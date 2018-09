CARTELERA

viernes 7 de 2018.- HUMBERTO GUTIÉRREZ

La semana, el mes y el año se van muy rápido para los que estamos ocupados, en lo particular no me alcanza el día para atender mis asuntos.

Por ejemplo, reporteé en lo que parecer ser la última del señor Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO a Tamaulipas, precisamente a la ciudad de Reynosa con la finalidad de inaugurar una obra que es de suma importancia para Reynosa, para Tamaulipas y para México porque une al eje carretero del norte de México, la carretera Mazatlán –Matamoros beneficiando en gran manera al comercio internacionales.

En la Agenda Fronteriza estaba pendiente la inauguración de una obra terminada hace como año y medio, pero hasta hace algunos meses entró en operación este tramo operado por Caminos y Puentes Federales de Ingresos que une la carretera con destino a Matamoros, Rio Bravo, al puente internacional Reynosa-Pharr.

Hace también algunos meses que el Presidente canceló la inauguración por la alta incidencia de violencia en esta ciudad.

Reynosa tiene la mejor vista aérea de Tamaulipas, sus imponentes ejes carreteros ofrecen conectividad al resto del País.

Mañana le cuento como estuvo, de seguro que con este acto damos por terminada la semana y además hay que aprovechar que vamos a ver cantidad de amigos, y después del saludo vamos a festejar la mexicana alegría de vernos.

El gobernador del estado FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, acompañara al Presidente así como MAKI ORTIZ, alcaldesa de Reynosa, se espera incluso la presencia de grupos diversos de la sociedad civil que constaran la inauguración del viaducto carretera a Monterrey.

Esta sería ya la cuarta visita de PEÑA NIETO durante su administración a Tamaulipas.

Este libramiento es utilizado por el tráfico de carga mayormente ya que evita entrar a la ciudad de Reynosa, cabe aclarar que es de cuota.

Desde Mazatlán a Matamoros, sin olvidar a Reynosa.

Vamos a dar una revista de lo que está pasando en Tamaulipas.

Retumbó fuerte la expresión del vallehermosense EFRAIN DE LEON, es de la CNOP, que después de renunciar a la CNOP grita a los cuatro vientos que SEGIO GUAJARDO MALDONADO debe irse del PRI, aunque pueda tener razón cuando alude que solamente atiende a sus intereses personales que hizo que el PRI sufriera la peor derrota electoral de la historia de Tamaulipas.

PEDRO LUIS CORONADO, ex diputado federal y líder de la CNOP en Matamoros, es un serio aspirante a dirigir los destinos de este mismo en Tamaulipas.

La verdad está a tiempo CHECO porque los estatutos dicen que cuando termine el proceso electoral 2018, es tiempo del cambio.

Es cuestión de interpretación, para el CEN del PRI todavía no termina, falta conocer el resultado de las impugnaciones.

Así que no coman ansias, SERGIO GUAJARDO está protegido.

Corresponde al CEN del PRI designar presidente estatal.

El miércoles pasado presento el segundo informe de actividades el Presidente Municipal de Matamoros.

CHUCHIN hizo un recuento durante estos dos años, quizá no lo suficiente expresó, sus errores se cobraron en las urnas.

Expresó que en todo momento se encargó de hacer un gobierno humanista que generara una dinámica con la sociedad para mejorar la vida de los matamorenses.

Pero se rodeó de malos servidores públicos.

Y claro que hablo del tema del proyecto del alumbrado que tanta polémica ha provocado al cierre de esta administración y que tiene que ver con conflicto de intereses.

SANDRA LUZ GARCIA GUAJARDO, ex senadora reciente, acaba de recibir el nombramiento este miércoles de parte del Gobernador del Estado, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, como Directora General del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes.

GARCIA GUAJARDO, fue presidenta del Sistema DIF Matamoros de 1996 a 1999, directora del Instituto Matamorense para la Cultura y las Artes de Tamaulipas (Imaculta) de 2013 al 2015, y senadora de la República del 2016 al 2018.

En Rio Bravo la situación se pe puede complicar a DIEGO GUAJARDO al negarse a comenzar la entrega –recepción de la administración, no se resigna a perder al presentar un recurso para impedir que el equipo de CARLOS ULIVARRI LÓPEZ empiece.

No está tanteando bien a CAROS ULIVARRI que de seguro iniciará una auditoria en los puntos claves de la administración, como puede der Catastro, el padrón de alcoholes, el padrón de anuncios en la vía pública, el padrón de ambulantes.

Fue esta columna la primera que observó que detrás de la autorización del permiso al gobernador de Chiapas existió un costo político que la ganancia la obtuvo MORENA para otorgar la licencia.

El costo fue que nada más cinco diputados del Verde se fueran a Morena para de esta manera lograr la mayoría.

Reconoce ESCOBAR de la facción del Verde “ salió baratísimo”. Tronó fuerte en las redes sociales el escándalo de las mochilas recicladas con logos de Guanajuato.

Es entendible que el único ajeno es el gobernador, antes hay un Secretario de educación, un jefe de compas, un Secretario de Administración, una contraloría que debió dado fe del concurso y de la recepción.

Mucha gente involucrada. ¿ Por donde se romperá el hilo?.

Que representa Reynosa? Leyendo en Twitter a la alcadesa MAKI ORTIZ, representa la capital económica del Estado ya que genera el 70 por ciento de la industria y el 40 por ciento del empleo.

Uno de cada seis empleos se genera en Reynosa, y puede presumir que es también la capital de la cultura ya que el ayuntamiento realizó 412 eventos culturales.

Reynosa cuenta con la única orquesta sinfónica del municipio.

