DE FRENTE Y DE PERFIL

Por Jorge Vázquez Martínez

EN CAPILLA…LOS DE AYER Y LOS DE HOY

LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR que Los Legisladores del Congreso de La Unión aprobaran el próximo mes, dará mayor certidumbre y Fortaleza a Las Fuerzas Armadas y a Los Gobernados. Coincidencia o No, comenzaran a caer Peces de Peso Político de todos colores y sabores, tanto De Ayer, Como De Hoy, al igual que Gente Distinguida de La Iniciativa Privada, De Frontera a Frontera y De Costa A Costa. Con Esta Ley de Estado, La Seguridad Nacional, Interior y Pública, recuperará, Mucho, Pero Mucho del Terreno Perdido. El Gobernador Constitucional de Tamaulipas, FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, sobre El Particular, sabe y sabe muy bien, El Propósito del PRI-Gobierno del Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, Ya Que Tamaulipas es Uno De Los Puntos Rojos de La Inseguridad y La Violencia de México…

LA FUGA DE INFORMACIÓN EN MATERIA de Seguridad y Justicia en El Combate a La Inseguridad y Violencia será uno de los temas torales donde La Autoridad Federal mas temprano que tarde, estará cerrando La Pinza. Por Cierto, Tamaulipas, pareciera que es de Las Entidades Federativas que ha tenido mas bajas De Elementos de La Federación en las últimas semanas, Como Que Se Privilegiara La Acción De La Sociedad Del Delito Por Falta De Una Acción Adecuada de Los Tres Órdenes de Gobierno que podría tomarse como una especie de Inacción Gubernamental…

EN TAMAULIPAS, COMO EN EL RESTO De La Nación, La Sociedad Del Delito Goza de Impunidad y mantiene un crecimiento sostenido a Causa de Gobernantes Con Ausencia de Honestidad y Compromiso de Ética Pública. La Situación Geográfica del Estado Tamaulipeco, hace que la entidad sea sumamente codiciada por La Militancia Del Crimen de La Pluralidad Delictiva que tiene ramificaciones en diversas regiones Del Territorio Nacional, de ahí que La Autoridad Gringa señale que por Nuestro Tamaulipas se moviliza como El 60 Por Ciento de Los Estupefacientes que ingresan a Los Estados Unidos de Norteamérica. Para Fortuna de Tamaulipas y sus Habitantes El Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA esta empeñado en recuperar El Orden y Seguridad del Estado , aun cuando ello no sea en forma inmediata, pero si a mediano plazo, ello podrá pensarse que será una realidad si La Conducción Gubernamental Adecuada e Intolerante a La Corrupción…

TODO DE TODO : PARA TODOS

AL INICIAR EL PERIODO ORDINARIO de Sesiones del Congreso del Estado del 2017, se anunció que será Periodo y Un Año Legislativamente, Muy Movido. El Diputado CARLOS ALBERTO GARCIA GONZALEZ, Presidente de La Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo de Tamaulipas como Pastor del Rebaño Diputadil, tiene la oportunidad de demostrar que tiene suficiente capacidad y que está preparado para otros retos de Elección Popular, en base a buenos y eficientes resultados derivados de acuerdos y negociaciones con sus pares estatales y federales, así como un espléndido trabajo de gestoría. El Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA fue el invitado principal al inicio del Periodo de Sesiones del Congreso del Estado como Jefe del Poder Ejecutivo de Tamaulipas, junto con HERNAN DE LA GARZA TAMEZ como titular del Poder Judicial del Estado…

POR CIERTO, EL MANDATARIO TAMAULIPECO, Será Anfitrión de sus homólogos fronterizos de La CoNaGo en tierras tamaulipecas, Hoy en Nuevo Laredo, serán huéspedes distinguidos del Alcalde Neolaredano, ENRIQUE RIVAS CUELLAR. Los Gobernantes Estatales tomaran medidas y acuerdos, para enfrentar la problemática de presuntas deportaciones masivas del Gobierno Gringo de DONALD TRUMP como consecuencia de su fobia al migrante latino y en especial al Mexicano, Tamaulipas como otras entidades fronterizas mexicanas que colindan con Los Estados Unidos, son receptoras de migrantes expulsados del país del norte, de ahí que junto con El Gobierno Federal tomen ya las providencias necesarias para enfrentar ese fenómeno que generará problemas de tipo social en forma inmediata…Por cierto Nuevo Laredo desde ayer cuanta con un mayor y fuerte dispositivo de seguridad…Mañana Martes El Gobernador GARCIA CABEZA DE VACA recibirá por parte de Legisladores Texanos Un Reconocimiento a Su Investidura.

