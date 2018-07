CARTELERA

lunes 23 de julio 2018.- HUMBERTO GUTIÉRREZ

EN REYNOSA HAY TALENTO MUSICAL

· LA RESISTENCIA A LOS PRIVILEGIOS,

· OSCAR ALMARAZ DA CUENTA Y RAZÓN,

· VAYA LIO DE MARIO LÓPEZ EN MATAMOROS,

· LA UAT CONTINUA CERTIFICANDO CARRERAS.

Hasta luego, compadre RAFAEL VARGAS GONZÁLEZ, viviste para ser feliz y hacer feliz a tu familia y a los amigos que cotidianamente convivías. Tengo la seguridad que Dios te recibirá y le entregarás buenas cuentas, no sufriste no guardaste cama. Un privilegio de la bondad de tu vida. Hasta luego, hasta pronto. Solamente expreso en mis oraciones que el hombre no muere cuando deja de vivir. Estarás en el alma y el pensamiento de la gente que ama.

Descansa en Paz, le deseo a su familia pronta y cristiana resignación.

Empecemos:

Sucedió en Reynosa el sábado pasado cuando 600 vecinos disfrutaron el Segundo Encuentro de la Juventud Sinfónica de Tamaulipas que fueron testigos del talento musical de Reynosa en un evento presentado por el Ayuntamiento Local en el Parque Cultural Reynosa.

El alcalde JOSE ALFONSO PEÑA RODRIGUEZ y el Director del Instituto Reynosense para la Cultura y la Artes, JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA con un cuadro de 140 talentos reynosenses que fueron dirigidos por personajes de talla internacional.

Porque lo considero de interés periodístico, les trasmito un mensaje de la ONEA. Es la Organización Nacional Anticorrupción .

“¿Qué harías con 483 mil pesos al mes? Imagínate, con diez meses de este sueldo se podría dotar de equipo de cómputo a 60 planteles de educación básica, beneficiando a miles de alumnos, o se podría comprar una unidad de ultrasonido para estudios ginecobstérticros para un hospital rural.

Eso es lo que percibe como sueldo un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana.

Sabías que los sueldos de los ministros mexicanos son los las altos del mundo?

Cuando se aprobó por ley en el sexenio anterior que el sueldo más alto sería el del presidente de la República, un artículo transitorio dejó a la Suprema Corte de Justicia al margen de esta disposición legal?

Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibe un sueldo neto mensual, 93 % superior al de un Juez de la Corte Suprema de Estados Unidos. En 1995, los Ministros de la Corte en México se redujeron de 21 a 11, sin embargo con solo nueve meses en el cargo lograron pensiones vitalicias por 250 mil pesos de por vida. Y tiene a su disposición dos asistentes y un auto oficial y aparte gozan de gastos de representación.

En mis país donde casi la mitad de la población vive con menos de 5 mil pesos al mes, ¿qué cercanía puede tener un funcionario de este nivel con las necesidades de la sociedad a la que se supone representan.

La Organización Somos Mas CDMEX ha impulsado una campaña que pugna por un gobierno sin privilegios y enarbola uno de los más sentidos de la sociedad, la reducción de los altos sueldos de los altos funcionarios. ONEA apoya sin reservas esta iniciativa.

Creemos que el único privilegio que deben tener los servidores públicos, es precisamente ese, el de servir con entrega y sacrificio.

Le preguntamos a los ministros. Ese el precio que tenemos que pagar por su honradez y a los altos funcionarios público.

¿Les parece ético mantener sus privilegios a costa de los mexicanos?.

Los altos funcionarios del gobierno federal ganan mucho, LOPEZ OBRADOR ha anunciado que ganaran la mitad y eso hizo que arreciaran una campaña en su contra.

Como dijera una vez PEÑA NIETO. Nada les embona.

Porque los 60 millones de pobres ni idea tenían de esos salarios dentro del servicio público mexicano, pero ahora que lo saben ven que no hubo ni un ápice de solidaridad hacia ellos. Que tengan un buen inicio de fín de semana todos.

Hasta aquí el mensaje de la ONEA.

OSCARALMARAZ SMER, el presidente municipal de la ciudad capital informa personalmente del saldo blanco en los parques y centros recreativos, los vecinos disfrutan con responsabilidad y cuidado con el medio ambiente.

A la vez también informa que ya lleva la administración a su cargo,

30 multifamiliares en Tamatán impermeabilizados, con sus fachadas rehabilitadas y trabajan en la recuperación de sus áreas verdes, de convivencia y deportiva.

Vamos por 16 más.

Dijo “otro trabajo que estamos a punto de entregar es la pavimentación de nueve cuadras sobre la Calle Doblado en la Colonia Cuahutémoc, 9 mil metros cuadrados de concreto. Avance 95 por ciento.

La UAT está de vacaciones, pero aun así, se tuvo el tiempo para concluir la acreditación a la calidad educativa de la carrera de nutrición de la Licenciatura en Nutrición y Alimentos que se imparte en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Reynosa- Aztlán.

La acreditación es por un periodo de cinco años a partir de 2018.

El Rector JOSE ANDRÉS SUÁREZ LÓPEZ tiene el objetivo de más programas y carreras sean verificadas y evaluadas para obtener el Certificado de Calidad de acuerdo a su programa de trabajo.

Es por eso que la Directora de esa Unidad, la Dra. ROSA ISSEL ACOSTA GONZALEZ tuvo especial atención del programa educativo.

Y lo logró.

MARIO LÓPEZ alcalde electo de Matamoros por el partido MORENA no tiene bastantes amigos en su partido ya que hasta hace unos dos meses era priista que vestía la camiseta tricolor.

Ahora los observadores de la vida política municipal creen que el ex contralor de BALTAZA HINOJOSA quiera vestir de gente tricolor en lugar de magenta.

Vaya lio.

