CBTa del Ejido Celaya, sin luz

Deben a la CFE

$26,107.00 desde

El año pasado

De la Redacción

La extensión educativa No. 2 del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 83 ubicado en el ejido Celaya no tiene luz eléctrica por adeudos con la Comisión Federal de Electricidad correspondiente a los últimos tres bimestres del año pasado. Los alumnos toman clase gracias a una planta de luz que cedió uno de los padres de familia.

Ese problema fue atendido por el Secretario de Bienestar Social del Estado Gerardo Flores Peña durante una manifestación que hicieron los alumnos y maestros de ese plantel en Ocampo durante la visita realizada por la Sra. Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca.

Como antecedente de esa queja, Flores Peña recibió el oficio firmado por el Ing. Humberto Rivas Castillo, Superintendente de CFE quien señala que fue el subsecretario de Administración de la Secretaría de Educación Jorge Herrera Espinosa quien le comunicó el 5 de marzo de 2015 que el CBTA 83 entre otros no pertenecen a esa Secretaría por lo tanto le pidió diera de baja el suministro de energía eléctrica.

En consecuencia CFE suspendió el servicio por falta de pago, pero una vez realizado esa empresa restablecerá el suministro de energía eléctrica escribe el Ing. Rivas Castillo y le dice a la Directora del CBTA Myrna Guzmán Quintanilla que en lo subsecuente deberá cubrir en forma oportuna las siguientes facturaciones y con esto evitar el corte del suministro.

