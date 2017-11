¿Comprar o no comprar?, en el comercio local

En la pagina “Que todo Cd Mante se entere de … EL ORIGINAL” hay una interesante propuesta para que la gente prefiera primero al comercio local antes de hacer sus compras navideñas. Por considerarlo de interes reproducimos los textos respetando su ortorgrafía.

No compres a los expositores que vienen de otras ciudades..compremos a nuestro comercio ,que ellos pagan renta,luz,agua.impuestos,empleados todo el año ,, NO PERMITAS QUE TU DINERO SE VAYA DEL MANTE ,NO COMPRES EN UN MERCADO A MEDIO ESTACIONAMIENTO DE SORIANA ,CUIDEMOS NUESTRA CIUDAD Y NUESTRO COMERCIO

Si tu amiga tiene una microempresa, ¡cómprale!

Si tu amiga hace terapias ¡ve con ella!

Si tu amiga vende ropa ¡cómprale!

Si tu amiga vende zapatos, ¡cómprale!

Si tu amiga vende Repostería, ¡cómprale!

Si tu amiga hace uñas, !lleva a tu mamá!

Si tu amiga es contadora, ¡ve a qué te asesore!!

Si mi amiga fuera dueña de un restaurante…¿Qué crees?

¡Yo comería ahí!

La próxima vez que entres a una gran pastelería, acuérdate de tu amiga, hermana, prima, tía que vende empanadas, hojaldras, panqués y que además son deliciosos.

Cuando compras a una emprendedora, a una pequeña o mediana empresa, las ayudas a ellas y aportas a nuestra economía. Elige el comercio local; hay gran esfuerzo, creatividad y dedicación detrás de este trabajo. Sé de valor para ellas, dales feedback, sugerencias y apoyo constructivo para que estén más conectadas a las necesidades de la gente. Colaboremos creativamente para el mayor beneficio de todos.

OPINIONES SOBRE ESA PUBLICACIÓN

Juan José Me parece excelente la idea, lo único malo es que mientras no vengan estas personas externas a vender, los comerciantes locales tienen unos precios por las nubes, quieren recuperar (algunos, no todos), el 100% de ganancia de su inversión.

Yo he checando anteriormente y cuando vienen los de Moroleon, los comercios locales (otra vez, algunos, no todos), bajan sus precios y en cuanto se van, los vuelven a subir.

Hay que comprar al comercio local, pero también el comercio local debe de ver la situación de la ciudad y ofrecer mejores precios.

Alberto Reyes Ramos Que organizen la Expo igual que los que vienen de fuera,ofrezcan la misma variedad de productos e igualen los precios👍

