Cositas de negocios

Por José Manuel Izaguirre S

Los Cumpleaños

A los pocos días de llegar a la Embotelladora de Tampico (1998), recibí una invitación para festejar el cumpleaños de un compañero de trabajo del Departamento de RH. El área de oficinas era grande. Frente a RH se encontraba la oficina de Producción, al lado de Producción se encontraba Contabilidad y enfrente de ésta se encontraba la oficina de Ventas.

Al llegar a RH me di cuenta que solo estaba la gente de ese departamento y pregunté; ¿faltan las gentes de las otras oficinas?, no contestó alguien. Solo seremos los de RH. Era y soy muy gritón (e irreverente) así que viendo hacia producción dije en voz alta: Esos de producción vénganse para acá. Se que les caen “gordo” a los de RH, pero de todos modos los quiero aquí. Salí por el pasillo y lo mismo les dije a los de ventas y a los de Contabilidad. Regresé a la oficina de RH y esperé. Llegaron los de producción y los de ventas pero faltaban los de Contabilidad. ¿Y los de Contabilidad? Dije. Ellos no vienen, porque a la mayoría su religión no les permite festejar cumpleaños, me respondió algún compañero. ¿A si?. Arranqué hacia contabilidad y al llegar dije: ¡¡Quiero todo el aleluyaje en RH, aquí no es iglesia y todos vamos a festejar!!. Todos salieron como bólidos hacia RH.

Los organizadores de RH estaban nerviosos pues a luces se veía que no alcanzaría con el pastel que habían llevado. Les dije, no se preocupen yo mismo partiré el pastel. Lo hice con pedacitos pequeñitos y como el milagro de la multiplicación de los peces, todos alcanzaron.

A partir del siguiente mes festejaremos a todos los que hayan cumplido años en la sala de juntas. Yo mismo llevaré el pastel y habrá música, karaoke y hasta baile si quieren. Les dije a todos.

Las siguientes fiestas de cumpleaños fueron de los acontecimientos que más disfrutaban los trabajadores y creo que fueron de las medidas que más propició compañerismo y con ello mucha productividad.

No sé si esto sea tema de negocios, pero yo así lo hice y funcionó.

