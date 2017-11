Combate a tráfico de armas

Propone Gobernador a CONAGO

Ciudad de México.- El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca propuso a sus homólogos integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), formar un frente en contra del tráfico de armas, que es en la actualidad, uno de los principales detonantes de la violencia en el país.

García Cabeza de Vaca participó en la reunión de la Comisión de Seguridad de la CONAGO, realizada en la Ciudad de México y que fue presidida por el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa y a la que también acudió el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

En dicho encuentro, los Gobernadores analizaron los alcances de la Ley en materia de Desaparición y el Sistema Nacional de Búsqueda de las Personas, promulgada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto el pasado 16 de noviembre, y las obligaciones de las entidades federativas en ese sentido.

Durante su participación, el Gobernador García Cabeza de Vaca reconoció los avances en materia legal para combatir esta problemática pero dijo que es importante tomar medidas de mayor alcance para evitar que las desapariciones forzadas vuelvan a ocurrir.

“Uno de los objetivos que se tienen no solo es la ubicación de las personas desaparecidas, sino asegurarnos que no vuelva a suceder, y eso depende de las acciones que llevemos a cabo”, dijo.

Reconoció que parte del problema que hoy existe en México en materia de personas desaparecidas, fue ocasionado por responsabilidad, omisión o complicidad de funcionarios y servidores públicos con la delincuencia organizada.

“Pongo sobre la mesa un tema que generalmente no se toca y se nos olvida también, que toda esta violencia no hubiera sido posible si estos delincuentes no hubieran tenido armas, es un problema muy serio que seguimos teniendo en el país, la introducción de armas de otros países, especialmente de Estados Unidos”, apuntó el mandatario tamaulipeco.

En Tamaulipas, el 80% de las armas decomisadas a los delincuentes proviene de los Estados Unidos, dijo.

Ante tal situación, propuso que en una siguiente reunión de la CONAGO se trate el tema del tráfico de armas y la necesidad de que se emprendan acciones conjuntas, entre gobiernos de los estados y la Federación, para el combate a ese delito.

