ARTURO GUERRERO CAMERO

Llegó el día sábado. Durante la semana trabajé arduamente con un solo propósito: ir al cine. Caía ya la tarde cuando mis ansiosos pies me llevaron al lugar deseado, el Cinema 2000. Caminé por la calle que divide mi barrio antiguo del verde cañaveral. Llevaba en mí aquella sensación del niño que quiere ser adulto; apenas tendría once años y quería descubrir el mundo por mí mismo.

Caminé rápidamente hasta llegar a la taquilla del cine, me formé para comprar el boleto y por un momento tuve la impresión de que todas las miradas estaban en mí. La señora que atendía la taquilla me miró sorprendida, preguntó si iba solo, si conocía las películas que pasarían y si mis padres sabían que yo estaba ahí; a todo respondí que sí, se encogió de hombros y me vendió el boleto.

Entré por una enorme puerta de cristal entregando mi preciado pase. De pronto me vi ante un gran mostrador iluminado, lleno de dulces, palomitas de maíz y refrescos. Miré a mi costado derecho, en el pasillo había un letrero que avisaba: caballeros y a mi costado izquierdo un letrero que decía, damas. Mi mente infantil me hizo entender que por un lado entraban los hombres y por el otro las mujeres (después supe que esos letreros eran los anuncios de los sanitarios).

Subí la pequeña rampa alfombrada y entré por fin al cine. Miré en todas direcciones y en la parte de atrás había unos escalones y más butacas. Subí lentamente. El niño que aún vivía en mí interior quería echar a correr por todo el lugar, pero la idea de comportarme como una persona adulta me hizo hacerlo de manera tranquila y sentarme en la primera fila de la planta alta.

Quedé asombrado, ante mí estaba una pantalla gigante rodeada por cortinas de color rojo oscuro, que caían desde el cielo hasta el piso; en la parte baja de la pantalla estaba una curvatura que parecía una resbaladilla invitando a deslizarme en ella. Más personas llegaban entre risas y tomaban sus lugares.

De pronto todo se oscureció. Un rayo de luz surgió de la pared que estaba a mis espaldas iluminando la pantalla. Yo estaba admirado, miraba la pequeña ventana de donde surgía el haz luminoso que pasaba sobre mi cabeza y llegaba a la pantalla llenándola de imágenes. Las personas seguían llegando y yo miraba en todas direcciones. Hasta que de pronto, en la película, se escuchó un grito, algunas personas también gritaron. En ese instante volteé a ver atentamente la película que recién iniciaba y justo aparecía su nombre, “El terror llama a la puerta”. Se trataba de una película de terror. A cada instante me sumía más en la butaca ante las escenas que me causaban mucho miedo. Algunas personas gritaban. Mi corazón latía como nunca. Cuando acabó la película, al encenderse las luces, respiré aliviado.

Muchas personas recorrieron el pasillo para ir a comprar palomitas y refrescos, no soporté la curiosidad y fui lo más cerca posible de la ventanilla por donde salía el rayo de luz, después baje los escalones y recorrí el largo pasillo hasta llegar a la base de la enorme pantalla. Sin pensarlo mucho subí corriendo por la curvatura y me senté en la base que sobresalía al final. A mi espalda estaba aquel lugar que momentos antes albergó monstruos al por mayor. Enfrente se veía un interminable número de butacas, algunas personas me miraban divertidas (?) pero no me importó, me deslicé por la alfombra, me puse de pie y lentamente regresé a mi lugar. La segunda película estaba por iniciar.

Nuevamente oscuridad en la sala y el rayo de luz nos trajo la otra película. Yo deseaba que no fuera de terror. Pero otra vez surgieron gritos y el título apareció “La hora del espanto”. De nuevo me hundía en la butaca ante cada momento de terror. Durante largos momentos me recuerdo cerrando los ojos hasta que escuchaba que en la pantalla y entre el público no había gritos. Al fin la función terminó.

Salí del cine entre toda la gente. Eran ya casi las once de la noche, el momento de regresar a casa. Tal parecía que todos se pusieron de acuerdo y nadie iba para mi colonia. Veía el camino por el que había llegado unas horas antes y ahora se veía tan oscuro, solo y con aspecto tenebroso. Se fueron todos y yo me quedé parado en la esquina del Cinema. Me armé de valor, caminé un poco y de la orilla de la calle tomé dos grandes piedras por si algún monstruo me atacaba.

No puedo decir que caminé las tres cuadras que separaban el cine de mi colonia, la verdad es que literalmente corrí durante todo el camino. Llegué a las calles cercanas a casa y ni aún así me deshice de las piedras. Cuando llegué a la cuadra de mi casa, sentí que ahí ni el peor de los monstruos me podría vencer. Tiré las piedras a un monte cercano y caminé tranquilamente. Llegué a casa. Mi madre me esperaba preocupada. Yo, sintiéndome como un niño grande, le platiqué de mi visita al cine. Cuando ella preguntó si había tenido miedo contesté: ¡no!, ya estoy grande para tener miedo de una película mamá.

Esa fue mi primera visita al cine. Esa noche no dormí.

