Con gratitud al pueblo de Ocampo

Apreciables Amigas y Amigos; me dirijo respetuosamente a todos ustedes para expresarles mi profunda gratitud por brindarme su respaldo durante los días de campaña y hasta el día de la elección, si bien los resultados en esta ocasión no me fueron favorables me quedo con sus palabras de aliento y el privilegio de su confianza a la vez que les refrendo el compromiso de seguir trabajando permanentemente desde cualquier espacio en acciones de beneficio para ustedes y sus familias👍.

A nombre de mi familia y de mi equipo de campaña les damos nuevamente las GRACIAS por su invaluable apoyo!!

Pedro Muñiz Camacho

Me gusta: Me gusta Cargando...