Confían aduaneros de Nuevo Laredo en experiencia de Yahleel Abdala y Alejandro Guevara

… Sostienen dialogo donde establecen compromisos para atender los principales temas que afectan a la región

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Los candidatos del PRI al senado de la República, Yahleel Abdala Carmona y Alejandro Guevara Cobos, sostuvieron un encuentro con representantes aduaneros y de la sociedad civil de Nuevo Laredo, donde recibieron sus inquietudes además de plantearles sus propuestas en materia económica y de seguridad para hacer más competitiva esta frontera.

Edgardo Pedraza Quintanilla, Presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo, al dar la bienvenida a los candidatos, les pidió llevarse sus exigencias para que de llegar al Senado, trabajen para que las metas se cumplan a corto plazo y hacer que este puerto fronterizo siga creciendo y gane mayor competitividad a nivel mundial.

“Queremos que los candidatos se lleven de todos ustedes y de todos nosotros, nuestras exigencias para que trabajen para nosotros, es tiempo de que nos escuchen, es tiempo también para nosotros levantemos la voz para que se lleven ideas concretas de lo que es mejor para México y para Nuevo Laredo”, expresó.

Al hacer uso de la palabra, Alejandro Guevara Cobos agradeció este dialogo con los sectores empresariales, ante quienes manifestó, que tanto él, como Yahleel, como Juan de Dios Juanes, candidato a diputado federal por el distrito federal 01 y próximamente Daniel Peña como candidato a alcalde, no pueden estar ajenos a los principales problemas que afrontan en esta región.

En ese sentido, entre otras propuestas, anunció cárcel para los funcionarios corruptos sea del partido que sea, referéndum para presidentes, senadores, diputados, si no saben gobernar, que se vayan; una política integral de seguridad, que incluya la reestructuración del tejido social, oportunidades para los jóvenes para que no sean blanco de la delincuencia y cerrar la llave al financiamiento de los delincuentes.

En materia económica, se pronunció a favor de homologar los precios de las gasolinas, homologar los salarios mínimos de la frontera norte de Tamaulipas con los de la frontera sur de Texas, la reducción del impuesto al valor agregado y la revisión al impuesto sobre la renta, entre otros. En materia política dijo que impulsarán la reducción de los diputados plurinominales, bajarlos de 200 a 100, para que los que verdaderamente lleguen a la cámara, sean los que se ganaron el voto en territorio.

“Sabemos hacerlo, somos gente persistentes, venimos aquí a dejar nuestra palabra empeñada, ni Yahleel, ni yo somos parte representativa del nepotismo, ni somos gente clasista ni pertenecemos a dinastías, venimos de la cultura del esfuerzo, hemos ganado todas las competencias territorialmente y por ser mejores que ellos vamos a ganar si podemos ganarnos su confianza”, expresó.

Por su parte, Yahleel Abdala Carmona, refrendó el compromiso que tiene por su gente de Nuevo Laredo, por lo que pidió analizar las fórmulas al senado de los demás partidos, asegurando que la única que tiene experiencia legislativa es la que encabeza junto a Alejandro Guevara Cobos, “Ya es hora que Nuevo Laredo tenga alguien que levante la voz desde el Senado”, dijo.

Les aseguró que su compromiso es con Tamaulipas y su ciudad, para que el nombre de Nuevo Laredo no solo se escuche en cualquier lugar de la república, sino llevarlo a las esferas internacionales, trabajo que señaló, le tocará hacer ahora que tendrá la autoridad de poder detonar muchos proyectos como el de un nuevo puente internacional, donde tocará las puertas necesarias para destrabar ese tema pendiente.

“Les pido que me dejen seguir haciendo trabajo, que me apoyen, es el momento que necesitaba Nuevo Laredo, saben que soy una mujer de compromiso, de palabra pero sobre todo, soy una mujer honesta y que la única línea que sigo es la de mi gente y la de los ciudadanos, los que me conocen saben que no le temo a los temas y que no me rajo, de cobardes en la política ya estamos cansados”, puntualizó Abdala Carmona.

