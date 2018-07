COMPARTO ESTA REFLEXIÓN QUE LE ESCRIBÍ A Malú Mícher:

Felicidades Malú Mícher.

Espero que Andres Manuel Lopez Obrador con el apoyo de gente como tú y Alfonso Durazo y #PonchoRomo, etc. cumplan con la enorme responsabilidad que tienen de acabar con la Corrupción y la Impunidad que es un Cáncer terrible y allí sobran los ejemplos: Fox y Martha y sus familias, Felipe Calderón y Margarita. Javier Corral, que lo he dicho a los cuatro vientos, dándole Impunidad a los Baeza, ante actos de Violencia Familiar en contra de mi hija Estefanía y mis nietas. Como sabes, Corral me quiso extorsionar con dos millones de pesos junto con un Magistrado hay documentos de sobra.

Espero que actúen con responsabilidad, viví con Fox de diferente manera lo que usted está viviendo con AMLO, la oportunidad es única no se deje llevar por “el canto de las sirenas” de los grupos de poder político y económico. Lo viví con Fox Y su máxima VIVA EL REY MUERA el REY.

Que Dios los Bendiga

Atentamente

Lino Korrodi

