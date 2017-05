CUENTOS NOCTURNOS

CARLOS ACOSTA

Hace tres o cuatro semanas, tal vez un poco más, no podría precisarlo, sigo a una mujer que está escribiendo una novela. La sigo de lejos para que no me vea.

Va por la calle. Camina mientras escribe. A veces se detiene: en el rojo del semáforo, antes de cruzar la acera, cuando queda pensativa como quien busca una paloma en el cielo.

Me escondo en esquinas, postes, quicios de puertas, bardas.

Ella va dejando letras dispersas por el suelo. Se le caen de las manos, del bolígrafo, del cuaderno. Es bueno que así sea: las letras desperdigadas ayudan a seguir la pista. No resisto la tentación: las recojo una por una. Las guardo en las bolsas del abrigo, del pantalón, de la camisa. Algo me dice que no debo dar ninguna letra por perdida. Tal vez, cualquiera de estos días, la mujer vuelva sobre sus pasos porque las necesite. Nadie sabe en qué momento querrá encontrar lo perdido. Ah, con lo difícil que suele ser eso.

Cuando ella deja de escribir, yo descanso. Aprovecho el tiempo: duermo un poco, tomo los alimentos, regreso al trabajo.

Y si empieza de nuevo, allá voy.

A veces, con las letras que llevo en los bolsillos, me da por dibujar una palabra, hacer un renglón, redactar un párrafo. Llega incluso un momento en el que, yo también, me encuentro escribiendo. No una novela, qué va, eso es un milagro, pero sí unos versos: para no ir más lejos, estos que ahora voy dejando aquí, son un ejemplo.

Hace tiempo, no me pregunten cuánto, no sabría precisarlo, pueden ser tres meses, un año, un devenir eterno, sigo a una mujer que escribe una novela. Va por la calle. No deja de escribir mientras camina. Se le caen letras del teclado, de la pantalla blanca, de los dedos.

Ojalá que nunca, nunca se detenga. Porque aquí voy, vivo, animoso por algo que no cambiaría por nada en el mundo: aquí voy, yo también, con letras que recojo del suelo, escribiendo.

2

Es de noche. El hombre camina por una calle alumbrada. Sin querer tropieza y cae al suelo. Todo se vuelve tiniebla. A tientas, quiere ponerse de pie, no puede. Algo le oprime contra el piso. Por instinto se arrastra pecho en tierra, avanza de a poco. Despacio.

Luego de largo tiempo en la oscuridad, ya con el cansancio arañando su espalda, quisiera encontrar por lo menos un resquicio. Sigue reptando, empuja a la noche que, la muy necia, no deja de aplastarlo.

Se impulsa un poco más y le parece que a lo lejos hay una rendija de luz. Empuja con manos y brazos, sueños y recuerdos. Tiene la impresión que la fisura puede abrirse. Se impulsa con más fuerza. Consigue abrir una grieta. Empuja todavía más. Ya exhausto hace un último esfuerzo.

Así, logra salir de la oscuridad. Se pone de pie. Parpadea varias veces. La luz de la calle lo encandila. Se arregla el cuello y las mangas de la camisa. Se sacude el pantalón. Vuelve la vista sobre sus pasos. Sonríe con desgano: su sombra, otra vez, le ha jugado la mala pasada de caerse de golpe sobre él.

3

Éste día es nudo entre dos estaciones. ¿En verdad quiere morir el invierno? ¿De veras le urge a la primavera verse otra vez renacida?

La vida sólo sucede. No le importan las preguntas de los días fríos, de las noches tibias.

El sol anda por el cielo: sin alarde de ser, es el reloj verdadero. Minuto a minuto va desatando el nudo. Adiós invierno, hasta nunca, quizás un día te encuentre en mis recuerdos. Bienvenida primavera, ojalá en el trino de los pájaros y en el verdor de los árboles nos traigas las buenas nuevas.

Yo, que nunca fui bueno para las despedidas, les copiaré, sin recato alguno, la manera de hacerlo. Desataré nudos. ¡Eso es!, desataré nudos que permanecieron apretados por años de años. Soltaré lazos. Qué cosas: sólo con escribirlo me siento más liviano. Que la vida, queramos o no, seguirá su curso. Y en una de esas, podríamos viajar menos cargados.

Bienvenidas primaveras. Adiós, adiós, adiós, inviernos.

Me gusta: Me gusta Cargando...