CON SABOR A TIEMPO

ALICIA CABALLERO GALINDO

Mientras el sol caía sobre la Sierra Madre Oriental, yo estaba sentada contemplando con arrobo tan bello espectáculo; las nubes que reposaban plácidamente en la cresta, cambiaban de color por los rayos oblicuos del sol y de forma por el viento. Ante tal belleza, vinieron a mi memoria los atardeceres en el rancho de mi padre que se encontraba a escasos tres km. de mi querida Cd. Victoria, frente a esta hermosa sierra. Reviví experiencias que atesoro en mis recuerdos más queridos. En vacaciones de verano, disponíamos de dos meses completos sin escuela, eran una delicia porque todos los días me iba al rancho con mis padres. Tenían ganado estabulado y producían leche para vender y hacer quesos. El rancho se llamaba Zabocina, porque mi madre así me decía; modificaba la palabra sabrosita para referirse a mi persona. Llegué a la vida de mis padres veinte años después de su matrimonio y cuatro después de mi única hermana que era una niña Down a quien amamos entrañablemente. Fue un ángel que dios nos prestó por 34 años. Pero volviendo al rancho de ganado lechero, donde pasaba mis vacaciones, recuerdo cuando nos visitaban mis amigas, o los primos que venían de Monterrey o México. Quiero contarles los recuerdos de un día de verano:

A media mañana, llegamos al rancho con dos amigas mías de aquí, de Victoria y varios primos de una edad semejante a la mía, teníamos entre los nueve y once años todos. El viaje desde la casa, lo hacíamos en una vieja Pickup de mi padre en la caja de carga; ahí comenzaba la diversión, al entrar al camino sin pavimento y lleno de irregularidades, el reto era permanecer de pie sin caerse, no era muy difícil porque la velocidad de la camioneta era lenta y casi no circulaban vehículos motorizados, la mayoría de los transeúntes eran carretas o carretones movidos por una mula o caballo, algunos con un burro y una que otra carreta arrastrada por una yunta. Estas carretas transportaban nopal para chamuscar en los ranchos y ofrecerlo picado al ganado. Aún recuerdo claramente el sonido de estas carretas al avanzar dificultosamente entre las irregularidades del camino y la voz del ranchero que las arreaba.

Al llegar al rancho, en cuya entrada había dos eucaliptos y un framboyán, era tradición bajarse de la camioneta a cortar botones de flor de framboyán, abrirlos y jugar a los “gallitos” con los estambres tiernos, tomábamos un estambre y tratábamos de quitarle la antera al estambre de nuestra contrincante en el juego, era divertido, como los botones eran abundantes, no le hacíamos daño al árbol porque tomábamos sólo uno o dos botones.

Cada uno de nosotros llevábamos toallas y una muda de ropa o traje de baño, porque había una pila donde no bañábamos. Al lado estaba un pozo profundo del que se extraía el agua que surtía a la pila con un viejo pumping jak; por el tubo, el agua salía en forma intermitente y eso era divertido.

Me gustaba mucho jugarles una broma ranchera a los invitados; a la hora de la ordeña, los llevábamos a ver cómo se hace y cuando estaban cerca de la vaca el ordeñador los “bautizaba” con un chorrito de leche directo de la chiche de la vaca; se sorprendían porque no lo esperaban; era divertido ver las distintas reacciones de los invitados. Algunos decían que esa leche no les gustaba y preferían de la que vendían envasada porque la del rancho la sacaban de la vaca…

Ofrecer leche recién ordeñada a quien lo deseara era otra broma; quienes no están acostumbrados a tomarla tibia y aún con espuma, produce diarrea.

En una ocasión llegamos al rancho en un triste momento; una vaca fue sacrificada porque se quebró una pata y no había recursos en ese tiempo para rehabilitarla, era todo un espectáculo verla abierta en canal y observar toda su anatomía interior. Es día íbamos varios primos y nos asomamos a ver cómo extraían sus vísceras y uno de ellos, tuvo la feliz ocurrencia de empujar a otro sobre la vaca y el incauto cayó dentro del canal de la res y salió como pudo, todo cubierto por la sangre de res, fue necesario bañarlo con manguera entre las risas de los demás. El que lo empujó, se ganó la tarea de limpiar el estiércol del corral de los becerros.

Uno de los pasatiempos vespertinos cuando nos quedábamos a dormir, era reunirnos en torno a una hoguera a comer elotes tiernos recién cortados y asados en la fogata y escuchar los relatos de “aparecidos” y cosas sobrenaturales que contaban los trabajadores más viejos del rancho. Al oscurecer escuchábamos un monótono canto del que los trabajadores llamaban pájaro vaquero, porque parecía el chiflido de los arrieros juntando el ganado que traían pastando. Después de los relatos, que escuchábamos atentamente, sentíamos miedo cuando íbamos a hacer nuestras necesidades fisiológicas a la letrina, porque no tenía luz, de hecho, la iluminación era a base de velas y lámparas de petróleo.

Después del banquete de elotes y relatos misteriosos, dormíamos en catres de lona y con pabellones de manta. Al amanecer, comíamos tortillas hechas a mano y cocidas en comal de barro colocado en las brasas con una buena salsa picosa y una embarrada de manteca de cerdo, acompañada de una taza de café hervido con leche recién ordeñada. Los hijos de los trabajadores, se incorporaban a nuestros juegos todo el día, cuando bajaba el sol, cortábamos pitayas, les quitábamos las espinas y nos las comíamos con delicia. La sierra que se erguía frente a nosotros, era inspiración de nuestra fantasía de niños, a veces nos sentábamos en un tronco seco a inventar historias; volábamos sobre la sierra como aves y nos posábamos en la cumbre, para regresar triunfantes a la tierra, después de contemplarla desde el cielo. Sólo bastaba nuestra imaginación y pureza de pensamientos.

Mientras mi mente divagaba en viejos recuerdos, la luna asoma como una pálida sonrisa en el horizonte; vuelvo a mi realidad actual al escuchar un claxon insistente en la calle y veo a uno de mis nietos con sus audífonos puestos y su pequeña consola en la mano, ajeno a la noche, que se escurre por la montaña bañando de misterio el ambiente. Suspiro con nostalgia y pienso ¡Cuánto hemos perdido en la vida moderna!

