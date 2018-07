CARTELERA

martes 17 de julio.- HUMBERTO GUTIÉRREZ

MORENA COMUNICA A LA SOCIEDAD

Siempre fíjate a quien pisas al subir,

no sea que lo encuentres al bajar

Un día como hoy, hace 21 años, en plena canícula apareció por vez primera la columna cartelera, ahora les puedo contar que es la columna más publicada agradecido con los Editores. Por mi lado mando la columna a 32 mil personas quienes me hacen el favor de recibirme en sus correos y móviles. A todos, mi agradecimiento.

Por supuesto, hay quien no cree.

No es mi problema. Continuemos.

Chocaran los trenes pero no llegará la sangre al río.

LOPEZ OBRADOR cuando sea presidente dará una conferencia de prensa a las 6 de la mañana, todos los días cuando este en México, AMLO sabe lo que significa gobernar con la prensa de su parte.

JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL le debe gran parte de su popularidad a su imagen a través de los medios de comunicación, también es adicto a las ruedas de prensa, por eso se le trata bien, por su sencillez aunque no sea sencillo, decía Makiavelo que “ lo que aparenta es”, por su mensaje claro desprovisto de amarguras, complejos y estereotipos. Mucho le ha ayudado en esta faena el comunicólogo CARLOS PEÑA que no le da pena ensuciar con tierra sus zapatos, suda la camiseta como muy pocos.

El gobierno del estado, no quieren gobernar con la prensa, a algunos periodistas, columnistas y medios de comunicación simplemente no se les recibe.

Es que se oyen cada vez, más quejas. Como veo doy.

Sí existe una política de comunicación social, la sociedad cree en rumores que considera ciertos porque no hay un mensaje del gobierno.

Las cosas importantes se quedan en el gabinete, hace tres días colapsó una estructura que no aguanto los vientos del cambio. Fue un evento menor, la responsabilidad de la obra no es del ayuntamiento de Reynosa, es del estado.

Se me olvida, que es como sembrar en el desierto, están de vacaciones sus funcionarios encargados de comunicar.

Así las cosas, chocaran los trenes pero sin llegar el agua al río, hace unos surgió como reguero de pólvora el cese de la Secretaria de Salud, cese que se ve venir, pero no hubo escudo que protegiera esa comunicación.

También corrió la noticia por las redes sociales un tema sensible como es la opacidad, la poca transparencia, la falta de apegarse a las ley de contabilidad del gasto público, se refuerza lo dicho por el mensajero que esa fue la causa de la renuncia de la anterior tesorera del estado.

No le quiso entrar.

El problema es por un mil millones de pesos, que se filtró por un auditor, amigo de los de antes.

Una cosa me queda claro, que el gobierno del estado tiene muchos frentes abiertos, muchas hornillas prendidas, por malos entendidos, por caprichos, por una mala atención a la sociedad, sin saber de que son rumores infundados o no, pero si no hay quien pare ese rumor, mas van a desgastar la figura, la imagen pública del gobernador.

Mucho se habla de la figura del Coordinador del Gobierno federal que estará presente en los 32 estados de la República.

Allí estará la diferencia del sentido de la comunicación política:

Mientras que el estado de Tamaulipas anuncia la crónica del día en la que calla mucho, LÓPEZ OBRADOR que tomó las riendas del estado mexicano, habla de la esperanza, del futuro, nos ilusiona con que ahora si las cosas del gobierno van a cambiar.

El Gobernador de Tamaulipas CABEZA de VACA llevó un mensaje en campaña esperanzador del futuro, “ de que se van… se van “ que nos hizo ilusionarnos a más de 750 mil electores que le creímos con razón, ya estaban cansados del régimen priista, en la que siempre los mismos y del mal gobierno.

En esta elección el PAN sacó menos votos, y en la que viene MORENA dice futureando que va a ser mayoría en el Congreso Local.

Lo están dejando solo, que se surta con la cuchara sopera: grande.

Y aparte, no hay quien defienda al señor Gobernador.

JR si bien es un muchacho joven no lo consideren inexperto para nadar entre tiburones, el gobierno del estado mantendrá intacta su autonomía. No la ejecución del gasto.

JR, se rodea de gente fraguada en el calor de la batalla, con unos colmillos retorcidos que se saben defender.

Nada más van a ser observadores del acontecer estatal, pasaran el recado más arriba, donde se aprieta. Con la vara que midas serás medido.

La invitación es muy sencilla, ajustarse los Estados al concepto de austeridad que va a emanar desde la propia presidencia de la República, son 50 puntos que a estas alturas usted ya los conoció .

Así que ni modo, a jalar parejo.

El mensaje no permea a todos los ayuntamientos, en Reynosa la Dra. MAKI ORTIZ DOMINGUEZ, desde la primera semana de octubre de 2016, tomó cartas en el asunto de los aviadores, gastos superfluos o innecesarios, honestidad, un manejo responsable y transparente de la hacienda pública logrando ahorros millonarios que le permitió invertir en obras y servicios públicos.

Al menos es el mensaje que le oí decir, el mismo que ahora toma AMLO.

Se parecen.

Hago un paréntesis para felicitar a la periodista radicada en Matamoros, ARABELA GARCIA al tomar protesta como Presidente del Colegio de Periodistas, Delegación Matamoros.

