aprenderá artes u oficios.

ROCÍO NAHLE GARCÍA, propuesta por ANDRÉS MANUEL LÓPEZ para ocupar la Secretaría de Energía en su gabinete, consideró que los trabajos de rehabilitación de las refinerías tardarían aproximadamente siete meses a partir del 1 de diciembre.

Indicó que ya se cuenta con un diagnóstico del estado en el que se encuentran los equipos de tres de las seis refinerías que integran el Sistema Nacional de Refinación, las cuales operan únicamente al 40 por ciento de su capacidad.

“Pensamos que rehabilitar las tres llevará siete meses; han estado prácticamente abandonadas, un caso dramático es la de Salina Cruz, que se inundó, se incendió y nunca se le dio el mantenimiento necesario”.

Destacó la importancia de que esas instalaciones trabajen con más carga, más crudo y se empiece a procesar más.

Se pronunció a favor que sigan las exploraciones petroleras, pues se necesita una base de extracción para refinar, darle valor agregado y poder abastecer el mercado interno de gasolina.

Y ya entrado en gastos LOPEZ OBRADOR dijo que su gobierno se ha propuesto crecer 4 %, necesario para salir del estancamiento económico, dijo en la reunión con representantes de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), con quienes acordó una agenda conjunta para incentivar el crecimiento y dar prioridad a los jóvenes.

“Hicimos el compromiso de caminar juntos, el sector público y el sector privado, para fortalecer a las empresas, crear empleos y ayudar con el propósito de que se logre un mejor crecimiento económico en el país”,

Ante representantes de 47 cámaras nacionales, 14 organismos regionales, tres estratégicos y 48 asociaciones empresariales, López Obrador además adelantó que estudia la posibilidad de ofrecer estímulos fiscales y bajar el IVA y el ISR en la zona fronteriza.

TAMAULIPAS no se ha pronunciado en estos temas que son de naturaleza económicos. La causa?; porque no tiene una voz autorizada para hablar del tema, desde hace siete meses no tiene Secretario de Desarrollo Económico y los temas son de política económica.

Se requiere estar en sintonía con el gobierno federal.

Mientras tanto la economía en nuestro estado está estancada desde hace 2.5 años, ha decaído en un 3% en los últimos dos.

Se necesita para a tono con la meta del nuevo presidente, Tamaulipas deberá crecer a un ritmo de 5% para que se empareje a la expectativa nacional y vuelva a retomar las senda del progreso.

Bien difícil si no se hacen cosas verdaderamente interesantes y extraordinarias.

No sabe nada de las seis refinerías portátiles que pensaban instalarse, la inversión extranjera directa cayó en el primer trimestre respecto del año anterior lo que resulta es preocupante, tampoco se ha sabido de la Ronda 3 que va a traer 33 mil millones de dólares. Es noticia de humo?

Es más desde abril no se conocen noticias de la inversión de energía en Tamaulipas.

El reto es grande para los gobernantes, ENRIQUE Rivas en Nuevo Laredo, MAKI Ortiz en Reynosa, CARLOS Ulibarri en Rio Bravo, XICO González en Victoria, LETICIA Amparan en Altamira, CHUCHO NADER en Tampico, todos ellos de cunas panistas.

Adrián Oceguera en Madero y MARIO ALBERTO López Hdz. son los alcaldes electos por MORENA.

Todos ellos con el liderazgo del gobernador CABEZA de VACA,

El tema futuro es hablar de economía y su estrecha liga con la política.

Seguiremos insistiendo.

Mi correo: humbertografico@yahoo.com.mx en twitter @cartelera1997

