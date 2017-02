CON LA PARTICIPACION DE 11 GUAPAS HOY INICIA LA FERENA 2017

SERAN CORONADAS REINA, PRINCESA Y DUQUESA POR ALCALDE: Lizbeth Guadalupe Rodríguez T.

El Naranjo S.L.P.- Con la participación de once guapas, esculturales y simpáticas Señoritas de nuestra sociedad algunas de ellas Estudiantes, miembros de Agrupaciones y Organizaciones se llevó a efecto el Concurso del Reinado en busca de las Bellezas que nos representen en este magno evento que es la Feria Regional de El Naranjo (FERENA); orgullo de El Naranjo San Luis Potosí, Comisión que me fue encomendada por el Presidente Municipal Juan Carlos Flores Mascorro, así lo dio a conocer la Directora de Turismo Lizbeth Guadalupe Rodríguez Turrubiates.Menciono la Funcionaria Municipal Lizbeth Rodríguez que las participantes fueron May de Anda, Daniela Dueñes, Verónica Martínez Vázquez, Luisa Roque, Marlene Ortiz, Evelyn Ceballos, Nallely Ceballos, y Adilene Sánchez y fueron electas como Reina Jennifer Osiris Juárez, la Princesa Itzel Alejandra Ramírez Pineda y la Duquesa es Osmara Guadalupe Juárez Quiroz haciendo la invitación en general a todos los habitantes de El Naranjo y todos los municipios de la Región que puedan asistir a divertirse en esta gran Feria Regional.Agrego Rodríguez Turrubiates que la Feria inicia hoy viernes 24 de Febrero y termina el 5 de Marzo de este 2017 en la explanada frente a la Presidencia Municipal con un maravilloso Programa difundido en CARTELES instalados en varias partes de la zona centro de El Naranjo donde participaran el Viernes la ceremonia de Coronación y el Grupo Musical Inolvidables, el 25 estará Sangre Felina alternando con la Fuerza Norteña, el 26 participa La Autentica alternando el Grupo Aventurero con Grupo Cuervo.Termino diciendo la Directora de Turismo que del 27 al día 2 de Marzo son los Eventos de Cultura donde participan diferentes Instituciones Educativas de El Naranjo y un Grupo de Aguascalientes y el día 3 viene “Lupillo Rivera” y estarán alternando “Los Potrillos”, el 4 actuara El Poder del Norte alternando con Los Invasores y el 5 participa el Grupo Pesado alternando con Vanidoso.

PIE DE FOTO…9880 .. El Naranjo S.L.P.- Lizbeth Guadalupe Rodríguez Turrubiates Directora de Turismo.

