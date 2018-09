CARTELERA

martes 4 de sept/18 Humberto Gutiérrez

LA UAT EN LA BUSQUEDA DE NUEVOS HORIZONTES

· Más de 10 mil hicieron el examen de admisión,

· El Rector les dio la bienvenida,

· Maky Ortiz de nuevo despacha en Reynosa,

· Oscar Almáraz con el deber cumplido.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas tiene una cifra cercana a los 40 mil estudiantes de los cuales el 25% gozan de una beca por su promedio de excelencia o porque algunos son de escasos recursos económicos.

La UAT continúa siendo la mejor opción de estudios superiores prueba de ello es la cantidad de alumnos que aplicaron su examen para nuevo ingreso que alcanzó la cifra de 10 mil, una cifra difícil de imaginar en todos los campus.

Bajo la dirección del universitario originario de la UAT, el Rector JOSÉ ANDRÉS SUARÉZ FERNÁNDEZ, nuestra universidad busca nuevos horizontes hacia la internacionalización, mejora académica y programas certificados y búsqueda de convenios de colaboración con universidades estatales todo para mejorar la calidad de la educación universitaria.

En otro tema, el IETAM – Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas- dio luz verde a los partidos políticos y a los candidatos independientes para iniciar el proceso para elegir el 2 de junio de 2019 el Congreso Estatal; por primera vez los diputados se pueden reelegir si los partidos lo postulan.

La alcaldesa de Reynosa MAKY ORTIZ DOMINGUEZ regresó a sus obligaciones al frente de la administración de la ciudad más progresista del estado de Tamaulipas a partir de este primero de septiembre, con más bríos y ganas de continuar trasformando la ciudad, de elevarla a los estándares de una ciudad cosmopolita y hacer de esta región una unión con el Valle de Texas como la región más importante del sur de Estados Unidos y el norte de México.

Como ya lo es.

Se antoja para una reflexión con motivo del cambio sexenal de México.

Le pregunta a Don Porfirio, como será el cambio verdadero, el cambio para acceder a la cuarta transformación de México.

¿Cómo será el cambio verdadero? Responde que será muy fácil, el priista saliente se quita la Banda Presidencial y me la da a mí que soy ex priista, y se la entrego, al nuevo presidente ex priista, y todos los ex priistas y priistas le aplauden.

También estas frases son de reflexión que me gusta: “ No triunfa quien no tuvo momentos difíciles, Triunfa aquel que pasó por ellos y no se rindió “, es mi caso.

Recuerdo a Gandhi: “ La fuerza no viene de la capacidad corporal, sino de la voluntad del alma”.

Hernán Sabio digo que “no necesitas competir con nadie, solo sé tú mejor versión cada día”. También es mi caso.

O aquella de un autor que desconozco “ cada dolor te hace más fuerte, cada traición, más inteligente, cada desilusión más hábil y cada experiencia más sabio”. Espero que no se me olvide.

Pero siempre con FE que no conoce la derrota, que crece y fortalece con la dificultad.

Llegar a la cima de tus expectativas es de tu exclusividad.

O esta que me envío Francisco García de Matamoros. “ cuando estés solo cuida tus pensamientos, cuando estés con tus amigos, cuida tu lengua, cuando estés enojado cuida tu temperamento, cuando estés en grupo, cuida tu comportamiento, cuando estés en problemas, cuida tus emociones y cuando empieces a tener éxito, cuida tu ego.

Se dice y se comenta que a partir de este momento el padre de la corrupción, Carlos Romero Deschamps, termina su protección del fuero constitucional como senador, quedando sin esa protección de ser juzgado por las miles de denuncias y demandas, de los cientos de trabajadores petroleros,

Será verdad?.

OSCAR ALMARAZ SMER termina su ciclo como presidente municipal inaugurando una obra de cada día del último mes de gestión al frente de la máxima presea que pueda aspirar un victorense nacido aquí mismo.

Obras que van desde pavimentaciones, alumbrado, bacheo, rescate de espacios públicos.

Entregará la administración con equipo nuevo, de dos años en operación, sin deuda contratada, finanzas sanas.

Equipo de recolección de basura de dos años, patrullas de año y medio, un cuerpo de bomberos al que por primera vez en 24 años de les dotó de equipo y herramientas nuevos.

Entregará el día primero de octubre con la satisfacción de la responsabilidad cumplida, de que sirvió a su pueblo, dos años de levantarse muy temprano, me consta y acostarse muy tarde, con una capacidad de gestión que lo impulso a buscar la reelección.

Fuerzas negativas impidieron su proyecto, resultando ganador el Doctor XICOTENCATL GONZALEZ URESTI por amplísimo margen. OSCAR el día dos de septiembre reconoció el resultado y no impugnó. Respeto la voluntad del conteo de votos.

El Doctor XICO está por primera en los cuadros grandes de la política estatal, los nombres presentados en el equipo de transición son rostros nuevos profesionistas, algunos sin experiencia en el sector público.

OSCAR ALMARAZ rendirá su segundo informe el día 13 de septiembre, como referencia es el día que se celebra a los Niños Héroes.

Como quiero y mucho que quiero a Victoria, y porque OSCAR es mi amigo le deseo que en el desempeño de lo que le depare el destino tendrá siempre un mano amiga.

Al doctor XICO que aún no conozco, le deseo que le vaya muy bien, que se rodee de gente joven y que atrás esté gente con experiencia en el quehacer público. Desearle bien el doctor significa que le vaya bien a la ciudad capital.

Siguiendo con el tema de las reflexiones:

“La verdadera prueba está en ser amable con las personas que son amables”.

“Cuando haya gente que te trate mal, sigue siendo tú mismo. NO dejes que la amargura de otras personas cambie lo que tú eres”.

“Preocúpate por tu carácter no por tu reputación. Porque tu carácter te define, y tu reputación es solo la opinión lo que otros piensan de ti”.

Mi correo: humbertografico@yahoo.com.mx y en tuitter @cartelera1997

