miércoles 5 de Sept/18

Humberto Gutiérrez

EL SEXTO INFORME SIN CAUSAR EXPECTACION

· Los rumores avanzan, gobernadores no tendrán $;

· Los senadores son los primeros en austeridad;

· Ariel Longoria, abre negociaciones con China;

· SOYTAM invitados a Shangai

Tal vez parezca muy dogmático el tema, muy académico, trataré de hacerlo lo más amigable que pueda esta traducción.

Se trata del acuerdo con EU y México sobre el TLCAN.

El lunes 27 de agosto los gobiernos de México y Estados Unidos informaron que contaban con un principio de acuerdo comercial que tiene el rango, entre ambos países, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La fecha límite conveniente a ambos gobiernos para concluir con el nuevo acuerdo o en su caso la reforma del vigente era el viernes 31 de agosto. El representante comercial del gobierno de Estados Unidos, Robert Lighthizer, tiene previsto notificar al Congreso de su país que hay un acuerdo en principio, para que corran los plazos legislativos pertinentes.

En el caso de EU son de 90 días.

El lunes, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray sostuvo que se esperaba la participación de Canadá en el nuevo acuerdo, pero que de no lograrse, lo pactado con Estados Unidos tendría su propio curso.

Con EU tiene México el 80% de su comercio internacional.

El acuerdo en principio entre los gobiernos de México y Estados Unidos tiene un plazo de vigencia de 16 años, con una revisión en seis años, cumplidos ciertos plazos y reglas el fin en el periodo originariamente acordado.

Es sin duda un cambio importante con relación al actual TLCAN, sin poderse determinar a la fecha su impacto en el comportamiento de la inversión en los años siguientes, principalmente del gobierno que inicia en México el primero de diciembre.

Aunque LOPEZ OBRADOR va de acuerdo con el TLCAN, hasta que no sienta la Banda Presidencial en su pecho, no puede cantar victoria el tratado.

En materia agrícola se eliminó el criterio de estacionalidad para condicionar las exportaciones, aspecto defendido por parte del gobierno de México.

El secretario Videgaray afirmó que si habrá tratado, “la incertidumbre será: si el tratado será trilateral como queremos que sea o será bilateral”.

Se puede argumentar que para la economía de México la relación con Estados Unidos es sustancial y está construida considerando el TLCAN. En efecto, el destino de 80% de las exportaciones realizadas desde México es el mercado de Estados Unidos.

En la industria automotriz hay también cambios relevantes, que principalmente conciernen a la relación de la economía de México con la de Estados Unidos.

Se acepta la propuesta del gobierno de Estados Unidos y se incrementa a 75% el contenido regional de los vehículos automotrices para estar exentos de arancel alguno.

El criterio previo era de 62.5%. Además, de 40% a 45% será producido en zonas de salario arriba de 16 dólares la hora. Sólo en México el salario por hora en esta industria es menor a 16 dólares por hora, incluso mucho menor a esa cifra.

El punto es que las reglas de origen se hacen más rígidas y desde el lado de la economía de México no se observan condiciones para modificar el destino mayoritario hacia Estados Unidos de las exportaciones en esta actividad.

En otros temas:

En su sexto y último informe de gobierno, en el patio central de Palacio Nacional, ante más de mil quinientos invitados, ENRIQUE PEÑA NIETO expuso su sentir de cómo están las cosas de la nación.

Entre los invitados estuvo el gobernador de Tamaulipas, gente de la academia, gobernadores, familiares, políticos, su gabinete legal y ampliado, partidos políticos, líderes de opinión, empresarios líderes de Cámaras.

MARTÍN BATRES es el presidente del Senado de la República, escribió en su cuenta de twitter: El día de hoy sale esta noticia. He instruido al secretario administrativo del Senado, Roberto Figueroa, para detener eso. Las reglas han cambiado. No habrá apoyos para recibir coches ni para ningún privilegio. La dieta se va a disminuir y no habrá bonos.

En relación a que van a recibir cada senador 392 mil pesos para comprar un carro nuevo y computadora.

Dijo adiós a los privilegios, el pueblo lo agradece.

El Secretario de Desarrollo Rural del gobierno estatal, ARIEL LONGORIA GARCÍA, refirió que es Tamaulipas un estado con vocación agropecuaria productiva, refirió que Tamaulipas es un estado con vocación agropecuaria productiva, ubicado en los primeros lugares a nivel nacional en la producción de cultivos como el sorgo, con cosechas anuales de 2.2 millones de toneladas de manera consistente, de sábila, con una producción de 158 mil 976 toneladas anuales, 39 mil 831 toneladas de algodón.

También destacó ante el Embajador de la República de China, la producción del limón italiano cuya cosecha anual oscila entre 110 mil 803 toneladas, la naranja entre las 710 mil 442 toneladas, mientras que la producción de miel ronda las 694 toneladas.

Ante empresarios del sector de Agricultura, Agropecuarios, de Pesca y Acuacultura, el embajador Qiu Xiaoqi agradeció la oportunidad de conocer los productos Tamaulipas y reiteró que las relaciones entre China y México están en un momento histórico.

Por lo que hizo la invitación para acudir a Shangai en noviembre y así exponer los productos “Hecho en Tamaulipas”, ya que dijo, “hay una gran demanda de productos de otros países y nosotros estamos esperando que los amigos de Tamaulipas puedan aprovechar esta oportunidad para la promoción”.

Se dice, se rumora que:

A partir del Primero de Diciembre…los gobernadores serán figuras decorativas, los Delegados Federales manejaran todos los programas dónde se maneje dinero.

El presidente Enrique Peña Nieto destacó que la liberación del precio de la gasolina, aprobada en enero de 2017, fue una decisión “francamente” muy difícil que tomó y que asume plenamente, pero que se hizo pensando en el futuro y bienestar del país.

Recordó que en 2017 hubo elecciones en distintas entidades federativas y que la medida no ayudaba al partido político que representa.

“Era pensar electoralmente o era pensar en el futuro del país y en el bienestar del país”.

