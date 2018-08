CARTELERA

miércoles 15 de agosto HUMBERTO GUTIÉRREZ

LOS DIENTES DE LA AUDITORIA ANDAN FILOSOS

Del partido político MORENA poco se conoce a los directivos, los que se la jugaron con LÓPEZ OBRADOR que están en espera que le haga justicia la revolución.

Se trata de JOSE ANTONIO LEAL DORIA que es el presidente del Consejo Estatal y ENRIQUE TORRES MENDOZA que es el presidente de la mesa directiva estatal en Tamaulipas.

Pronto se habrán de ratificar o producir los cambios, cuando más gente se subió al tren de morena.

Hay gente que voltea a ver al solido sur, a la figura del empresario hotelero ALVARO GARZA CANTÚ dueño de experiencia, ha sido presidente del PRI y por esa razón sabe de estrategias de consolidación de padrones.

ALVARO GARZA se sumó a la corriente lópezobradorista desde hace algunos años.

Si la austeridad viene en serio, la revisión de contratos, obras en su volumen y costos viene “pior”.

Resulta harto entendible que el presidente saliente de otro partido quiera salir lo más tranquilo que se pueda. En esta administración federal de seis años se distinguió por la sangría en las calles y la corrupción documentada en las oficinas públicas.

Donde estará el hilo más delgado?.

En Tamaulipas la Auditoria Superior de la Federación llego para quedarse, tiene bastante trabajo, nueve delegaciones federales están bajo escrutinio lo mismo que al gobierno estatal.

En la ciudad de Reynosa invitaron al alcalde a dar la bienvenida a los visitantes, el gobernador y el secretario de energía, al poner en marcha el parque eólico más importante de México.

En su discurso recojo los datos duros.

La construcción del parque eólico evitara que se genere cada año, un millón de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.

Se puso a las órdenes del gobierno estatal y federal para seguir impulsando esta noble industria para que Reynosa tenga el liderato de energías renovables y el mayor desarrollo.

Ojo: dijo que la administración de la doctora MAKI ORTIZ y el cabildo han autorizado más de 50 licencias de construcción, de uso de suelo y de registros ambientales a empresas con proyectos de generación de energía eólica que les ha permitido ingresos por 74 millones de pesos los que se han sumado a la suma de más de 800 millones de recursos municipales destinados a obra pública.

Con esta inversión en energía eólica, Reynosa será la numero uno en el estado y una de las cinco principales del país.

Un acierto más a la doctora.

Con aproximadamente 4 mil 250 hectáreas sembradas de sábila, Tamaulipas sigue ocupando la primera posición a nivel nacional como productor de esta planta, al tener una producción aproximada de 22 toneladas por hectárea, lo que la mantiene como una opción exitosa de reconversión de cultivos.

El principal productor es el municipio de González con una superficie sembrada cercana a las mil 900 hectáreas, seguido de Jaumave con 650 aproximadamente, lo que la convierte en un cultivo con excelente perspectiva de crecimiento, ya que no requiere mucha inversión.

En noticias de la ciudad capital, OSCAR ALMARAZ alcalde de la ciudad informa que 300 parques y jardines del municipio ha sido rescatados poniéndolos otra vez al servicio de los vecinos que muestran su alegría viendo que sus hijos puedan pasearse y jugar en áreas libres de inseguridad.

En noticas de la región norestense:

No se ría por favor.

Un juez de control decidió que el ex gobernador de Nuevo León, RODRIGO MEDINA, no sea vinculado a proceso por los delitos de peculado y contra el patrimonio del Estado en el caso KIA.

Esto durante una audiencia celebrada a las 9:00 horas de ayer martes en el Palacio de Justicia de Monterrey.

El juez argumentó que al ex mandatario no se le respetó su derecho a una adecuada defensa, debido a que la Fiscalía Anticorrupción no detalló los delitos que le atribuía.

Además, también se determinó que no hay pruebas suficientes que demuestren que Medina diera instrucciones al entonces secretario de Desarrollo Económico, Rolando Zubirán, de dar incentivos a una compañía coreana.

Cabe señalar que hasta el momento al ex gobernador sólo le queda un caso pendiente sobre el uso de un helicóptero propiedad del Gobierno de Nuevo León, el cual presuntamente utilizaba como limusina.

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, que entrará en funciones la próxima legislatura, eligió la tarde de este martes, en reunión plenaria privada, al exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, como su nuevo coordinador.

ERNESTO CORDERO ARROYO, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, adelantó que se retira de la vida política para emprender proyectos personales, y precisó que no vale la pena pelear su lugar como militante en el Partido Acción Nacional (PAN).

BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜLLER, esposa del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió hoy “respeto y argumentos” a las personas que la critican a través de las redes sociales y recordó que ella no ostenta “ningún cargo público”.

“La crítica, la objeción y la disidencia que se expresa en Twitter es bienvenida cuando se realiza con respeto y argumentos. Solo quiero recordarles que yo no soy López Obrador”, publicó en redes Gutiérrez, quien añadió: “Soy Beatriz y no detento ningún cargo público ni represento a persona pública alguna”.

