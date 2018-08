Cositas de negocios

Por José Manuel Izaguirre

¡MISION EMPRESARIAL!

A petición de mi amigo Oscar:

A mediados de los 80´s las empresas (no todas) cayeron en la moda de redactar su MISION. Creían que con solo imprimirla, su enunciado se materializaría como por arte de magia. No es así. Al principio me fui con la finta, pero después entendí que el proceso de establecer una misión era un tema que requería un trabajo de inmensa profundidad y de un intenso esfuerzo.

Yo no tuve que establecer la de mi empresa, pero si fue necesario comprenderla, creerla para practicarla y posteriormente hacer que mis colaboradores la adoptaran como suya.

Cual más, cual menos, (enredadas, repetitivas o cursis) todas las empresas en su Misión expresan más o menos lo mismo, cayendo algunas, en PEROGRULLADAS y otras de plano son “locadas rayanas en la pendejura” (lo entrecomillado cita a mi maestro CATON).

Yo percibí la nuestra (después de sesiones filosóficas con verdaderos maestros como Roberto Gómez, Neftalí Flores, Raúl Martínez Perales, Paco Nevárez, Esteban Fuentes, David Rodríguez, Juan Zúñiga y otros) como: ”LA OBLIGACIÓN DE PRODUCIR Y/O SERVIR Y/O HACER (PRODUCTOS, SERVICIOS, LABORES, ETC.) CON UN NIVEL CONSTANTE DE CALIDAD DE EXCELENCIA, PARA QUE SE GENERARAN GANANCIAS SATISFACTORIAS PARA LOS CONSUMIDORES Y/O CLIENTES, PARA LOS TRABAJADORES, PARA LAS COMUNIDADES, PARA EL MEDIO AMBIENTE, PARA LOS ACCIONISTAS Y PARA EL GOBIERNO”. La posterior redacción que se le quisiera dar era cuestión de cada empresario.

La concepción de este contenido es muy generosa, pues no escatima el derecho de nadie de beneficiarse de una organización mercantil. No es pecado que un accionista quiera ganar dinero, pues eso está implícito en su ADN empresarial, pero si lo es que solo sea el empresario quien quiera beneficiarse de su actividad. No importa el tamaño de la empresa, todas tienen derechos que reclamar y obligaciones que asumir, sin embargo habemos algunos que solo queremos los derechos y soslayamos las obligaciones.

Si en la organización le entras a este tema debes considerar que la congruencia entre lo que se dice y se hace es el primer requisito. Seguro habrás ido a algunas empresas cuyo letrero de misión es letra muerta, es decir, lo que se dice y se hace no concuerdan. O sea “del dicho al hecho hay mucho trecho”.

EJEMPLOS: He visto letreros que ostentan la leyenda de Empresa Socialmente Responsable y enseguida veo pasar un trabajador sin equipo de protección. Otros dicen; El cliente es primero. Te paras en el mostrador y nadie ocurre a ti para ver qué servicio o artículo requieres. O; El cuidado de la ecología es nuestra responsabilidad y ves trabajadores que salen de las instalaciones con un carro de servicio lleno de alfombras viejas con la instrucción de deshacerse de ellas en la primera esquina. He visto decenas (decenas) de tiendas que invaden las banquetas y ni siquiera las limpian. Y no solo pequeñitas son sucias o invasoras, hay en nuestra ciudad empresas grandes otrora ejemplo de limpieza y hoy dan mucha lástima.

Las empresas no son casas de beneficencia, ellas deben ganar dinero, pero tienen la obligación de ver hacia el largo plazo, pensando en generar bienestar para sus trabajadores y sus comunidades.

Establecer una misión y trabajar duramente para que se concrete es la clave.

Un abrazo para todos mis amigos.