EL PODER JUDICIAL DE TAMAULIPAS, mantendrá una muy estrecha relación con El Poder Legislativo, en el futuro inmediato para modificar sustancialmente, determinadas leyes que inciden directamente en El Desarrollo y Desempeño del Poder Judicial…HARNAN DE LA GARZA TAMEZ, como Presidente del Supremos Tribunal de Justicia no tiene en su agenda Su Renuncia a La Titularidad Del Poder Judicial de Tamaulipas, ello se desprende a pregunta expresa en conferencia de banqueta de prensa. Su Separación del Poder Judicial se puede dar, si La Voluntad Política del Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA así lo determina. No Hay Que Olvidar Que En Política, No Sólo En México o Tamaulipas. Los Servidores Públicos No Llegan a Los Puestos de Primerísimo Nivel, porque Ellos Se Meten, Sino Porque Los Meten…y No Se Salen Porque Quieren, Sino Porque Los Sacan…HERNAN y CABAZA DE VACA saben y conocen de Las Reglas No Escritas de La Política, aparte de saber que El Poder No Es Para Siempre, Cuando Mucho, Para Terminar Periodos…

ANTES QUE SE NOS PASE, SEGÚN México, tanto en Los Pinos como en Bucareli se Dice que Tamaulipas No Es Un Estado Fallido, Ni Una Entidad Federativa infiltrada descaradamente por la Sociedad del Delito, pero si Una Región muy Complicada en Materia de Inseguridad y Violencia, como consecuencia de su diversidad territorial, de ahí que sea muy codiciada su franja fronteriza, al igual que sus costas junto con sus límites interestatales , vergeles y serranías, de ahí la pugna del predominio del territorio tamaulipeco. Por cierto Puebla es El Estado en donde se les esta pegando a Los Roba-Gasolinas, en ese delito no le extrañe que caigan funcionarios y sindicalistas de PEMEX y hasta políticos junto con prominentes miembros de La Iniciativa Privada Poblana. En Tamaulipas puede ocurrir algo parecidos, tanto en El Sur Como En El Norte del Estado…

RETORNANDO CON EL CONGRESO DEL Estado, como que a CARLOS ALBERTO GARCIA GONZALEZ lo andan chamaqueando o de plano sus colaboradores Son de Quinta en materia de Relaciones Públicas, salvo Los Delegados Estatales de Educación, Del Trabajo y El Nuevo Mando de La Policía Federal, el resto de los Delegados Federales no hicieron acto de presencia, seguramente no existió La Invitación Correspondiente…Los Delegados Federales no se pierden una, aparte de que saben que “Lo Cortes No Quita Lo Valiente”. No Estoy Muy Seguro, pero en la lejanía me pareció ver Al Delegado Estatal del IMSS, por cierto, toda una fichita en materia de corrupción, también hubo ausencia de Presidentes Municipales, de Los Presentes, destacaron ENRIQUE RIVAS CUELLAR, JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE y OSCAR ALMARAZ SMER, de Nuevo Laredo, Matamoros y Victoria, Los Tres, son fuertes prospecto a ganar Su Reelección si sus partidos políticos los postulan…El Neolredense, sacaría una muy abultada votación, mientras que El Matamorense, no sin ciertos trabajos, ganaría con cierto desahogo, por lo dividido y desbalagado que anda El PAN y que los potenciales tiradores con El Trabajo que trae CHUCHIN, no la tienen nada fácil, ya que el Tricolor día a día gana respaldo popular. En La Capital Tamaulipeca, ALMARAZ parece que por el momento no tiene rival, ni por parte del PAN y menos del PRI, aparte, trae un tren de trabajo que ofrece resultados que se transforma en confianza de Los Victorenses a su persona y a Su Administración Gubernamental. Sea como Sea, no la tiene nada fácil, ya que El PAN-Gobierno Tamaulipeco pondrá toda la carne al asador para ganar La Elección Municipal de Ciudad Victoria…

PARA TERMINAR LA ENTREGA, LE Decimos que Si En Los Tres Órdenes de Gubernamentales, Sino No Existe Un Adecuado Diseño De Gobierno y Un Equipo Adecuado Para Gobernar…El País, Las Entidades Federativas y Los Municipios tendrán Un Desarrollo y Crecimiento Incierto producto de Un Gobierno Inadecuado, carente de Eficiencia y Eficacia y si a ello se le añade La Corrupción, ahora si que Ese Tipo de Gobierno Ya Valió…y Los Paganos Serán Los Gobernados, La Nación, La Entidad Federativa y La Ínsula Municipal.

COMO COLOFON LE DECIMOS que El Mandatario Tamaulipeco en su Conferencia de Prensa en La Sede del Poder Legislativo, estreno un formato que nos parece novedoso y funcional, aunque no deja de tener un tufo fuera de lugar de Su Cercanía Con La Gente, lo cierto es que se puso un orden al cerco o reten periodístico de costumbre…De Pilón, No Nos Extrañaría que a MIGUEL SALMAN ALVAREZ le dieran una nueva chamba luego de renunciar al Puesto de Auditor Superior del Congreso del Estado…Tenemos La Certeza que No Se Sale del Puesto al que él mismo no Llegó o Se Metió por Si Mismo, Sino Que Lo Metieron…Creemos que podría ser llamado a ocupar un puesto del Flamante Gobierno de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA…No Hay Que Olvidar que URESTI, Su Segundo de abordo, conocido por sus corruptelas en El Sexenio Egidista y en especial por pasar La Charola a Los Alcaldes Corruptos de Su Tiempo, Actualmente se Encuentra Al Frente de La Auditoría Fiscal del Gobierno del Estado, ahora seguramente a la gente de La Iniciativa Privada Tamaulipeca será a la que sangre económicamente con El Petate de Auditorias, se dice que URESTI es garantía de Recaudación Ilegal, como la que hacía por las corruptelas de los presidentes municipales del Sexenio de EGIDIO TORRE CANTU, entre sus favoritos siempre tuvo a JUAN ANDRES DIAZ CRUZ del Municipio de TULA, Donde Nace Tamaulipas. Salí Con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El. Tan, Tan…

